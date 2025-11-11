Thúc đẩy hợp tác thương mại giữa Lạng Sơn với Liên bang Nga

Nhằm xúc tiến, quảng bá, giới thiệu các sản phẩm xe ô tô thương hiệu LADA cùng cơ hội hợp tác thương mại, các cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn và Cơ quan đại diện Thương mại Liên bang Nga tại Việt Nam đã họp bàn, thống nhất nhiều nội dung nhằm gắn kết tình hữu nghị giữa hai nước.

Ngày 10/11, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Lạng Sơn tiếp và làm việc với ông Kardo-Sysoev Aleksander, Phó Trưởng Cơ quan đại diện Thương mại Liên bang Nga tại Việt Nam, Phó Tổng Giám đốc Công ty AsterAuto Vietnam. Tham dự buổi tiếp và làm việc có đại diện lãnh đạo một số sở, ngành liên quan của tỉnh; đại diện lãnh đạo Hiệp Hội Doanh nghiệp Lạng Sơn.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Kim Chi

Ông Kardo-Sysoev Aleksander gửi lời cảm ơn đến Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh đã dành thời gian tiếp đón và làm việc. Cùng đó, ông giới thiệu dòng xe ô tô thương hiệu LADA, về Nhà máy sản xuất ô tô AVTOVAZ và Công ty ASTERA AUTO - đại diện chính thức của LADA tại Việt Nam cùng một số thông tin về tiến độ triển khai dự án đưa ô tô LADA vào thị trường Việt Nam. Đồng thời, đại diện cơ quan đại diện Thương mại Liên bang Nga tại Việt Nam mong muốn được gặp gỡ, kết nối với các doanh nghiệp trên địa bàn Lạng Sơn, đặc biệt là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh phương tiện ô tô.

Lãnh đạo Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Lạng Sơn phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Kim Chi

Ông Kardo-Sysoev Aleksander, Phó Trưởng Cơ quan đại diện Thương mại Liên bang Nga tại Việt Nam mong muốn hợp tác giữa hai bên ngày càng phát triển. Ảnh: K.C

Đại diện các cơ quan, ban ngành, doanh nghiệp Lạng Sơn đã thông tin cụ thể về nhu cầu mua xe ô tô của các cơ quan nhà nước trên địa bàn; các tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật của xe ô tô phù hợp với địa hình của tỉnh Lạng Sơn. Đại diện lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh cũng thông tin về khả năng tiếp cận của người tiêu dùng và cơ hội làm đại lý phân phối tại địa bàn. Lãnh đạo Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh mong muốn đại diện cơ quan đại diện Thương mại Liên bang Nga tại Việt Nam tích cực kết nối tỉnh Lạng Sơn với các cơ quan thương mại, các địa phương cũng như các tổ chức kinh tế của nước Nga; tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực thế mạnh của tỉnh Lạng Sơn và Liên bang Nga.

Địa phương luôn sẵn sàng và tích cực ủng hộ để tổ chức các hoạt động xúc tiến, quảng bá, giới thiệu các sản phẩm xe ô tô thương hiệu LADA, các tuần thương mại quảng bá sản phẩm thế mạnh của nước Nga tại tỉnh. Hai bên thống nhất cho rằng dư địa hợp tác về kinh tế, thương mại, đầu tư và mở rộng thị trường giữa hai nước còn rất lớn; đồng thời nhất trí tăng cường phối hợp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy xuất khẩu vào thị trường của mỗi nước. Qua đó, góp phần tăng tình hữu nghị giữa hai nước Việt Nam - Liên bang Nga.