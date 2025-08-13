Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPHCM chọn vị trí xây trung tâm hành chính mới cho 7.000 cán bộ làm việc

Từ ba khu đất, UBND TP đề xuất chọn khu hồ trung tâm tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm làm vị trí xây dựng trung tâm hành chính tập trung của thành phố. Nếu được chấp thuận, công trình sẽ được xây dựng vào đầu năm 2026.

UBND TPHCM vừa trình Ban Thường vụ Thành ủy về việc nghiên cứu, triển khai dự án xây dựng khu trung tâm hành chính thành phố.

Sau khi sáp nhập địa giới hành chính, TPHCM tiếp tục là đô thị đặc biệt, đầu tàu kinh tế của cả nước. Thành phố định hướng trở thành siêu đô thị mang tầm vóc quốc tế, trung tâm tài chính, thương mại, giáo dục, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo hàng đầu Đông Nam Á.

Theo UBND TP, hiện nay hệ thống cơ quan hành chính nhà nước của thành phố đang phân tán ở nhiều địa điểm, chưa đáp ứng yêu cầu về quy mô và công năng sử dụng. Việc điều phối, phối hợp xử lý công việc giữa các đơn vị gặp nhiều khó khăn, dẫn đến vướng mắc trong công tác chỉ đạo, điều hành và thực thi nhiệm vụ giữa các cơ quan, ban ngành.

w-thu-thiem-dau-gia-1417.jpg
UBND TP đề xuất chọn khu hồ trung tâm tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm làm nơi xây dựng trung tâm hành chính mới. Ảnh: Anh Phương

“Nhiều trụ sở đã xuống cấp, thiếu diện tích, chưa đáp ứng yêu cầu về công trình phụ trợ, hạ tầng kỹ thuật và công nghệ thông tin, ảnh hưởng đáng kể đến chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp”, UBND TP nêu rõ lý do cần thiết xây dựng trung tâm hành chính mới.

Về yêu cầu công trình, UBND TP cho biết sẽ sử dụng vốn đầu tư công, xây dựng tại vị trí trung tâm để người dân thuận tiện tiếp cận, đồng thời bảo đảm không gian làm việc cho khoảng 7.000 cán bộ, công chức (lộ trình tinh giản đến năm 2030 còn khoảng hơn 5.800 người).

Về vị trí xây dựng, UBND TP đề xuất một trong ba phương án: Trụ sở UBND TP Thủ Đức (cũ), mở rộng thêm khu đất 7,73 ha tại phường Thạnh Mỹ Lợi; Khu đất xi măng Hà Tiên, Trường Thọ, phường Thủ Đức, diện tích 11,6 ha (trường hợp mở rộng thêm là 19,6 ha); cụm các lô đất tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm, diện tích 9,6 ha, giáp đường Tố Hữu, phường An Khánh.

trung-tam-hanh-chinh-1418.png
Quy mô tổng diện tích sàn tối đa từng khu đất có thể điều chỉnh, tương ứng số lượng công chức tối đa có thể bố trí. Nguồn: UBND TP

Theo đánh giá, khu đất trụ sở UBND TP Thủ Đức cũ và cụm lô đất tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm đều có sẵn mặt bằng, có thể triển khai xây dựng ngay, hạ tầng kết nối thuận tiện.

Trong khi đó, khu đất xi măng Hà Tiên có thể mở rộng thêm 8 ha, thuận lợi kết nối tuyến Metro số 1, phù hợp với mô hình hành chính thông minh - tích hợp dịch vụ - cây xanh. Tuy nhiên, hiện trạng là đất công nghiệp, cần xử lý ô nhiễm và giải phóng mặt bằng nên sẽ mất nhiều thời gian.

Do đó, UBND TP dự kiến đặt Trung tâm hành chính tại khu hồ trung tâm của Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Vị trí này thuận lợi kết nối giao thông chung nhưng có hạn chế là phải điều chỉnh các đồ án quy hoạch đô thị đã được phê duyệt.

Nếu được chấp thuận chủ trương, UBND TP sẽ chỉ đạo rà soát và điều chỉnh quy hoạch, hướng tới mục tiêu khởi công công trình trong quý I/2026.

Từ năm 2015, UBND TPHCM đã dự kiến xây dựng Trung tâm hành chính tập trung tại số 86 Lê Thánh Tôn, kết hợp với các lô đất phía sau, tổng diện tích 1,8 ha, đáp ứng chỗ làm việc cho gần 1.700 cán bộ, công chức.

Khu đất dự kiến xây dựng công trình bao gồm toàn bộ ô phố tiếp giáp các tuyến đường Lê Thánh Tôn - Pasteur - Lý Tự Trọng - Đồng Khởi, trong đó có trụ sở các Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường.

Phương án thiết kế, quy hoạch kiến trúc công trình tại địa điểm này đã được tổ chức thi tuyển và lựa chọn theo kế hoạch. Tuy nhiên, sau khi sáp nhập địa giới hành chính, TPHCM mới có 7.356 cán bộ, công chức theo số liệu thống kê. Theo lộ trình sắp xếp, tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức, đến năm 2030 con số này ước tính còn 5.885 người (giảm khoảng 20%).

Do vậy, diện tích ô phố 1,8 ha không còn đáp ứng đủ nhu cầu để xây dựng Trung tâm hành chính tập trung.

#Nhịp sống Phương Nam #trung tâm hành chính #TP HCM #Thủ Thiêm

