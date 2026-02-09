Trầm trồ trước linh vật ngựa dát vàng vừa lộ diện

TPO - Linh vật ngựa của Quảng Ngãi không chỉ gây ấn tượng bởi kích thước “khủng”, tạo hình khỏe khoắn, linh vật năm nay còn gửi gắm thông điệp về khát vọng vươn ra biển, kết nối đại ngàn với đại dương trong hành trình phát triển mới của địa phương.