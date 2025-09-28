TPHCM – Điểm hẹn hợp tác quốc tế

Trong chuyến công tác tại Nhật Bản cuối tháng 9, TPHCM đã chính thức công bố việc đăng cai Hội nghị Bàn tròn Các thành phố Đối tác Kinh doanh (BPC) 2026. Đây được xem là cột mốc quan trọng trong tiến trình hội nhập quốc tế, khẳng định vị thế thành phố như một trung tâm thúc đẩy hợp tác bền vững và chia sẻ kinh nghiệm phát triển giữa các đô thị năng động trên thế giới.

Nơi gặp gỡ và kết nối các thành phố toàn cầu

Trong chuyến công tác tại Nhật Bản từ ngày 24 - 28/9 và tham dự triển lãm thế giới EXPO 2025 diễn ra ở tỉnh Osaka, đoàn đại biểu do Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Minh Thạnh dẫn đầu đã chính thức công bố việc đăng cai Hội nghị BPC 2026. Theo UBND TPHCM, việc đăng cai sự kiện này thể hiện cam kết mạnh mẽ của thành phố trong việc tham gia, đồng hành và đóng góp vào tiến trình hợp tác quốc tế, đồng thời nâng cao vai trò trên bản đồ hợp tác toàn cầu.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Minh Thạnh tham dự và phát biểu tại sự kiện Những ngày TPHCM tại Expo 2025 Osaka, Kansai (ảnh: UBND TPHCM)

BPC 2026 được kỳ vọng trở thành diễn đàn quốc tế, nơi các đô thị thành viên cùng thảo luận chính sách hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm phát triển, hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ và kiến tạo các mô hình phát triển bền vững. Với vai trò chủ nhà, TPHCM sẽ là nơi quy tụ những sáng kiến, giải pháp và cam kết chung nhằm thúc đẩy hợp tác thực chất giữa các đô thị toàn cầu.

Song song với hội nghị, TPHCM sẽ tổ chức Hội chợ Hàng Việt Nam tiêu biểu xuất khẩu 2026 với quy mô khoảng 750 gian hàng. Các sản phẩm thuộc nhóm ngành chủ lực như nông sản, thực phẩm chế biến, dệt may, thiết bị công nghệ và dịch vụ hỗ trợ sẽ được giới thiệu tại hội chợ. Đây là dịp để doanh nghiệp Việt Nam quảng bá thương hiệu, mở rộng mạng lưới đối tác và tìm kiếm cơ hội hợp tác xuất khẩu bền vững.

Trong khuôn khổ chuyến công tác, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Minh Thạnh khẳng định, việc thành phố đăng cai BPC 2026 không chỉ là một sự kiện đối ngoại mà còn là cơ hội thể hiện vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước. Đồng thời trở thành cầu nối để các đô thị cùng trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm quản lý, từ đó tìm ra giải pháp chung cho những thách thức toàn cầu.

Thúc đẩy hợp tác đa lĩnh vực với các địa phương Nhật Bản

Trong thời gian làm việc tại Nhật Bản, đoàn TPHCM đã có nhiều buổi tiếp xúc với lãnh đạo các địa phương. Tại Osaka, đoàn đã có cuộc gặp với Phó Thống đốc tỉnh Osaka Watanabe Shigeki. Lãnh đạo tỉnh Osaka đánh giá cao mối quan hệ hợp tác lâu dài với TPHCM, đồng thời nhấn mạnh đây là dịp để hai địa phương thúc đẩy giao lưu kinh tế, văn hóa và kết nối cộng đồng người Việt đang sinh sống tại Osaka, vốn đã phát triển mạnh trong những năm qua. Osaka hiện có hơn 35.000 người Việt sinh sống, học tập và làm việc. Chính quyền tỉnh đã nhiều lần hỗ trợ cộng đồng tổ chức các lễ hội văn hóa, qua đó mở rộng cơ hội giao lưu và thắt chặt quan hệ văn hóa Việt - Nhật.

Đoàn công tác TPHCM tại Nhật Bản.

