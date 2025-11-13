TPHCM tham vọng vào top 100 thành phố tốt nhất thế giới

TPO - Phát biểu tại Diễn đàn Đối thoại cấp cao về quan hệ kinh tế ASEAN - Italia, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được cho biết, thành phố phấn đấu nằm trong nhóm 100 thành phố tốt nhất thế giới và đáng sống nhất toàn cầu.

Ngày 13/11, tại TPHCM, diễn ra Lễ khai mạc “Diễn đàn Đối thoại cấp cao về quan hệ kinh tế ASEAN - Italia” lần thứ 9 năm 2025.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được (bìa trái) trao đổi với các đại biểu.

Tại Diễn đàn, các bên nhất trí xây dựng 4 định hướng chiến lược hợp tác trọng tâm nhằm thúc đẩy phát triển bền vững và sáng tạo. Xây dựng nền kinh tế xanh, tuần hoàn và bao trùm. Việt Nam cam kết đạt mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050, hướng tới phát triển bền vững và bảo vệ môi trường.

Việt Nam đặt mục tiêu kinh tế số chiếm 30% GDP vào năm 2030, thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện trên mọi lĩnh vực.

Đại biểu quốc tế phát biểu tại diễn đàn

Ông Nguyễn Văn Được - Chủ tịch UBND TPHCM - cho biết, sự kiện diễn ra trong thời điểm có ý nghĩa hết sức đặc biệt, khi Việt Nam nói chung và TPHCM nói riêng đang bước vào giai đoạn chuyển mình mang tính lịch sử để bước vào kỷ nguyên phát triển mới. Việc hợp nhất TPHCM với tỉnh Bình Dương và tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu là dấu mốc đặc biệt quan trọng, đánh dấu 3 trung tâm kinh tế, 3 cực tăng trưởng năng động hội tụ, hình thành nên vùng đô thị - công nghiệp - cảng biển lớn nhất cả nước và có vị thế quan trọng trong khu vực.

Ông Được cho biết, TPHCM đang tái cấu trúc không gian phát triển theo tư duy đa cực - tích hợp - siêu kết nối; huy động nguồn lực đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đô thị phát triển đồng bộ, văn minh, hiện đại. Theo đó, TPHCM định hướng hình thành “3 vùng - 1 đặc khu - 3 hành lang - 5 trụ cột”.

TPHCM hướng tới trở thành đô thị văn minh, hiện đại, năng động, hội nhập, có vị thế nổi bật ở khu vực Đông Nam Á, nằm trong nhóm 100 thành phố toàn cầu đáng sống, có hệ sinh thái đổi mới sáng tạo hàng đầu thế giới và đạt mức thu nhập cao.

Đến năm 2045, thành phố hướng tới vị thế siêu đô thị quốc tế của Đông Nam Á, nằm trong nhóm 100 thành phố tốt nhất thế giới, là trung tâm kinh tế, tài chính, du lịch, dịch vụ, giáo dục và y tế của châu Á, điểm đến toàn cầu hấp dẫn, phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội đặc sắc, bền vững, chất lượng sống cao, và hội nhập quốc tế sâu rộng.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung phát biểu

Phát biểu trực tuyến tại diễn đàn, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung cho biết, kinh tế thế giới vừa đối mặt với những rủi ro suy giảm, gián đoạn chuỗi cung ứng, biến động năng lượng, vừa chứng kiến các động lực tăng trưởng mới từ đổi mới sáng tạo, kinh tế xanh, kinh tế số và trí tuệ nhân tạo. Trong khi đó, chủ nghĩa bảo hộ, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn và các thách thức an ninh phi truyền thống như biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh tiếp tục tác động sâu sắc đến cấu trúc toàn cầu.

Theo ông Trung, những biến động ấy đòi hỏi một mô hình hợp tác quốc tế linh hoạt, đa tầng và thực chất hơn, trong đó các khu vực năng động như ASEAN và EU đang trở thành những trụ cột quan trọng của ổn định và phát triển. ASEAN, với dân số hơn 680 triệu người và tổng GDP vượt 4.000 tỷ USD, hiện là nền kinh tế lớn thứ 5 thế giới, đang nổi lên như một điểm sáng của hội nhập, tăng trưởng và ổn định khu vực.

"TPHCM - siêu đô thị hướng tới tầm vóc toàn cầu của Đông Nam Á, đang từng bước khẳng định vai trò trung tâm tài chính quốc tế, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo của Việt Nam. Việc Đối thoại Cấp cao về Quan hệ Kinh tế ASEAN - Italia năm 2025 được tổ chức tại TPHCM mang ý nghĩa đặc biệt", Bộ trưởng Bộ Ngoại giao khẳng định.