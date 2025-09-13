Trực tiếp Công an Hà Nội vs Hải Phòng, 19h15 ngày 13/9: Quyết đấu nhóm đầu

Sau 3 vòng đấu đầu tiên của V.League 2025/26, CAHN đã cho thấy sự khởi đầu đầy hứng khởi với 7 điểm, tạm xếp nhì bảng sau Ninh Bình (9 điểm). Việc được thi đấu sớm ở vòng 6, trước khi tạm nghỉ để nhường chỗ cho AFC Champions League Two, là cơ hội để thầy trò HLV Mano Polking vươn lên ngôi đầu.

Ở cuộc đụng độ trên sân Hàng Đẫy tối 13/9, CAHN được đánh giá cao hơn hẳn Hải Phòng. Không chỉ sở hữu lực lượng vượt trội với nhiều tuyển thủ quốc gia như Quang Hải, Filip Nguyễn, Lý Đức hay Đình Bắc, đội bóng ngành công an còn có lợi thế sân nhà. Vấn đề đặt ra chỉ là sau kỳ FIFA Days vừa qua, họ có duy trì được nhịp thi đấu và phong độ đã thể hiện trong 3 trận mở màn hay không.

Ở chiều ngược lại, Hải Phòng cũng đã giành được 6 điểm sau 3 trận, xếp thứ 4 trên bảng xếp hạng. Số liệu phản ánh đúng tinh thần thi đấu kiên cường của đội bóng đất Cảng.

Dù nhân sự không dày dặn và luôn đối mặt khó khăn về lực lượng, nhưng dưới bàn tay HLV Chu Đình Nghiêm, Hải Phòng chưa bao giờ là đối thủ dễ bị khuất phục. Chính bởi vậy, chuyến làm khách tới Hàng Đẫy lần này, dù được dự báo lành ít dữ nhiều, thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm vẫn đặt mục tiêu có điểm.

Xem trực tiếp Công an Hà Nội vs Hải Phòng trên kênh nào, ở đâu?

Trận đấu giữa Công an Hà Nội và Hải Phòng được phát sóng trực tiếp duy nhất trên FPT Play.

Link xem trực tiếp Công an Hà Nội vs Hải Phòng hôm nay

https://fptplay.vn/su-kien/68c14489e3c0f460a65f58d7?event=event