Về phía TPHCM, Phó Chủ tịch Bùi Minh Thạnh khẳng định Osaka là một trong những đối tác chiến lược quan trọng, đặc biệt trong các lĩnh vực logistics, cảng biển, công nghiệp chế biến – chế tạo, đổi mới sáng tạo và phát triển hạ tầng công nghệ cao. TPHCM mong muốn tận dụng thế mạnh của Osaka để tăng cường hợp tác trong các ngành công nghiệp phụ trợ, sản xuất thông minh, chuyển đổi số, cũng như trong lĩnh vực giáo dục – đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Một dấu ấn quan trọng trong quan hệ giữa hai địa phương là việc Cảng Sài Gòn và Cảng Osaka thiết lập quan hệ kết nghĩa từ năm 1994. Đây được xem là biểu tượng hợp tác hiệu quả và bền chặt trong lĩnh vực logistics, hàng hải. Với định hướng phát triển cảng biển theo hướng hiện đại, xanh và thông minh, TPHCM coi kinh nghiệm của Osaka là nền tảng quý báu để nâng cao năng lực và mở rộng hợp tác trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Trong khuôn khổ chuyến đi, đoàn TPHCM cũng đã tham quan Nhà Triển lãm Việt Nam – Vietnam Pavilion tại Expo 2025 Osaka, Kansai, nơi thành phố phối hợp cùng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức “Những ngày TPHCM”. Từ ngày 1/7/2025, TPHCM chính thức mở rộng địa giới hành chính với việc sáp nhập tỉnh Bình Dương và tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, hình thành một “TPHCM mới” với diện tích hơn 6.700 km², dân số khoảng 14 triệu người, trở thành siêu đô thị với hệ sinh thái công nghiệp - cảng biển liên hoàn lớn nhất Việt Nam. Các hoạt động tại Expo 2025 giúp bạn bè quốc tế hiểu rõ hơn về tiềm năng phát triển kinh tế, văn hóa, công nghiệp, giáo dục và công nghệ của “siêu đô thị” TPHCM.

Đoàn TPHCM còn đến thăm và làm việc tại tỉnh Yamaguchi. Tại đây, đoàn đã được Thống đốc tỉnh Yamaguchi Muraoka Tsugumasa tiếp đón trọng thị. Hai bên thống nhất tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực cơ khí chính xác, điện tử, y – dược, hóa chất và công nghiệp công nghệ cao. Ngoài ra, việc triển khai các chương trình trao đổi sinh viên, thực tập sinh và kỹ sư trẻ, cũng như xây dựng các trung tâm hợp tác giáo dục – nghiên cứu song phương cũng được coi là định hướng quan trọng để thúc đẩy hợp tác lâu dài.

Trước đó tại tỉnh Shiga, đoàn TPHCM đã làm việc với lãnh đạo địa phương về khả năng hợp tác trong nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp, môi trường và phát triển đô thị. Đây đều là những lĩnh vực phù hợp với định hướng phát triển bền vững và chiến lược “Một không gian – Ba khu vực” mà TPHCM đang triển khai.

Các hoạt động này đều cho thấy thành phố không chỉ củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống với các địa phương Nhật Bản, mà còn mở rộng hợp tác theo hướng toàn diện, thực chất và gắn với nhu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Khẳng định vị thế trung tâm hợp tác quốc tế

Chuyến công tác Nhật Bản của đoàn TPHCM diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam – Nhật Bản ngày càng phát triển sau khi hai nước nâng cấp lên Đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng ở châu Á vào năm 2023.

Theo số liệu từ UBND TPHCM, năm 2024, kim ngạch thương mại hai chiều giữa TPHCM và Nhật Bản đạt 4 tỷ USD, trong đó xuất khẩu từ TPHCM đạt 2,4 tỷ USD, nhập khẩu đạt 1,6 tỷ USD. Đây là những con số cho thấy tiềm năng hợp tác ngày càng rộng mở, trải đều trên nhiều lĩnh vực từ kinh tế, thương mại, đầu tư đến giáo dục và văn hóa.

Không chỉ dừng lại ở kinh tế, các hoạt động giao lưu văn hóa giữa TPHCM và các địa phương Nhật Bản cũng ngày càng được chú trọng. Lễ hội Việt – Nhật được tổ chức thường niên tại TPHCM từ năm 2013 đến nay đã trở thành sự kiện kết nối cộng đồng, góp phần thắt chặt tình hữu nghị nhân dân giữa hai quốc gia.

Với việc đăng cai Hội nghị BPC 2026, tổ chức Hội chợ Hàng Việt Nam tiêu biểu xuất khẩu và triển khai các chương trình hợp tác với Osaka, Yamaguchi, Shiga, TPHCM khẳng định vai trò trung tâm trong mạng lưới hợp tác quốc tế. Thành phố không chỉ hướng tới việc giới thiệu tiềm năng, thế mạnh của mình, mà còn mong muốn cùng các đô thị khác chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi giải pháp để giải quyết các thách thức chung của thời đại.

Thông qua những hoạt động cụ thể trong chuyến công tác tại Nhật Bản, TPHCM đã thể hiện tầm nhìn chiến lược: trở thành điểm hẹn quốc tế, nơi hội tụ các sáng kiến phát triển và là cầu nối hợp tác bền vững giữa Việt Nam với thế giới.