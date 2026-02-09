Trầm trồ trước linh vật ngựa dát vàng vừa lộ diện

TPO - Linh vật ngựa của Quảng Ngãi không chỉ gây ấn tượng bởi kích thước “khủng”, tạo hình khỏe khoắn, linh vật năm nay còn gửi gắm thông điệp về khát vọng vươn ra biển, kết nối đại ngàn với đại dương trong hành trình phát triển mới của địa phương.
Điều khiến nhiều người dừng lại quan sát không chỉ là lớp dát vàng óng ánh nổi bật giữa nền trời, mà còn là tư thế “phi nước đại ra biển” đầy chủ ý. Hướng vó ngựa về phía Biển Đông như một lời nhắc về không gian kinh tế biển, trụ cột chiến lược trong định hướng phát triển của Quảng Ngãi những năm tới.
Không gian trang trí xung quanh cũng được bố trí hài hòa với hai mảng chủ đạo, một bên là “sóng hoa”, bên là “đồi hoa”. Sự đối lập mềm mại ấy gợi liên tưởng đến việc hợp nhất Quảng Ngãi - Kon Tum thành tỉnh Quảng Ngãi mới.
Linh vật ngựa vàng tại công viên Ba Tơ có tổng chiều cao khoảng 10 m, trong đó phần thân ngựa cao khoảng 7 m, đặt trên bệ cao 4 m, chiều dài khoảng 8 m. Phương án này được lựa chọn sau khi cân nhắc nhiều thiết kế khác nhau.
Toàn bộ linh vật được tạo hình từ mút xốp, gia công trên khung thép chắc chắn, bề mặt dát vàng tạo hiệu ứng nổi bật. Thiết kế không quá cầu kỳ về chi tiết, thay vào đó tập trung vào những đường nét dứt khoát, khỏe khoắn, tạo cảm giác chuyển động liên tục như đang bứt tốc.
Bên cạnh linh vật chính, tại khu vực công viên trước Bưu điện Quảng Ngãi còn có linh vật ngựa nhỏ cao khoảng 4 m, dài khoảng 5 m. Dù phong cách thể hiện khác biệt, linh vật này vẫn giữ được dáng vẻ cường tráng, góp phần tạo điểm nhấn cho không gian trung tâm tỉnh Quảng Ngãi.