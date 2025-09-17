Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Công dân số

Google News

Các mẫu iPhone tương thích với bản cập nhật iOS 26, dòng máy nào Apple ngưng hỗ trợ?

Sơn Trần

HHTO - Bản cập nhật iOS 26 trên iPhone đã được phát hành 15/9, nhưng không phải dòng máy nào cũng tương thích với phần mềm mới. Dưới đây là các mẫu iPhone hỗ trợ iOS 26.

Hàng năm, khi Apple phát hành các phiên bản phần mềm mới, luôn có khả năng các mẫu phần cứng cũ hơn sẽ không được hỗ trợ.

Mùa Thu năm ngoái, iOS 18 được hỗ trợ bởi tất cả các iPhone có thể chạy iOS 17. Nhưng năm nay, có sự thay đổi về khả năng tương thích của các mẫu máy với iOS 26.

wwdc-2025-132151.jpg

Cụ thể, iOS 26 không được hỗ trợ bởi: iPhone XS; iPhone XS Max; iPhone XR. 3 mẫu máy này được iOS 18 hỗ trợ, nhưng năm nay Apple đã loại bỏ chúng trong iOS 26.

Sau đây là danh sách đầy đủ các iPhone hỗ trợ iOS 26 bao gồm: iPhone 17; iPhone Air; iPhone 17 Pro; iPhone 17 Pro Max; iPhone 16e; iPhone 16 và 16 Plus; iPhone 16 Pro và 16 Pro Max; iPhone 15 và 15 Plus; iPhone 15 Pro và 15 Pro Max; iPhone 14 và 14 Plus; iPhone 14 Pro và 14 Pro Max; iPhone 13 và 13 mini; iPhone 13 Pro và 13 Pro Max; iPhone 12 và 12 mini; iPhone 12 Pro và 12 Pro Max; iPhone 11; iPhone 11 Pro và 11 Pro Max; iPhone SE (thế hệ thứ 2 trở lên).

iphone-17-lineup.jpg

Điều đáng chú ý là ngay cả khi về mặt kỹ thuật, một mẫu máy có thể chạy iOS 26, thì chưa chắc nó đã có được tất cả các tính năng của iOS 26.

Ví dụ, có hơn 20 tính năng Apple Intelligence mới trong iOS 26 chỉ dành riêng cho các dòng iPhone mới hơn. Bạn sẽ cần ít nhất một chiếc iPhone 15 Pro hoặc mới hơn để khám phá hết những cải tiến này.

cover.jpg
Sơn Trần
9to5Mac
#iPhone hỗ trợ iOS 26 #bản cập nhật iOS 26 #dòng máy iPhone #hỗ trợ phần mềm Apple #ngưng hỗ trợ iPhone

Xem thêm

Cùng chuyên mục