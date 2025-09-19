Những tính năng hay ho của Apple Maps trên hệ điều hành iOS 26

HHTO - iOS 26 không chỉ mang đến thiết kế Liquid Glass hiện đại trên toàn hệ thống mà còn bổ sung nhiều nâng cấp đáng chú ý cho ứng dụng Apple Maps: từ giao diện mới đến các tính năng thông minh hỗ trợ thói quen di chuyển hằng ngày.

Ứng dụng Maps trong iOS 26 nổi bật với 3 điểm mới: thiết kế Liquid Glass, tính năng Preferred Routes (Tuyến đường ưu tiên) và Visited Places (Những nơi đã đến).

Giao diện Liquid Glass: hiện đại và trực quan hơn

Người dùng sẽ dễ dàng nhận thấy sự thay đổi khi sử dụng Apple Maps với phong cách thiết kế Liquid Glass mới. Các nút bấm, bảng thông tin, danh sách địa điểm hay mục “Guides” đều được tinh chỉnh theo hướng trong suốt, mượt mà và bắt mắt hơn, đồng bộ với diện mạo tổng thể của iOS 26.

Preferred Routes: Học thói quen để đưa gợi ý thông minh

Một trong những bổ sung đáng chú ý nhất là Preferred Routes. Tính năng này giúp Apple Maps ghi nhớ thói quen di chuyển hằng ngày của người dùng, chẳng hạn như lộ trình đi làm hoặc tuyến đường thường xuyên sử dụng.

Từ đó, ứng dụng có thể chủ động đưa ra cảnh báo về tình trạng giao thông, sự cố hoặc các trì hoãn có thể xảy ra trên tuyến đường quen thuộc, giúp người dùng chủ động hơn trong lịch trình. Ngoài ra, thông tin quan trọng về tuyến đường cũng sẽ được hiển thị ngay trên widget “Suggestions” ở màn hình chính.

Visited Places: Lưu dấu những địa điểm đã đi qua

Song song với Preferred Routes, iOS 26 cũng giới thiệu Visited Places - tính năng tự động ghi nhớ các địa điểm mà người dùng đã từng ghé đến, như nhà hàng, quán cà phê hay cửa hàng.

Toàn bộ lịch sử được sắp xếp gọn gàng trong mục “Visits” của Library, giúp bạn dễ dàng tìm lại những địa điểm cũ mà không cần thao tác thủ công.

Quyền riêng tư vẫn được đặt lên hàng đầu

Trước những lo ngại về việc theo dõi vị trí, Apple nhấn mạnh rằng cả hai tính năng mới đều được xây dựng trên nền tảng bảo mật cao.

Preferred Routes vận hành nhờ trí tuệ nhân tạo xử lý ngay trên thiết bị, không gửi dữ liệu lên máy chủ Apple.

Visited Places được bảo vệ bằng mã hóa đầu cuối (end-to-end encryption), đồng nghĩa với việc Apple không thể truy cập thông tin này. Người dùng cũng có thể dễ dàng xóa lịch sử chỉ với một thao tác vuốt.

Với iOS 26, Apple Maps không chỉ dừng lại ở việc chỉ đường, mà còn hướng đến việc hiểu rõ thói quen di chuyển của người dùng, từ đó đưa ra những gợi ý phù hợp và cá nhân hóa hơn. Đây được coi là bước tiến giúp Maps cạnh tranh mạnh mẽ hơn với Google Maps và các ứng dụng dẫn đường khác.