Trực tiếp Liverpool vs West Ham 0-0 (H1): Hiệp 1 bắt đầu

TPO - Với lợi thế sân nhà và phong độ đang hưng phấn, Liverpool phải giành 3 điểm trước West Ham để tiếp tục cuộc đua giành vé vào top 4.

Tiền vệ người Hungary là ngôi sao đáng xem nhất của Liverpool hiện tại và cả trận đấu trên sân Anfield trên nay. Khi Szoboszlai thăng hoa, Liverpool có cơ hội lớn để đánh bại đối thủ. Phong độ của Szoboszlai ở trận này sẽ là chìa khóa mở ra thế trận giữa Liverpool và West Ham.

Đây là trận đấu giữa 2 thái cực trên BXH. Liverpool cần giành trọn 3 điểm để bám đuổi quyết liệt với Aston Villa, MU và Chelsea ở cuộc đua top 4. Trong khi đó, West Ham cũng rất cần chiến thắng để không bị bỏ lại ở cuộc đua trụ hạng. Đây là tín hiệu cho thấy trận đấu trên sân Anfield sẽ rất nóng và kịch tính.

Nhìn lại lịch sử đối đầu, West Ham là miếng mồi ngon của Liverpool. Đội bóng vùng Merseyside thắng 15 trận, hòa một và thua 3 trong 19 lần chạm mặt West Ham gần đây. Lần gần nhất West Ham thắng được Liverpool là vào tháng 11/2021.

West Ham thường chơi tốt trong hiệp một. Có 19 trong 32 bàn (tỷ lệ 59%) của "Búa tạ" được ghi trong 45 phút đầu. Nhưng sang hiệp 2, đặc biệt cuối trận, West Ham chơi rất tệ. Ngược lại, Liverpool có tỷ lệ ghi bàn thấp nhất trong 20 CLB ở hiệp một (31% - 13/42 bàn). Song, "The Kop" lại thường có duyên ghi bàn ở cuối trận.

Liverpool đang hướng đến trận thắng thứ 3 liên tiếp mà không để thủng lưới. Kể từ chuỗi 3 trận đầu tiên HLV Slot dẫn dắt Liverpool, "The Kop" chưa thể tái hiện điều này. Sau giai đoạn đầu mùa chật vật, nhà ĐKVĐ Ngoại hạng Anh bắt đầu vào form khi các trụ cột của họ dần tìm lại phong độ tốt nhất.

West Ham đã hòa Bournemouth, Man Utd và thắng Burnley trong 3 trận gần đây. Xa hơn, West Ham thua Chelsea 2-3, thắng Sunderland và thắng Tottenham. Phong độ của "Búa tạ" trong 2 tháng qua tương đối ấn tượng. Nhờ vậy, West Ham bừng tỉnh và dần thoát khỏi vũng lầy đua trụ hạng. Chỉ cần giữ phong độ hiện tại, cánh cửa để West Ham thoát hiểm sẽ rộng mở.