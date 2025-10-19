Trao giải khán giả đặt câu hỏi cuộc thi Ứng xử Hoa hậu Việt Nam năm 2024

TPO - Trong số 1.525 câu hỏi được khán giả trong và ngoài nước gửi về, Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam năm 2024 đã chọn ra 5 câu hỏi để sử dụng trong phần thi ứng xử đêm chung kết diễn ra ngày 27/6/2025 tại TP. Huế.

Từ ngày 19/5 đến hết 10/6, Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm 2024 nhận được 1.525 câu hỏi ứng xử từ hơn 600 khán giả trong và ngoài nước. Các câu hỏi tập trung vào nhiều vấn đề xã hội cũng như sự quan tâm của giới trẻ, như trách nhiệm công dân trong kỷ nguyên mới của dân tộc, hội nhập quốc tế, sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI), văn hóa; học tập, các hiện tượng của mạng xã hội...

Ban tổ chức chọn 5 câu hỏi để đưa vào phần thi ứng xử đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam năm 2024. Theo quy định, Ban tổ chức có thể sử dụng nguyên gốc câu hỏi dự thi được chọn hoặc dựa vào ý để đặt lại theo yêu cầu của cuộc thi. Trong trường hợp đó, khán giả vẫn được trao thưởng.

Chiều 19/10, trong khuôn khổ sự kiện Sóng Festival - Ngày thẻ Việt Nam năm 2025 - Ban tổ chức cuộc thi trao thưởng cho các khán giả có câu hỏi ứng xử được sử dụng. Câu hỏi về trí tuệ nhân tạo của khán giả Vũ Anh Hùng (đến từ Hà Nội) được lựa chọn. Hà Trúc Linh bốc trúng câu hỏi và có màn trả lời thuyết phục, sau đó đăng quang Hoa hậu Việt Nam năm 2024.

Hoa hậu Hà Trúc Linh và khán giả Vũ Anh Hùng. Ảnh: Dương Triều.

Câu hỏi có nội dung: Trong thời đại số, AI ngày càng trở thành công cụ quen thuộc trong đời sống. Nhưng sự lệ thuộc quá mức, đặc biệt ở giới trẻ, có thể làm giảm khả năng tư duy sáng tạo và chủ động. Với tư cách là người trẻ, bạn đánh giá thế nào về hiện tượng này và làm sao để giữ được sự cân bằng giữa công nghệ và phát triển bản thân?

Ban tổ chức biên tập lại: Một số người cho rằng AI có thể trả lời mọi câu hỏi, giúp giải quyết mọi vấn đề nên con người không cần phải phí thời gian nỗ lực học tập, trau dồi kiến thức nữa. Nhưng nhiều người lo ngại AI có thể làm giảm khả năng tư duy chủ động và sáng tạo của con người, hạn chế phát triển bản thân. Có người đặt vấn đề nên hạn chế hoặc cấm dùng AI trong trường học, nhất là ở cấp thấp. Bạn đánh giá vấn đề này thế nào và đưa ra lựa chọn mà bạn nghĩ là đúng?

Nhận giải thưởng từ Ban tổ chức, anh Vũ Anh Hùng cho biết anh luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho cuộc thi. Anh Hùng vinh dự, may mắn khi Hoa hậu Hà Trúc Linh bốc trúng câu hỏi của mình.

Nhà báo Trần Thị Thu Huyền - Giám đốc Trung tâm Kinh doanh, Truyền thông và Tổ chức sự kiện báo Tiền Phong, Phó trưởng Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2024 (ngoài cùng bên phải) cùng Hoa hậu Hà Trúc Linh trao giải cho khán giả may mắn. Ảnh: Dương Triều.

Ngoài anh Vũ Anh Hùng, nhiều khán giả có câu hỏi được sử dụng trong đêm chung kết, đó là:

Độc giả Lê Nhật Đan Thanh (TP. Huế) đặt câu hỏi: TP. Huế tổ chức một sự kiện mang tầm quốc gia như Hoa hậu Việt Nam không chỉ để “khoe mình” mà để kể một câu chuyện Việt Nam với thế giới. Nếu được chọn một hình ảnh để kể câu chuyện đó, bạn sẽ chọn điều gì?

Ban tổ chức biên tập lại: Với việc đăng cai địa điểm tổ chức sự kiện văn hoá tầm quốc gia như Hoa hậu Việt Nam, thành phố Huế muốn kể một câu chuyện của mình với cả nước và với thế giới. Hãy tóm tắt câu chuyện ấy theo suy nghĩ của bạn?

Độc giả Quỳnh Châu (tỉnh Quảng Ngãi) đặt câu hỏi: Nếu cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm 2024 là một cuốn sách, bạn nghĩ tiêu đề nào sẽ phù hợp nhất với câu chuyện của bạn đến thời điểm này?

Ban tổ chức biên tập lại: Nếu cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm 2024 là một cuốn sách, bạn nghĩ tiêu đề nào sẽ phù hợp với câu chuyện của các bạn?

Độc giả Đỗ Huyền Trang (tỉnh Đồng Tháp) đặt câu hỏi: Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh từng viết: “Bạn cũng biết rồi đó, cái tên đôi khi được cha mẹ đặt cho một cách ngẫu nhiên, nhưng chính cách sống của bạn đã không ngừng chưng cất cái tên của mình qua năm tháng, giúp cho nó tỏa hương”. Vậy, nếu bạn trở thành Hoa hậu Việt Nam năm 2024, bạn sẽ lựa chọn cách sống như thế nào để “chưng cất” cái tên của mình “tỏa hương” theo năm tháng?

Ban tổ chức biên tập lại: Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh viết rằng, cái tên đôi khi được cha mẹ đặt cho một cách ngẫu nhiên, nhưng chính cách sống của bạn đã không ngừng “chưng cất” cái tên của mình qua năm tháng, giúp cho nó “tỏa hương”. Vậy, theo bạn, chúng ta nên lựa chọn cách sống như thế nào để “chưng cất” cái tên của mình, làm cho nó “tỏa hương” theo năm tháng?

Hà Trúc Linh trong phần thi ứng xử.

Độc giả Lê Thùy Dung (TP. Hà Nội) đặt câu hỏi: Trong thời đại số, AI ngày càng trở thành công cụ quen thuộc trong đời sống. Nhưng sự lệ thuộc quá mức, đặc biệt ở giới trẻ, có thể làm giảm khả năng tư duy sáng tạo và chủ động. Với tư cách là người trẻ, bạn đánh giá thế nào về hiện tượng này và làm sao để giữ được sự cân bằng giữa công nghệ và phát triển bản thân?

Các độc giả Ngô Hoàng Lan Anh, Hoàng Hải Yến (TP. Hà Nội), Nguyễn Xuân Viễn (tỉnh Kon Tum) đặt câu hỏi: Việt Nam đang bước vào kỷ nguyên vươn mình mạnh mẽ trên trường quốc tế. Theo bạn, người trẻ Việt Nam cần giữ gìn điều gì và thay đổi điều gì để góp phần đưa dân tộc phát triển hơn?

Ban tổ chức biên tập lại: Cả nước đang quyết tâm bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc nhưng nhiều bạn trẻ cảm thấy những từ ngữ trên thật cao xa và không biết làm cách nào thực hiện khát vọng đó. Người trẻ chúng ta có thể làm gì để biến khát vọng và quyết tâm của dân tộc thành hiện thực?