iPhone Air ra mắt: Thiết kế mỏng đến khó tin, loại bỏ hoàn toàn khe SIM vật lí

HHTO - iPhone Air mở ra kỷ nguyên mới khi Apple kết hợp thiết kế tinh gọn, hiệu năng mạnh mẽ và công nghệ hiển thị cao cấp trong một thiết bị.

Apple vừa công bố iPhone 17 Air tại sự kiện “Awe Dropping” vào rạng sáng ngày 10/9/2025. Với độ mỏng chỉ 5,6 mm, iPhone 17 Air chính thức trở thành chiếc iPhone mỏng nhất từ trước đến nay, thậm chí còn mỏng hơn cả chiếc iPad Pro M4. Mặt kính có khả năng chống trầy xước gấp 3 lần so với loại kính trước đây Apple sử dụng trên iPhone, đồng thời khung máy được làm từ Titan tái chế. Máy có 4 tùy chọn màu: Đen Không Gian, Trắng Mây, Vàng Nhạt và Xanh Da trời. Phần khung bên trong được gia công chính xác để tạo đủ không gian cho các chip và cảm biến cần thiết.

Chip A19 Pro và hiệu năng vượt trội

iPhone 17 Air được trang bị chip A19 Pro, mà Apple khẳng định là CPU nhanh nhất trên bất kỳ smartphone nào. Con chip này cũng tiết kiệm năng lượng hơn so với A19 trên iPhone 17. GPU 5 nhân mới được tích hợp bộ tăng tốc neural vào từng lõi, giúp tối ưu sức mạnh AI. Apple gọi đây là “hiệu năng ngang tầm MacBook Pro, nay nằm trong iPhone”, hoàn hảo cho các tác vụ AI.

Ngoài ra, iPhone 17 Air còn có chip N1 do Apple thiết kế, hỗ trợ WiFi 7, Bluetooth 6 và Thread, giúp cải thiện các tính năng Personal Hotspot và AirDrop. Máy cũng có chip C1X, modem nhanh hơn nhiều so với C1 thế hệ trước.

Màn hình OLED ProMotion 120Hz

iPhone 17 Air sở hữu màn hình OLED 6,6 inch với công nghệ ProMotion 120Hz, mang đến các tính năng hiển thị cao cấp vốn trước đây chỉ có trên các mẫu Pro. Đây là lần đầu tiên Apple mở rộng công nghệ màn hình cao cấp này cho nhóm người dùng phổ thông hơn.

Nhờ tích hợp chip A19 mới, iPhone 17 Air mang lại hiệu năng hàng đầu dù có thiết kế gọn mỏng. Điều này giúp người dùng vừa tận hưởng trải nghiệm hiển thị mượt mà, vừa có thể xử lý đa nhiệm và chơi game nặng mà không lo giật lag.

Camera Fusion mới trong thiết kế siêu mỏng

Thiết kế siêu mỏng của iPhone 17 Air buộc Apple phải đưa ra những thay đổi lớn. Máy chỉ có một hệ thống camera “Fusion” 48MP duy nhất, tích hợp cả camera chính và ống kính tele, nằm trong thanh ngang ở cạnh trên thiết bị - khác biệt so với thiết kế camera đặt góc quen thuộc. Điều này đồng nghĩa với việc Apple loại bỏ camera Telephoto và Ultrawide, tập trung toàn bộ vào Fusion camera. Theo Apple, Fusion camera đặc biệt xuất sắc trong điều kiện thiếu sáng.

Mặt trước là camera Center Stage giống trên iPhone 17, cho phép chụp ảnh ở mọi góc độ mà không cần xoay máy. Đặc biệt, giờ đây bạn có thể quay video bằng cả camera trước và sau cùng lúc, ví dụ để ghi lại phản ứng của bạn khi xem một trận đấu thể thao.

eSIM và thời lượng pin

iPhone 17 Air chỉ hỗ trợ eSIM, không còn khe SIM vật lý. Theo Apple, đây là cách tối ưu không gian bên trong máy. eSIM có thể sử dụng trên toàn cầu và iPhone 17 Air sẽ là thiết bị chỉ eSIM.

Về pin, Apple cho biết người dùng có thể sử dụng “cả ngày” nhờ các tính năng tiết kiệm pin trong iOS 26. Ngoài ra còn có pin MagSafe dạng mỏng gắn từ tính phía sau, mang lại thời lượng sử dụng lên đến 40 giờ.