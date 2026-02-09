Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Văn hóa

Google News

Trầm trồ trước linh vật ngựa dát vàng vừa lộ diện

Nguyễn Ngọc

TPO - Linh vật ngựa của Quảng Ngãi không chỉ gây ấn tượng bởi kích thước “khủng”, tạo hình khỏe khoắn, linh vật năm nay còn gửi gắm thông điệp về khát vọng vươn ra biển, kết nối đại ngàn với đại dương trong hành trình phát triển mới của địa phương.

4103.jpg
Những ngày giáp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, công viên Ba Tơ (phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi﻿) trở nên nhộn nhịp hơn thường lệ khi linh vật ngựa vàng chính thức lộ diện.
tp-4097.jpg
Ghi nhận của PV vào chiều 9/2, tại khu vực đặt linh vật luôn đông người qua lại. Từ người lớn tuổi đến các bạn trẻ, ai cũng tranh thủ lưu lại những bức ảnh đầu xuân bên biểu tượng của năm mới.
tp-4085.jpg
tp-4069.jpg
Điều khiến nhiều người dừng lại quan sát không chỉ là lớp dát vàng óng ánh nổi bật giữa nền trời, mà còn là tư thế “phi nước đại ra biển” đầy chủ ý. Hướng vó ngựa về phía Biển Đông như một lời nhắc về không gian kinh tế biển, trụ cột chiến lược trong định hướng phát triển của Quảng Ngãi những năm tới.
tp-4104.jpg
tp-4060.jpg
tp-4078.jpg
Không gian trang trí xung quanh cũng được bố trí hài hòa với hai mảng chủ đạo, một bên là “sóng hoa”, bên là “đồi hoa”. Sự đối lập mềm mại ấy gợi liên tưởng đến việc hợp nhất Quảng Ngãi - Kon Tum thành tỉnh Quảng Ngãi mới.
tp-4098.jpg
Anh Nguyễn Văn Tánh (trú xã Tư Nghĩa) chia sẻ anh từng xem linh vật ở nhiều nơi, nhưng năm nay ngựa Quảng Ngãi làm rất đẹp. Dáng ngựa vươn cao, mạnh mẽ, nhìn có thần thái.
tp-4095.jpg
tp-4075.jpg
tp-4077.jpg
Linh vật ngựa vàng tại công viên Ba Tơ có tổng chiều cao khoảng 10 m, trong đó phần thân ngựa cao khoảng 7 m, đặt trên bệ cao 4 m, chiều dài khoảng 8 m. Phương án này được lựa chọn sau khi cân nhắc nhiều thiết kế khác nhau.
tp-4074.jpg
tp-4079.jpg
tp-4066.jpg
Toàn bộ linh vật được tạo hình từ mút xốp, gia công trên khung thép chắc chắn, bề mặt dát vàng tạo hiệu ứng nổi bật. Thiết kế không quá cầu kỳ về chi tiết, thay vào đó tập trung vào những đường nét dứt khoát, khỏe khoắn, tạo cảm giác chuyển động liên tục như đang bứt tốc.
tp-4094.jpg
Đơn vị thiết kế và thi công cho biết toàn bộ linh vật được thực hiện tại TPHCM, ứng dụng thiết kế 3D cùng máy móc gia công hiện đại nhằm đảm bảo độ chính xác và an toàn kết cấu.
tp-4100.jpg
“Thời gian lên ý tưởng khoảng 2 tháng, thi công hơn một tháng rưỡi. Riêng công đoạn chạy CNC mất khoảng 10 ngày, làm kết cấu 10 ngày và 15-20 ngày hoàn thiện, gia cường bề mặt để đảm bảo trưng bày ngoài trời”, ông Bình thông tin.
tp-4073.jpg
Do kích thước lớn, việc vận chuyển linh vật từ TPHCM ra Quảng Ngãi phải sử dụng xe siêu trường, siêu trọng. Quá trình di chuyển gặp không ít trở ngại khi đi qua cầu và hệ thống đường dây điện, đòi hỏi tính toán kỹ lưỡng để đảm bảo an toàn.
tp-4086.jpg
Theo đơn vị thi công, linh vật được bảo hành trong suốt thời gian trưng bày từ 1-2 năm và có thể tiếp tục bảo trì lâu dài nếu địa phương có nhu cầu giữ lại.
tp-4072.jpg
Ông Bùi Văn Quang - Tổng giám đốc Công ty CP Môi trường đô thị Quảng Ngãi - cho biết toàn bộ kinh phí trang trí Tết năm nay được thực hiện theo hình thức xã hội hóa với sự chung tay của doanh nghiệp. Việc người dân đón nhận tích cực được xem là “thước đo” cho nỗ lực làm mới diện mạo đô thị mỗi dịp xuân về.
tp-4076.jpg
Giữa nhịp sống tất bật những ngày cuối năm, hình ảnh ngựa vàng phi nước đại như tiếp thêm tinh thần hứng khởi. Không chỉ là linh vật Tết﻿, đó còn là biểu tượng của khí thế bứt phá, của khát vọng vươn xa trên hành trình mới của Quảng Ngãi trong năm 2026.
tp-4057.jpg
tp-4058.jpg
Bên cạnh linh vật chính, tại khu vực công viên trước Bưu điện Quảng Ngãi còn có linh vật ngựa nhỏ cao khoảng 4 m, dài khoảng 5 m. Dù phong cách thể hiện khác biệt, linh vật này vẫn giữ được dáng vẻ cường tráng, góp phần tạo điểm nhấn cho không gian trung tâm tỉnh Quảng Ngãi.
Nguyễn Ngọc
