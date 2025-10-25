Trực tiếp Becamex TPHCM vs Hà Nội FC 0-0 (H1): Hiệp 1 bắt đầu

TPO - Cuộc chạm trán giữa Becamex TPHCM và Hà Nội FC sẽ vô cùng thú vị khi cả hai đội đều ở buổi bình minh của triều đại mới. Với đội bóng đất Thủ là tân HLV Đặng Trần Chỉnh, trong khi bên phía đoàn quân áo tím là tân HLV Harry Kewell.

report Đội hình xuất phát của Becamex TPHCM report Hà Nội FC áp đảo Becamex TPHCM Kể từ tháng 4/2018 tới nay, trải qua 17 trận đối đầu trên mọi đấu trường, Becamex TPHCM chỉ thắng duy nhất 1 trận, còn lại Hà Nội FC thắng tới 12 trận (hòa 4 trận). report Đội hình ra sân của Hà Nội FC report Lịch thi đấu vòng 8 LPBank V.League 205/26 report BXH LPBank V.League 2025/26 trước vòng 8

Nhìn lại quá khứ, Becamex TPHCM đã bất lực để đánh bại Hà Nội FC trong 7 trận gần nhất (thua 5 hòa 3). Ngay cả trong những giai đoạn thăng hoa, đội bóng đất Thủ cũng không thể trở thành đối thủ khó nhằn với đoàn quân áo tím. Kể từ tháng 4/2018 tới nay, trải qua 17 trận đối đầu trên mọi đấu trường, Becamex TPHCM chỉ thắng duy nhất 1 trận, còn lại Hà Nội FC thắng tới 12 trận (hòa 4 trận).

Lần đụng độ này có lẽ cũng không khác, khi Hà Nội FC đang khát thắng. Chạm trán đội đầu bảng Ninh Bình FC là thử thách khá khó với HLV Harry Kewell trong trận ra mắt. Vì vậy thất bại 1-2 trên đất cố đô không phải điều gì gây sốc. Mặc dù vậy, màn trình diễn của Hà Nội FC cũng cung cấp những nét thoáng qua về những gì mà vị tân HLV người Australia mang lại. Đội quân áo tím đã chơi với sự hứng khởi mà những người yêu mến họ muốn thấy, đồng thời thể hiện sự khoáng đạt, rõ ràng trong lối chơi. Nếu vào một ngày khác, Hà Nội FC hoàn toàn có thể rời đi với chiến thắng.

Thêm một tuần nữa trôi qua, các cầu thủ Hà Nội FC chắc cũng hiểu rõ hơn các ý đồ mà HLV Kewell muốn truyền đạt, cũng như nhuần nhuyễn hơn trong cách di chuyển và thực hành mảng miếng tấn công. Vì vậy, họ hoàn toàn tự tin hướng về chiến thắng, tạo nên khởi đầu mới sau những ngày nặng nề đã qua.

Với Becamex TPHCM, đội bóng đất Thủ cũng đang mơ về thời kỳ mới tươi sáng dưới sự dẫn dắt của HLV Đặng Trần Chỉnh. Kể từ khi lên thay HLV Nguyễn Anh Đức, người cũng là Tổng giám đốc CLB đã chấm dứt chuỗi trận thua bằng trận hòa Thanh Hóa, trước khi đánh bại nhà đương kim vô địch Thép Xanh Nam Định ngay trên sân Thiên Trường. Điều này hứa hẹn làm nên trận đấu hấp dẫn trên sân Gò Đậu chiều tối nay. Tuy nhiên để có điểm trước Hà Nội FC chắc chắn không phải nhiệm vụ dễ dàng với đội chủ nhà.

