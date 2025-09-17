Các mẫu iPhone tương thích với bản cập nhật iOS 26, dòng máy nào Apple ngưng hỗ trợ?

HHTO - Bản cập nhật iOS 26 trên iPhone đã được phát hành 15/9, nhưng không phải dòng máy nào cũng tương thích với phần mềm mới. Dưới đây là các mẫu iPhone hỗ trợ iOS 26.

Hàng năm, khi Apple phát hành các phiên bản phần mềm mới, luôn có khả năng các mẫu phần cứng cũ hơn sẽ không được hỗ trợ.

Mùa Thu năm ngoái, iOS 18 được hỗ trợ bởi tất cả các iPhone có thể chạy iOS 17. Nhưng năm nay, có sự thay đổi về khả năng tương thích của các mẫu máy với iOS 26.

Cụ thể, iOS 26 không được hỗ trợ bởi: iPhone XS; iPhone XS Max; iPhone XR. 3 mẫu máy này được iOS 18 hỗ trợ, nhưng năm nay Apple đã loại bỏ chúng trong iOS 26.

Sau đây là danh sách đầy đủ các iPhone hỗ trợ iOS 26 bao gồm: iPhone 17; iPhone Air; iPhone 17 Pro; iPhone 17 Pro Max; iPhone 16e; iPhone 16 và 16 Plus; iPhone 16 Pro và 16 Pro Max; iPhone 15 và 15 Plus; iPhone 15 Pro và 15 Pro Max; iPhone 14 và 14 Plus; iPhone 14 Pro và 14 Pro Max; iPhone 13 và 13 mini; iPhone 13 Pro và 13 Pro Max; iPhone 12 và 12 mini; iPhone 12 Pro và 12 Pro Max; iPhone 11; iPhone 11 Pro và 11 Pro Max; iPhone SE (thế hệ thứ 2 trở lên).

Điều đáng chú ý là ngay cả khi về mặt kỹ thuật, một mẫu máy có thể chạy iOS 26, thì chưa chắc nó đã có được tất cả các tính năng của iOS 26.

Ví dụ, có hơn 20 tính năng Apple Intelligence mới trong iOS 26 chỉ dành riêng cho các dòng iPhone mới hơn. Bạn sẽ cần ít nhất một chiếc iPhone 15 Pro hoặc mới hơn để khám phá hết những cải tiến này.