Hội nghị Kết nối giao thương, trưng bày và giới thiệu sản phẩm dược liệu 2025

Hội nghị “Kết nối Giao thương, Trưng bày và Giới thiệu Sản phẩm Dược liệu 2025” được tổ chức dưới sự chủ trì của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam và Cục Xúc tiến thương mại - Bộ Công thương, cùng với sự đồng hành của Viện dược liệu Bộ y tế, các tổ chức xúc tiến thương mại trong nước và quốc tế, các hợp tác xã dược liệu trên cả nước và các công ty dược phẩm Việt Nam.

Phát biểu khai mạc, ông Đinh Hồng Thái cho biết Việt Nam là một trong những quốc gia có tiềm năng dược liệu phong phú hàng đầu Đông Nam Á, với hơn 5.000 loài cây thuốc được ghi nhận, trong đó hơn 1.300 loài đã được khai thác và ứng dụng trong y học cổ truyền và công nghiệp chế biến. Dược liệu không chỉ là nguồn tài nguyên thiên nhiên quý giá mà còn là kết tinh của tri thức bản địa, văn hóa dân tộc và tiềm năng kinh tế xanh của đất nước.

Ông Đinh Hồng Thái, Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam phát biểu khai mạc hội nghị

Cả nước hiện có hơn 600 HTX sản xuất dược liệu, cung cấp nguyên liệu cho các nhà máy chế biến và xuất khẩu. Ông Đinh Hồng Thái đánh giá những năm gần đây, hệ thống hợp tác xã dược liệu đã và đang phát triển mạnh mẽ, hình thành các vùng trồng tập trung đạt chuẩn, liên kết với doanh nghiệp để chế biến sâu, tạo nên chuỗi giá trị khép kín. Mô hình này không chỉ tạo việc làm và thu nhập bền vững cho người dân, mà còn góp phần bảo tồn đa dạng sinh học, phục hồi hệ sinh thái và phát triển nông nghiệp xanh, nông thôn sinh thái.

Hội nghị hướng tới mục tiêu tăng cường liên kết giữa các hợp tác xã sản xuất dược liệu với doanh nghiệp xuất khẩu và các tổ chức xúc tiến thương mại, qua đó mở rộng cơ hội giao thương, tiêu thụ và phát triển thị trường. Sự kiện đồng thời góp phần quảng bá sản phẩm dược liệu Việt Nam, thúc đẩy xây dựng thương hiệu và mở rộng hệ thống phân phối. Bên cạnh đó, hội nghị tạo điều kiện chia sẻ kinh nghiệm và mô hình hợp tác sản xuất – tiêu thụ theo chuỗi giá trị bền vững, giúp nâng cao giá trị gia tăng cho sản phẩm dược liệu và khẳng định tiềm năng của ngành dược liệu Việt Nam trên thị trường trong nước và quốc tế.

Nhiều biên bản ghi nhớ, thỏa thuận hợp tác đã được ký kết tại hội nghị.

Trong khuôn khổ hội nghị, khu vực triển lãm trưng bày gần 50 gian hàng của các hợp tác xã dược liệu, giới thiệu nhiều sản phẩm đặc trưng như trà thảo dược, đông trùng hạ thảo, tinh dầu, nguyên liệu dược liệu thô, thực phẩm bảo vệ sức khỏe và các sản phẩm OCOP đạt tiêu chuẩn. Đây là hoạt động quan trọng góp phần quảng bá sản phẩm bản địa và hỗ trợ hợp tác xã tiếp cận người tiêu dùng, nhà phân phối và nhà đầu tư.

Tại sự kiện, nhiều biên bản thỏa thuận hợp tác đã được ký kết giữa các hợp tác xã, Viện Dược liệu, doanh nghiệp thu mua, sàn thương mại điện tử và tổ chức xúc tiến thương mại. Đây là nền tảng quan trọng góp phần hình thành chuỗi liên kết sản xuất – chế biến – tiêu thụ dược liệu, qua đó tăng cường năng lực cạnh tranh và mở rộng thị trường cho sản phẩm dược liệu Việt Nam trong giai đoạn mới.