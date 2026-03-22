Trực tiếp chung kết Cúp Liên đoàn Anh Arsenal vs Man City, 23h30 ngày 22/3: Đấu trí chiến thuật

TPO - Trận chung kết Cúp Liên đoàn Anh giữa Arsenal và Man City tại Wembley Stadium không chỉ là cuộc chiến danh hiệu, mà còn là màn đấu trí đỉnh cao giữa Mikel Arteta và Pep Guardiola, nơi từng chi tiết chiến thuật có thể quyết định tất cả.

“Cú ăn bốn” với Arsenal lúc này vẫn chỉ là con số 0 tròn trĩnh, nhưng cánh cửa sẽ mở ra 25% nếu thầy trò Mikel Arteta chinh phục thành công Cúp Liên đoàn Anh, danh hiệu đã lẩn tránh họ suốt hơn ba thập kỷ.

Lần gần nhất Arsenal nâng cúp là năm 1993. Kể từ đó, họ trở thành “kẻ về nhì quen thuộc” với sáu thất bại ở chung kết, nhiều nhất lịch sử giải đấu. Ký ức đau đớn gần nhất chính là trận thua trước Man City năm 2018, đối thủ mà họ sẽ lại chạm trán tại Wembley đêm nay.

Hành trình vào chung kết của Arsenal mùa này không trải hoa hồng, nhưng các đối thủ như Port Vale, Brighton, Crystal Palace hay Chelsea đều lần lượt bị khuất phục. Ở bán kết, khoảnh khắc tỏa sáng của Kai Havertz đã đưa “Pháo thủ” tiến gần hơn tới danh hiệu.

Gần 6 năm sau chức vô địch FA Cup 2019/20, danh hiệu duy nhất của Arteta tại CLB, chiến lược gia người Tây Ban Nha đang đứng trước cơ hội đi vào lịch sử khi trở thành HLV đầu tiên của Arsenal thắng hai trận chung kết lớn đầu tiên tham dự.

Niềm tin càng được củng cố khi Arteta đang sở hữu thành tích ấn tượng tại Wembley: bất bại trong 8 lần xuất hiện cùng Arsenal trên cả cương vị cầu thủ lẫn HLV.

Quan trọng hơn, phong độ hiện tại đang đứng về phía đội bóng áo đỏ-trắng. Arsenal bất bại 14 trận liên tiếp, trong đó có chiến thắng 2-0 trước Bayer Leverkusen tại Champions League, và thắng 6/7 trận gần nhất trên mọi đấu trường.

Ở chiều ngược lại, Man City bước vào trận đấu với nhiều dấu hỏi. Tham vọng ăn bốn của họ đã sớm tan vỡ sau khi bị Real Madrid loại khỏi Champions League.

Dù thi đấu không tệ, đoàn quân của Pep Guardiola vẫn nhận thất bại 1-2 ngay tại Etihad ở lượt về vòng 1/8. Đó là một phần trong chuỗi phong độ thiếu ổn định khi chỉ thắng 1 trong 5 trận gần nhất.

Dẫu vậy, không thể xem nhẹ Man City khi nói đến Cúp Liên đoàn Anh. Họ đã thắng 8/9 trận chung kết, trong đó có chuỗi 7 lần vô địch liên tiếp kể từ năm 1974, một thành tích thể hiện bản lĩnh “ông vua” của giải đấu. Guardiola cũng đứng trước cơ hội đi vào lịch sử với danh hiệu thứ 5.

Một chi tiết đáng chú ý, đó là bàn gỡ muộn của Gabriel Martinelli hồi tháng 9 giúp Arsenal nối dài chuỗi bất bại trước Man City lên 6 trận. Nếu tiếp tục không thua, “Pháo thủ” sẽ chạm mốc 7 trận liên tiếp không thất bại trước đối thủ này.

Trận chung kết tại Wembley không chỉ là cuộc chiến danh hiệu, mà còn là màn đối đầu giữa hai trạng thái đối lập: một Arsenal đang thăng hoa và khát khao phá dớp, đối đầu với một Man City giàu bản lĩnh, luôn biết cách lên tiếng ở những thời khắc quyết định.