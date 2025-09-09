Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Một nhà mạng vô tình để lộ thông số kỹ thuật của iPhone 17 series trước ngày ra mắt

Sơn Trần

HHTO - Một nhà mạng tại Hàn Quốc dường như đã để lộ thông số kỹ thuật của dòng iPhone 17, bao gồm khả năng hỗ trợ video 8K cho các mẫu Pro và thông tin chi tiết về iPhone 17 Air.

Chỉ còn 2 ngày nữa là Apple sẽ tiết lộ thông tin chi tiết về dòng điện thoại thông minh iPhone 17 sắp ra mắt. Tuy nhiên, có vẻ như thông số kỹ thuật của các mẫu máy sắp ra mắt đã vô tình bị lộ.

Hình ảnh được @Jukanlosreve chia sẻ trên X cho thấy bảng thông số kỹ thuật được phân phối nội bộ bởi các nhà mạng di động tại Hàn Quốc. Bảng thông số này không chỉ bao gồm thông số kỹ thuật cốt lõi của 4 mẫu iPhone chính mà còn so sánh giữa iPhone 17 Air và Samsung S25 Edge.

1.jpg
Thông số kỹ thuật bị rò rỉ từ một nhà mạng tại Hàn Quốc. (Nguồn ảnh: @Jukanlosreve/X)

Các mẫu Pro được cho là sẽ sử dụng chip A19 Pro và RAM 12GB, trong khi phiên bản Air và bản tiêu chuẩn sử dụng chip A19 với RAM 8GB.

Về màn hình, iPhone 17 sẽ sử dụng màn hình 6,3 inch, tương tự như iPhone 17 Pro. iPhone 17 Air sẽ có màn hình 6,6 inch, trong khi Pro Max vẫn là mẫu máy lớn nhất với màn hình 6,9 inch.

1-10.jpg

Camera sau dường như vẫn là 2 camera thông thường của iPhone 17, với cảm biến 48MP kết hợp với cảm biến 12MP. iPhone 17 Air sẽ có một camera 48MP, có khả năng quay video 4K. Đối với phiên bản Pro, máy sẽ sử dụng cảm biến 48MP cũng như khả năng quay video có độ phân giải 8K.

Dung lượng pin được liệt kê là 3.600mAh cho iPhone 17; 2.800mAh cho Air; 3.700mAh cho Pro và 6.000mAh cho Pro Max.

Về dung lượng, iPhone 17 và Air sẽ dao động từ 128GB đến 512GB. Phiên bản Pro sẽ từ 128GB đến 1TB và phiên bản Pro Max từ 256GB đến 1TB.

1464-cover.jpg
Sơn Trần
AppleInsider
