Phung phí cơ hội, Công an Hà Nội mất điểm trên sân đội bóng Trung Quốc

TPO - Dẫn bàn trước nhưng hàng thủ chơi mất tập trung trong khi hàng công lỡ quá nhiều cơ hội, Công an Hà Nội chỉ giành được trận hoà 2-2 trên sân của Beijing Guoan tại AFC Champions League Two.

foul HẾT GIỜ! Beijing Guoan 2-2 Công an Hà Nội Công an Hà Nội bỏ lỡ cơ hội giành chiến thắng trên sân Beijing Guoan vì dứt điểm quá tệ. Ngoài ra, các sai lầm ngớ ngẩn của Nguyễn Filip cũng khiến đội bóng áo đỏ gặp nhiều khó khăn hơn. Dù sao, kết quả hòa 2-2 cũng có thể xem là thành công của CAHN trong ngày ra mắt AFC Champions League Two. report Leo Artur quá cá nhân 90+11': Leo Artur liên tiếp có bóng bên cánh trái, nhưng anh không tạt vào trong mà quyết định sút bóng bất chấp hậu vệ chủ nhà trước mặt. Kết quả, các cú sút của anh đều bị cản lại. report KHÔNG VÀO! Lê Văn Đô bỏ lỡ cơ hội vàng 90+9': CAHN gia tăng sức ép ở những phút cuối. Lê Văn Đô vừa có cơ hội tuyệt vời để ghi bàn, nhưng anh lại sút bóng thẳng lên trời. report KHÔNG VÀO! Quang Vinh cứu thua trước vạch vôi 90+5': Beijing Guoan phản công nhanh, số 18 thoát xuống dứt điểm trong thế đối mặt với Nguyễn Filip, nhưng Việt Anh kịp xuất hiện ngăn cản. Sau đó, một cầu thủ áo xanh đá bồi nguy hiểm. May mắn cho CAHN khi Quang Vinh lùi về đúng lúc để giải nguy ngay trước vạch vôi. report China móc bóng đẹp mắt 90+2': Từ quả tạt của đồng đội, China đỡ bóng bằng ngực và ngả người móc bóng đẹp mắt. Tuy nhiên, bóng đi đúng vào vị trí thủ môn Abbas. time Hiệp 2 có 9 phút bù giờ report Trận đấu trở lại 86': Trọng tài cho trận đấu trở lại với cú đá phạt cho CAHN ở giữa sân. report Cổ động viên Beijing Guoan ném đồ vật vào sân 83': Các cổ động viên của Beijing Guoan ở sát đường biên dọc liên tiếp ném chai nước vào sân, nhắm vào các cầu thủ CAHN. Trọng tài chính quyết định cho trận đấu tạm dừng. report Cầu thủ hai đội lao vào nhau 81': Sau tình huống tranh bóng ở giữa sân, cầu thủ Beijing Guoan và CAHN không còn giữ được bình tĩnh và lao vào nhau định ẩu đả. Trận đấu đang trở nên rất nóng. report KHÔNG VÀO! Abbas cứu thua cho Beijing Guoan 78': Lê Văn Đô đi bóng khéo léo bên cánh phải trước khi tạt vào trong cho Alan đánh đầu cận thành. Alan dứt điểm vào góc gần, nhưng thủ môn Abbas vẫn kịp đổ người cứu thua cho đội chủ nhà. goal VÀO! China gỡ hòa 2-2 cho CAHN 73': Nỗ lực của CAHN đã được đền đáp. Sau các pha dứt điểm hỏng ăn liên tiếp của Alan và Artur, bóng đến chân China. Cầu thủ số 30 đặt lòng cực chuẩn, đưa bóng về góc xa khiến thủ môn Beijing Guoan bó tay chịu thua. 2-2 cho CAHN. report KHÔNG VÀO! Leo Artur sút bóng trúng cột dọc 67': CAHN phản công nhanh, Alan chuyền bóng đẹp mắt cho Leo Artur thoát xuống đối mặt với thủ môn Beijing Guoan. Artur dứt điểm cực hay khiến đối thủ chôn chân đứng nhìn, nhưng bóng lại đi trúng cột dọc. Rất đáng tiếc cho CAHN. goal VÀO! Nguyễn Filip 'tặng quà' cho Beijing Guoan 65': Nguyễn Filip mắc sai lầm ngớ ngẩn khi chuyền bóng lên không quan sát. Anh chuyền quá nhẹ, giúp Zhang Yuan băng lên sút thẳng vào lưới trống. 