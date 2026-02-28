Trực tiếp Liverpool vs West Ham 1-0 (H1): Vào!!! Liverpool mở tỷ số

TPO - Xuất phát từ pha đá phạt góc bên cánh trái, bóng bật ra và sau và một loạt tình huống tranh chấp, Ekitike đón đường chuyền của đồng đội trước khi tung pha dứt điểm hiểm hóc bằng chân phải đánh bại thủ môn West Ham.

report Salah xử lý hỏng Phút 15: Các khán đài sân Anfield đã "ồ" lên thất vọng khi Sala thất bại trong pha 1vs1 với hậu vệ West Ham. Tiền vệ người Ai Cập có đủ không gian để xử lý nhưng các bước chân quá chậm. Một cơ hội phản công nhanh của Liverpool đã trôi qua đáng tiếc. report Liverpool áp đảo thế trận Phút 10: Quyền kiểm soát trận đấu đang nằm trong tay Liverpool. Sau bàn thua, West Ham nỗ lực đẩy mạnh tấn công, cùng Liverpool tạo nên thế đôi công rất hấp dẫn trên sân Anfield. report Cận cảnh pha xử lý xuất sắc của Ekitike goal VÀO!!! Eketike ghi bàn, Liverpool dẫn 1-0 Phút 6: Eketike khống chế bóng gọn trong khu vực cấm địa trước khi dứt điểm chuẩn mực vào góc hẹp, đưa Liverpool vượt lên. Trước đó, Liverpool phối hợp hỏng ở tình huống phạt góc, sau đó làm lại nhịp 2 và ghi được bàn. report Nhập cuộc hứng khởi Phút 3: Liverpool tràn sang phần sân West Ham tấn công từ những phút đầu. Trận đấu đang khởi đầu cực kỳ sôi động. start Hiệp một bắt đầu report Szoboszlai sẽ tiếp tục tỏa sáng Tiền vệ người Hungary là ngôi sao đáng xem nhất của Liverpool hiện tại và cả trận đấu trên sân Anfield trên nay. Khi Szoboszlai thăng hoa, Liverpool có cơ hội lớn để đánh bại đối thủ. Phong độ của Szoboszlai ở trận này sẽ là chìa khóa mở ra thế trận giữa Liverpool và West Ham. report HLV 2 đội nói gì trước trận? report Đội hình xuất phát West Ham report Phong độ 2 CLB: Liverpool tốt và West Ham cũng không tệ. report Thành tích đối đầu 2 CLB: Liverpool hoàn toàn áp đảo West Ham report Đội hình xuất phát Liverpool

Đây là trận đấu giữa 2 thái cực trên BXH. Liverpool cần giành trọn 3 điểm để bám đuổi quyết liệt với Aston Villa, MU và Chelsea ở cuộc đua top 4. Trong khi đó, West Ham cũng rất cần chiến thắng để không bị bỏ lại ở cuộc đua trụ hạng. Đây là tín hiệu cho thấy trận đấu trên sân Anfield sẽ rất nóng và kịch tính.

Nhìn lại lịch sử đối đầu, West Ham là miếng mồi ngon của Liverpool. Đội bóng vùng Merseyside thắng 15 trận, hòa một và thua 3 trong 19 lần chạm mặt West Ham gần đây. Lần gần nhất West Ham thắng được Liverpool là vào tháng 11/2021.

West Ham thường chơi tốt trong hiệp một. Có 19 trong 32 bàn (tỷ lệ 59%) của "Búa tạ" được ghi trong 45 phút đầu. Nhưng sang hiệp 2, đặc biệt cuối trận, West Ham chơi rất tệ. Ngược lại, Liverpool có tỷ lệ ghi bàn thấp nhất trong 20 CLB ở hiệp một (31% - 13/42 bàn). Song, "The Kop" lại thường có duyên ghi bàn ở cuối trận.

Liverpool đang hướng đến trận thắng thứ 3 liên tiếp mà không để thủng lưới. Kể từ chuỗi 3 trận đầu tiên HLV Slot dẫn dắt Liverpool, "The Kop" chưa thể tái hiện điều này. Sau giai đoạn đầu mùa chật vật, nhà ĐKVĐ Ngoại hạng Anh bắt đầu vào form khi các trụ cột của họ dần tìm lại phong độ tốt nhất.

West Ham đã hòa Bournemouth, Man Utd và thắng Burnley trong 3 trận gần đây. Xa hơn, West Ham thua Chelsea 2-3, thắng Sunderland và thắng Tottenham. Phong độ của "Búa tạ" trong 2 tháng qua tương đối ấn tượng. Nhờ vậy, West Ham bừng tỉnh và dần thoát khỏi vũng lầy đua trụ hạng. Chỉ cần giữ phong độ hiện tại, cánh cửa để West Ham thoát hiểm sẽ rộng mở.