Trong nhiệm kỳ này, đầu tư phát triển hạ tầng chiến lược được thực hiện rất tốt

TPO - Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, trong công cuộc phòng, chống đại dịch COVID-19, có những tấm gương điển hình nhưng chưa được rà soát, vinh danh. Hay như trong nhiệm kỳ này, công tác đầu tư phát triển hạ tầng chiến lược được thực hiện rất tốt, đạt nhiều kết quả tích cực…

Chiều tối 20/10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương chủ trì Phiên họp thứ 14 của Hội đồng để xem xét, cho ý kiến về công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI; đồng thời tiếp tục thi đua phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ của năm 2025 và cả nhiệm kỳ 2020 - 2025, lập thành tích thiết thực chào mừng Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu. Ảnh: VGP

Tại phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, từ khi Chủ tịch Hồ Chí Minh khởi xướng, ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc, phát động phong trào thi đua yêu nước trên toàn quốc, các phong trào thi đua đã góp phần đưa cả nước vượt qua khó khăn, thách thức. Các phong trào thi đua đã bám sát việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, đặc biệt là thi đua lập thành tích nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.

Trong 5 năm qua, nhiều phong trào thi đua được phát động, triển khai hiệu quả, có tính lan tỏa cao, như: Phong trào thi đua đặc biệt "Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19"; Phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát hoàn thành sớm trước 5 năm 4 tháng; Phong trào thi đua xây dựng Đường dây 500 kV mạch 3 Quảng Trạch - Phố Nối, Đường dây 500 kV Lào Cai - Vĩnh Yên trong thời gian ngắn kỷ lục…

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến, Phó Chủ tịch Hội đồng phát biểu. Ảnh: VGP

Sau khi nghe các ý kiến tham luận, phát biểu ý kiến kết luận phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính giao Bộ Nội vụ có hướng dẫn rà soát lại những trường hợp cần tôn vinh ở các cơ quan, đơn vị, địa phương, nhất là đối với Danh hiệu Anh hùng Lao động, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Chiến sĩ Thi đua toàn quốc theo đúng quy định.

Theo Thủ tướng, trong công cuộc phòng, chống đại dịch COVID-19, có những tấm gương điển hình nhưng chưa được rà soát, vinh danh. Hay như trong nhiệm kỳ này, công tác đầu tư phát triển hạ tầng chiến lược được thực hiện rất tốt, đạt nhiều kết quả tích cực như đường cao tốc, bến cảng, sân bay, công trình điện… với chất lượng, thời gian ngắn kỷ lục.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng, phát biểu. Ảnh: VGP

Cùng với đó là những kết quả ý nghĩa của phong trào thi đua xóa nhà tạm, nhà dột nát, công tác an sinh xã hội, thể thao văn hóa; nhiều tấm gương điển hình trong phòng, chống, khắc phục hậu quả bão, lũ; thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ…

Thủ tướng yêu cầu Bộ Nội vụ căn cứ khoảng thời gian tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI để có thông báo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương chuẩn bị; chuẩn bị tốt kịch bản Đại hội.