2-1 cho Beijing Guoan. substitution Alan và China vào sân CAHN thay người. Alan và China vào sân thay Đình Bắc và Adou Minh. report Lê Văn Đô liên tiếp dứt điểm 59': Trong vòng ít phút, Lê Văn Đô liên tiếp sút xa nguy hiểm. Dù vậy, các cú sút của anh vẫn thiếu chính xác. report KHÔNG VÀO! Đình Bắc sút bóng trúng cột dọc 51': CAHN nhanh chóng có câu trả lời. Tuy nhiên, Đình Bắc cũng giống như Leo Artur, rất vô duyên ở trận này. Số 9 đã sút trúng cột dọc đội chủ nhà ở cự ly gần. goal VÀO! Chi Zhongguo gỡ hòa cho đội chủ nhà 49': Hàng thủ CAHN thi đấu thiếu tập trung, Chi Zhongguo sút xa không nguy hiểm nhưng thủ môn Nguyễn Filip đổ người chậm một nhịp và không kịp cản phá. 1-1 cho Beijing Guoan. start Hiệp 2 bắt đầu foul Hết hiệp 1: Beijing Guoan 0-1 Công an Hà Nội Beijing Guoan tung ra đội hình dự bị giúp Công an Hà Nội dễ đá hơn. Ngay tại sân vận động Công nhân,CAHN lất lướt đối thủ và tạo ra hàng loạt cơ hội ghi bàn. Một trong đó được Vitao chuyển hóa thành bàn thắng. report KHÔNG VÀO! Bóng cắt ngang khung thành Beijing Guoan 45+2': Từ góc trái, Leo Artur sút phạt góc đưa bóng cuộn bay ngang khung thành Beijing Guoan. Vitao và Gomes lần lượt ập vào nhưng không thể chạm bóng. Rất đáng tiếc cho đại diện của V-League. report CAHN đang làm chủ thế trận 41': Cho dù không kiểm soát bóng vượt trội, nhưng CAHN vẫn đang làm chủ thế trận khá tốt. Beijing Guoan gần như không thể tiếp cận khung thành Nguyễn Filip trong những phút vừa qua. report KHÔNG VÀO! Leo Artur vẫn vô duyên 37': CAHN có thêm cơ hội phản công nhanh, Vitao chuyền bóng cho Leo Artur thoát xuống bên cánh trái. Tiền vệ này ngoặt lại một nhịp và tung ra cú cứa lòng chân phải sửa lòng, nhưng thủ môn Bắc Kinh Quốc An vẫn làm chủ được tình hình. report KHÔNG VÀO! Đến lượt Pendant Quang Vinh bỏ lỡ cơ hội 27': Pendant Quang Vinh thoát xuống đẹp mắt bên cánh trái và tung ngay cú sút từ góc hẹp. Bóng đi căng nhưng vẫn chệch cột dọc chủ nhà rất đáng tiếc. report Vitao dứt điểm nguy hiểm 22': CAHN phản công nhanh nguy hiểm, Đình Bắc tạo cơ hội cho Vitao dứt điểm nhanh trong vòng cấm chủ nhà. Tuy nhiên, bóng đi không chính xác. report CAHN có thêm cơ hội 17': Lê Phạm Thành Long chuyền dài đẹp mắt giúp Đình Bắc thoát xuống trong thế trống trải. Tuy nhiên, số 9 của CAHN xoay người sút không tốt, khiến bóng đi chệch cột dọc. goal VÀO! Vitao mở tỷ số cho CAHN 15': CAHN phối hợp tấn công đẹp mắt ở trung lộ. Leo Artur bỏ lỡ cơ hội khi dứt điểm chậm một nhịp, nhưng anh nhanh chóng chuyền ngược ra cho Vitao sút tung lưới Beijing Guoan. 1-0 cho CAHN. report NGUY HIỂM! Khung thành Nguyễn Filip chao đảo 10': Đội chủ nhà vừa có tình huống tấn công nhanh sắc nét, số 10 Zhang có cơ hội dứt điểm ở vị trí thuận lợi nhưng bóng đi không chính xác. report Vitao dứt điểm không thành công 5': Vitao cố gắng xử lý kỹ thuật trong vòng cấm Beijing Guoan, và dứt điểm ngay, nhưng bóng đi vọt xà ngang. start Trận đấu bắt đầu report Tai Po gây bất ngờ Đối thủ của CAHN ở bảng E, Tai Po gây bất ngờ khi đánh bại đại diện của Australia Macarthur 2-1 trong trận đấu sớm, qua đó tạm dẫn đầu bảng. report Beijing Guoan sử dụng đội hình 2 Đúng như dự đoán, Beijing Guoan đã tung ra đội hình 2, bao gồm phần lớn cầu thủ dự bị. Họ cũng chỉ sử dụng một ngoại binh là trung vệ 34 tuổi người Cameroon, Ngadeu. report Alan vẫn dự bị Tiền đạo số 1 của CAHN, Alan đã trở lại sau chấn thương. Tuy nhiên, anh chỉ ngồi dự bị ở trận đấu này. tatic Đội hình xuất phát

Thông tin trận đấu Beijing Guoan vs Công an Hà Nội

Thời gian: 19h15 ngày 18/9

Địa điểm: Beijing Workers' Sports Complex

Nhận định bóng đá Beijing Guoan vs Công an Hà Nội

Beijing Guoan là một trong những đội bóng mạnh nhất Trung Quốc hiện nay. Họ thường xuyên dẫn đầu Super League mùa này trước khi thua sốc liên tiếp 2 trận gần đây, bao gồm thất bại muối mặt 0-6 trên sân Shangdong Taisan và 0-2 trên sân Henan. Đáng chú ý, Beijing Guoan lép vế hoàn toàn trong cả 2 trận đấu này cho dù sử dụng đội hình mạnh nhất.

Sau 24 vòng đấu, Beijing Guoan rơi xuống hạng 4 với 48 điểm, kém đội đầu bảng Chengdu Rongcheng 5 điểm. Điều này khiến đội bóng của Quique Setien giống như đứng giữa ngã 3 đường. Họ cũng đã lọt vào chung kết Cúp Quốc gia Trung Quốc và rõ ràng cần dồn sức cho các đấu trường quốc nội hơn. Đây là một trong những lý do để tin tưởng Công an Hà Nội có thể tạo ra bất ngờ ngay tại sân vận động Công nhân.

Xét về lực lượng, Công an Hà Nội vẫn kém hơn Beijing Guoan đôi chút. Theo transfermartk, tổng giá trị đội hình của Beijing Guoan là 14,5 triệu euro, trong khi của Công an Hà Nội chỉ là 6,8 triệu euro. Dù vậy, đây chỉ là đánh giá về lý thuyết. Trong thực tế, HLV Mano Polking có thể tung ra đội hình bao gồm phần lớn ngoại binh - giống như Thép Xanh Nam Định và thu hẹp khoảng cách với đối thủ.

Vấn đề lớn nhất của Công an Hà Nội là chiến thuật. Với sức mạnh bị đánh giá thấp hơn, Công an Hà Nội cần thi đấu thực dụng để giành điểm số. Với các con người đang có, bao gồm bộ đôi ngoại binh Leo Artur và Alan, đội bóng của HLV Mano Polking hứa hẹn sẽ có các tình huống phản công sắc bén. Điều quan trọng là họ có đủ sự lì lợm và tỉnh táo để theo đuổi lối chơi này hay không.

Xem trực tiếp Beijing Guoan vs Công an Hà Nội trên kênh nào, ở đâu?

Bản quyền truyền hình trận đấu giữa Beijing Guoan và Công an Hà Nội ở vòng bảng Cúp C2 châu Á 2025/26 thuộc về Truyền hình K+. Trận đấu này được phát sóng trực tiếp độc quyền trên K+ SPORT1.