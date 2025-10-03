Trình Thủ tướng duyệt các kỳ nghỉ dài ngày trong năm 2026

TPO - Cùng với phương án nghỉ Tết Nguyên đán 2026 kéo dài 9 ngày, Bộ Nội vụ đề xuất công chức, viên chức được nghỉ 5 ngày liên tiếp trong dịp Quốc khánh năm tới.

Bộ Nội vụ vừa trình Thủ tướng Chính phủ phương án nghỉ Tết Nguyên đán, lễ Quốc khánh năm 2026 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Đối với cán bộ, công chức, Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ Tết Nguyên đán 2026 kéo dài 9 ngày liên tiếp, bao gồm 5 ngày nghỉ Tết theo quy định của Luật Lao động và 4 ngày nghỉ hằng tuần.

Cụ thể, nhóm này được nghỉ Tết Nguyên đán năm 2026 từ thứ Bảy, ngày 14/2/2026 (tức ngày 27 tháng Chạp, năm Ất Tỵ) đến hết Chủ nhật, ngày 22/2/2026 (tức ngày mùng 6 tháng Giêng, năm Bính Ngọ).

Đối với người lao động, căn cứ vào điều kiện thực tế và lịch nghỉ đối với công chức, viên chức, người sử dụng lao động bố trí lịch nghỉ Tết Nguyên đán phù hợp.

Bộ Nội vụ gợi ý doanh nghiệp có thể lựa chọn 1 ngày cuối năm Ất Tỵ và 4 ngày đầu năm Bính Ngọ hoặc 2 ngày cuối năm Ất Tỵ và 3 ngày đầu năm Bính Ngọ hoặc 3 ngày cuối năm Ất Tỵ và 2 ngày đầu năm Bính Ngọ.

Cùng với phương án nghỉ Tết Nguyên đán 2026 kéo dài 9 ngày, Bộ Nội vụ đề xuất công chức, viên chức được nghỉ 5 ngày liên tiếp dịp lễ Quốc khánh năm 2026.

Bộ Nội vụ cũng đề xuất lịch nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026. Theo đó, nghỉ ngày 2/9/2026 và 1 ngày liền kề trước là ngày 1/9/2026; hoán đổi từ ngày làm việc thứ Hai (ngày 31/8/2026) sang ngày nghỉ hằng tuần thứ Bảy (ngày 22/8/2026).

Công chức, viên chức nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026 từ thứ Bảy ngày 29/8/2026 đến hết thứ Tư ngày 2/9/2026. Như vậy, dịp nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026, nhóm này sẽ được nghỉ 5 ngày (bao gồm 2 ngày nghỉ lễ Quốc khánh theo quy định, 2 ngày nghỉ hằng tuần và 1 ngày được hoán đổi với ngày nghỉ hằng tuần).

Đối với người lao động, dịp nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026, người sử dụng lao động quyết định cho nghỉ 2 ngày (ngày 2/9 Dương lịch và 1 ngày liền trước hoặc sau).

Bộ Nội vụ lưu ý, doanh nghiệp cần thông báo phương án nghỉ Tết Nguyên đán, nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026 cho người lao động trước khi thực hiện ít nhất 30 ngày.

Bộ Nội vụ khuyến khích người sử dụng lao động áp dụng thời gian nghỉ Tết Nguyên đán, nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026 cho người lao động như phương án đối với công chức, viên chức, đồng thời cũng khuyến khích những thỏa thuận có lợi hơn cho người lao động.

Các dịp nghỉ lễ khác trong năm 2026 giữ nguyên theo Bộ luật Lao động. Theo đó, Tết Dương lịch nghỉ 1 ngày 1/1. Giỗ Tổ Hùng Vương trùng cuối tuần (26/4), người lao động nghỉ bù ngày 27/4, tổng cộng 3 ngày.

Ngày Giải phóng Miền Nam 30/4 (thứ Năm) và Ngày quốc tế lao động 1/5 (thứ Sáu). Do hai ngày lễ rơi vào thứ Năm và thứ Sáu, người lao động không làm việc vào thứ Bảy sẽ được nghỉ liên tục 4 ngày, từ 30/4 đến hết 3/5/2026, bao gồm cả thứ Bảy và Chủ nhật.