Trào lưu lướt iPhone bằng lưỡi rầm rộ trên TikTok, sự thật là gì?

Nghe có vẻ khó tin nhưng đây đang là trào lưu khiến cư dân mạng, người dùng iPhone, đặc biệt là các iPhone đã cài đặt iOS 26 thích thú. Cụ thể, không ít video ghi lại trải nghiệm lướt iPhone, xem mạng xã hội bằng lưỡi đang thu hút sự quan tâm của cư dân mạng trên TikTok.

iOS 26 mang đến nhiều tính năng mới thú vị cho iPhone.

Trong các video, người dùng bày tỏ sự bất ngờ khi iPhone giờ đây có thêm tính năng thú vị này, cho phép chủ nhân điều khiển từ xa và ngay cả bằng lưỡi. Điều này thực chất có thể thực hiện được thật 100%, đối với những iPhone đã cài đặt phiên bản iOS 26 mới nhất. Đây là một tính năng mới nằm trong Trợ năng, tạo điều kiện người dùng điều khiển iPhone từ xa chỉ bằng các động tác đơn giản. Trước đó, Apple đã có những cử động như gật đầu, lắc đầu... và nay thêm nhiều cử chỉ mới thông qua iOS 26.

Người dùng giờ đây đã có thể lướt TikTok trên iPhone bằng động tác lè lưỡi.

Cư dân mạng khám phá ra tính năng lướt TikTok bằng lưỡi của iOS 26. Nguồn: @trien.13

Tính năng này chỉ dành cho iPhone đã cài đặt iOS 26. Nguồn: @shengjiangyee

Để cài đặt, người dùng chỉ cần vào Cài đặt > Trợ năng > Cử chỉ đầu > Lè lưỡi > chọn Cuộn xuống dưới. Sau đó, vào TikTok hay bất kỳ mạng xã hội nào và tiến hành lướt TikTok bằng cách lè lưỡi. Mỗi lần thực hiện, màn hình sẽ tự động cuộn xuống để chiếu video mới trên TikTok.

Ngoài lè lưỡi, iOS 26 còn mang đến những cử chỉ mới như nhếch lông mày, há miệng, chun mũi, chu môi... để người dùng tùy ý lựa chọn. Một lần nữa, tính năng này chỉ khả dụng trên iOS 26, vậy nên hãy cài đặt hệ điều hành này trước nhất.

Sau khi chính thức ra mắt kèm với dòng iPhone 17, iOS 26 được người yêu thích, đặc biệt tại Việt Nam bởi thiết kế Liquid Glass mới lạ, bắt mắt. Ngoài ra, phiên bản này mang đến nhiều tính năng mới cho Apple Music, ứng dụng Ảnh... được Apple xem như "cuộc cách mạng" trong dòng chảy iOS từ trước đến nay.