Trực tiếp Becamex TP.HCM vs Công an TP.HCM 0-0 (H1): Hiệp 1 bắt đầu

TPO - Sau sáp nhập, trận đấu giữa Becamex TP.HCM vs Công an TP.HCM trở thành trận derby thành phố mang tên Bác, tạo nên gia vị cho cuộc đối đầu vốn đã rất hấp dẫn. Ngoài ra, màn so tài trên ghế huấn luyện giữa hai cựu tiền đạo mang tên Đức, Nguyễn Anh Đức và Lê Huỳnh Đức, cũng vô cùng hứa hẹn, khiến trận đấu trên sân Gò Đậu thực sự đáng chờ đợi.

report Hai đội ra sân report Hai ngoại binh của Becamex TP.HCM tái xuất Sau khi có mặt ở Việt Nam vào thứ Bảy (20/9), hai tiền đạo ngoại Ugochukwu Oduenyi và Origbaajo Ismaila đã được điền tên vào đội hình xuất phát của Becamex TP.HCM. report Đội hình xuất phát của Becamex TP.HCM report Các cầu thủ Công an TP.HCM khởi trộng trước trận report Đội hình ra sân của Công an TP.HCM

Sau khi đổi tên cùng sự đầu tư mạnh mẽ, Công an TP.HCM đã bước vào mùa giải LPBank V.League 2025/26 đầy tự tin. 7 điểm sau 3 trận, trong đó có các chiến thắng trước Hà Nội FC và HAGL, giúp đội quân của HLV Lê Huỳnh Đức đứng thứ 7 trên BXH. Họ hoàn toàn có khả năng cải thiện vị trí nếu đánh bại Becamex TP.HCM trên sân Gò Đậu chiều nay.

Becamex TP.HCM đã khởi đầu mùa giải mới đầy ấn tượng với chiến thắng 3-0 trước HAGL, nhưng ngay sau đó mọi thứ bỗng tuột khỏi tay HLV Nguyễn Anh Đức khi thua 3 trận liên tiếp, bao gồm thất bại trước Đồng Nai ở Cúp Quốc gia. Cuộc khủng hoảng càng trở nên tệ hơn với việc hai tiền đạo ngoại Ugochukwu Oduenyi và Origbaajo Ismaila không trở lại đúng hẹn, đồng thời xuất hiện những tin đồn về việc chậm lương hay cầu thủ giả đau để không phải ra sân (Becamex TP.HCM đã bác bỏ trong thông báo ngày 19/9).

Trong bối cảnh không có phong độ tốt và những bất ổn nội bộ, trận derby TP.HCM hứa hẹn mang đến nhiều khó khăn cho thầy trò HLV Nguyễn Anh Đức. Nên nhớ Công an TP.HCM đang sở hữu dàn cầu thủ tương đối chất lượng, và với quyết tâm cao, đội bóng của HLV Lê Huỳnh Đức đủ cơ sở để tin vào một chiến thắng.

Điểm tựa của Becamex TP.HCM ở trận derby hôm nay chính là sân nhà Gò Đậu. Chỉ có điều kết quả cũng khá ảm đạm, với chỉ 1 trận thắng trong 7 trận V.League trên sân nhà gần nhất (còn lại hòa 2 thua 4). Những thống kê này mang đến sự tự tin lớn cho Công an TP.HCM, đội cũng chơi không tốt trên đất khách. Họ đã thua 3 trận làm khách trở lại đây và chỉ thắng 1/13 trận kể từ tháng 10/2024 (hòa 6 thua 6).

Xem LPBank V.League 1-2025/26 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn