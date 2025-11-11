Trisha Paytas: Từ biểu tượng meme "khóc bù lu bù loa" đến sân khấu Broadway danh giá

HHTO - Trisha Paytas một lần nữa khiến công chúng sửng sốt khi chính thức chạm đến một trong những đỉnh cao nghệ thuật: Sân khấu Broadway.

Nếu tháng 10/2025, Quenlin Blackwell từng khiến mạng xã hội “dậy sóng” khi lột xác ngoạn mục từ biểu tượng meme thành người mẫu nổi bật trên sàn diễn Victoria’s Secret 2025, thì sang tháng 11, một “hiện tượng mạng” khác lại tiếp tục gây chú ý khi xuất hiện trên sân khấu Broadway danh giá và đó chính là Trisha Paytas.

Quenlin Blackwell khiến mạng xã hội “dậy sóng” khi trở thành người mẫu Victoria’s Secret.

Trisha Paytas xuất hiện tại vở kịch kinh điển Beetlejuice trên Broadway.

Trisha Paytas là kiểu người nổi tiếng “đa vũ trụ”: Cô ấy là influencer, podcaster, ca sĩ, tác giả sách, nhà thơ, từng góp mặt trên SNL, cameo trong nhiều bộ phim đình đám và thậm chí là tham gia American Got Talent. Sinh ra dường như chỉ để làm người nổi tiếng, Trisha đã bắt đầu hành trình ấy từ rất sớm, là một trong những YouTuber đời đầu từ năm 2007 với các video trang điểm, DIY, mukbang và thậm chí cố gắng phá kỷ lục Guinness.

Dù không sở hữu tài năng bứt phá nào, Trisha vẫn luôn duy trì được sức hút ở mọi lĩnh vực mà cô chạm tới. Giống như một phiên bản “Barbie đời thật”, Trisha Paytas từng làm qua đủ mọi thứ và ở đâu, cô cũng khiến người ta phải chú ý.

Trisha Paytas xuất hiện trên show SNL.

Trisha Paytas xuất hiện ở mọi nơi từ MV của Eminem đến series ăn khách Modern Family.

Điều làm nên tên tuổi của Trisha Paytas chính là sự hài hước pha chút lố bịch cùng thái độ “không ngại làm gì để gây cười”, một hiện tượng mạng xã hội hoàn hảo cho mục đích giải trí. Cô trở thành hiện tượng vào năm 2016 khi đăng tải video “Khóc trên sàn nhà bếp”, ghi lại khoảnh khắc cô bật khóc sau khi chia tay bạn trai. Đoạn video nhanh chóng lan truyền mạnh mẽ, tạo ra vô số meme và biến Trisha thành một trong những biểu tượng Internet lớn nhất thời điểm đó.

Trisha Paytas nhanh chóng nổi tiếng với loạt meme khóc lóc.

Đầu năm 2025, ngay sau khi Taylor Swift khép lại chuyến lưu diễn thập kỷ The Eras Tour, Trisha Paytas cũng gây chú ý khi tổ chức tour riêng mang tên The Eras Of Trish Tour. Từ poster, concept cho đến trang phục, tất cả đều lấy cảm hứng rõ rệt từ Taylor, tạo nên một phiên bản “parody” vừa hài hước vừa đầy tính giải trí và nhanh chóng thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả.

The Eras Of Trish Tour nhanh chóng gây bão.

Trong tour diễn này, Trisha không chỉ thể hiện những ca khúc của chính mình mà còn cover hàng loạt bản hit đang thịnh hành, từ Popular của phim Wicked đến Pink Pony Club của Chappell Roan. Điều bất ngờ là giọng hát đầy nội lực của cô lại nhận được vô số lời khen, mở ra một chương mới cho sự nghiệp của cô.

Trisha Paytas trình diễn ca khúc Pink Pony Club.

Năm 2025, Trisha Paytas gây bất ngờ khi xuất hiện trên sân khấu Broadway danh giá, một trong những đỉnh cao của nghệ thuật biểu diễn sân khấu thế giới vì nhiều lý do, cả về lịch sử, văn hóa lẫn quy mô ảnh hưởng. Cô đảm nhận vai Maxine Dean, một nữ doanh nhân bất động sản hợm hĩnh trong vở nhạc kịch ăn khách Beetlejuice: The Musical với suất diễn giới hạn từ ngày 4 đến 23/11.

Trisha Paytas bất ngờ xuất hiện trên sân khấu Broadway.

Quyết định táo bạo này của nhà sản xuất được giới truyền thông đánh giá là một chiến lược "stunt casting" hiệu quả. Việc mời Trisha Paytas góp mặt đã khéo léo tận dụng sức ảnh hưởng khổng lồ của cô trên Internet để thu hút thế hệ khán giả trực tuyến đến với sân khấu kịch. Đồng thời, vai diễn này cũng đánh dấu bước chuyển mình đáng chú ý khi tên tuổi của Paytas chính thức vượt ra khỏi thế giới mạng, mở ra một chương mới trong hành trình nghệ thuật đầy độc đáo của cô.