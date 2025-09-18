Trực tiếp Beijing Guoan vs Công an Hà Nội, 19h15 ngày 18/9: Chờ đợi bất ngờ.

report Tai Po gây bất ngờ Đối thủ của CAHN ở bảng E, Tai Po gây bất ngờ khi đánh bại đại diện của Australia Macarthur 2-1 trong trận đấu sớm, qua đó tạm dẫn đầu bảng. report Beijing Guoan sử dụng đội hình 2 Đúng như dự đoán, Beijing Guoan đã tung ra đội hình 2, bao gồm phần lớn cầu thủ dự bị. Họ cũng chỉ sử dụng một ngoại binh là trung vệ 34 tuổi người Cameroon, Ngadeu. report Alan vẫn dự bị Tiền đạo số 1 của CAHN, Alan đã trở lại sau chấn thương. Tuy nhiên, anh chỉ ngồi dự bị ở trận đấu này. tatic Đội hình xuất phát

Thông tin trận đấu Beijing Guoan vs Công an Hà Nội

Thời gian: 19h15 ngày 18/9

Địa điểm: Beijing Workers' Sports Complex

Nhận định bóng đá Beijing Guoan vs Công an Hà Nội

Beijing Guoan là một trong những đội bóng mạnh nhất Trung Quốc hiện nay. Họ thường xuyên dẫn đầu Super League mùa này trước khi thua sốc liên tiếp 2 trận gần đây, bao gồm thất bại muối mặt 0-6 trên sân Shangdong Taisan và 0-2 trên sân Henan. Đáng chú ý, Beijing Guoan lép vế hoàn toàn trong cả 2 trận đấu này cho dù sử dụng đội hình mạnh nhất.

Sau 24 vòng đấu, Beijing Guoan rơi xuống hạng 4 với 48 điểm, kém đội đầu bảng Chengdu Rongcheng 5 điểm. Điều này khiến đội bóng của Quique Setien giống như đứng giữa ngã 3 đường. Họ cũng đã lọt vào chung kết Cúp Quốc gia Trung Quốc và rõ ràng cần dồn sức cho các đấu trường quốc nội hơn. Đây là một trong những lý do để tin tưởng Công an Hà Nội có thể tạo ra bất ngờ ngay tại sân vận động Công nhân.

Xét về lực lượng, Công an Hà Nội vẫn kém hơn Beijing Guoan đôi chút. Theo transfermartk, tổng giá trị đội hình của Beijing Guoan là 14,5 triệu euro, trong khi của Công an Hà Nội chỉ là 6,8 triệu euro. Dù vậy, đây chỉ là đánh giá về lý thuyết. Trong thực tế, HLV Mano Polking có thể tung ra đội hình bao gồm phần lớn ngoại binh - giống như Thép Xanh Nam Định và thu hẹp khoảng cách với đối thủ.

Vấn đề lớn nhất của Công an Hà Nội là chiến thuật. Với sức mạnh bị đánh giá thấp hơn, Công an Hà Nội cần thi đấu thực dụng để giành điểm số. Với các con người đang có, bao gồm bộ đôi ngoại binh Leo Artur và Alan, đội bóng của HLV Mano Polking hứa hẹn sẽ có các tình huống phản công sắc bén. Điều quan trọng là họ có đủ sự lì lợm và tỉnh táo để theo đuổi lối chơi này hay không.

Xem trực tiếp Beijing Guoan vs Công an Hà Nội trên kênh nào, ở đâu?

Bản quyền truyền hình trận đấu giữa Beijing Guoan và Công an Hà Nội ở vòng bảng Cúp C2 châu Á 2025/26 thuộc về Truyền hình K+. Trận đấu này được phát sóng trực tiếp độc quyền trên K+ SPORT1.