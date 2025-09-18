Hướng dẫn cách sử dụng VNeID khi làm thủ tục đi máy bay

HHTO - VNeID hiện nay có giá trị sử dụng thay thế cho các giấy tờ cá nhân, trong đó có Căn cước công dân khi làm thủ tục đi máy bay.

Theo quy định tại Chỉ thị 24/CT-TTg 2025, từ ngày 15/9/2025, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam cần phối hợp với các hãng hàng không (Vietnam Airlines, Vietjet...) hướng dẫn tất cả hành khách sử dụng Căn cước, Căn cước công dân hoặc tài khoản định danh điện tử VNeID thực hiện thu nhận sinh trắc học tại quầy làm thủ tục hoặc trên ứng dụng VNeID để đi qua cửa kiểm soát an ninh, của lên tàu bay.

Theo đó, để có thể nhanh chóng và thuận tiện trong việc làm thủ tục đi bay bằng ứng dụng VNeID, trước tiên, hành khách cần cài đặt VNeID trên điện thoại di động. Về cách đăng ký tài khoản định danh mức độ 2.

Để sử dụng VNeID làm thủ tục đi máy bay, người dân cần thực hiện qua các bước sau:

Bước 1: Đăng nhập

Hành khách đăng nhập ứng dụng VNeID bằng tài khoản định danh điện tử mức độ 2.

Tại mục “Cá nhân”, bật chức năng “Xác minh ứng dụng qua QR code”.

Bước 2: Khởi tạo mã QR

Hành khách thực hiện khởi tạo mã QR để thực hiện định danh điện tử tại Trang chủ của ứng dụng.

Lưu ý: Mã QR sẽ chỉ có hiệu lực trong vòng 1 phút. Nếu không sử dụng thì sau 1 phút, người dùng sẽ phải khởi tạo lại mã QR như ban đầu.

Bước 3: Quét mã QR

Thực hiện quét mã QR Căn cước công dân để ứng dụng có thể nhận diện được người dùng. Kết quả sẽ được hiển thị ngay trên màn hình.

Bước 4: Xác thực và xuất trình thông tin

Khi đã xác thực thành công với ứng dụng VNeID. Hành khách xuất trình dữ liệu đã được tích hợp cũng như giấy tờ cần thiết tại mục Ví và Giấy tờ cho người quản lý khi làm thủ tục đi máy bay theo yêu cầu.

Để việc sử dụng VNeID làm thủ tục đi máy bay suôn sẻ và không gặp phải sự cố dẫn đến chậm trễ, nhỡ chuyến bay, hành khách cần lưu ý:

- Chủ động mở sẵn tài khoản VNeID trên điện thoại, đến lượt chỉ cần đưa cho nhân viên kiểm tra;

- Trước khi làm thủ tục cần kiểm tra kỹ thời hạn sử dụng của Căn cước công dân, tránh tình trạng sử dụng Căn cước công dân đã hết thời hạn.