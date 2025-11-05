TPHCM cho học sinh ở nhà nếu bão Kalmaegi phức tạp

TPO - Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TPHCM yêu cầu các trường khẩn trương triển khai biện pháp phòng tránh bão Kalmaegi, đảm bảo an toàn cho học sinh, giáo viên và chuẩn bị sẵn sàng chuyển sang học trực tuyến, tạm hoãn lịch học khi thời tiết diễn biến xấu.

Ngày 5/11, Sở GD&ĐT TPHCM đã có văn bản yêu cầu khẩn trương triển khai các phương án, biện pháp ứng phó do ảnh hưởng của bão Kalmaegi tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn.

Trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi, Sở GD&ĐT TPHCM đề nghị lãnh đạo các đơn vị tập trung triển khai các biện pháp phòng tránh, ứng phó với ảnh hưởng của bão.

Theo đó, các trường học phải chuẩn bị sẵn sàng phương án ứng phó với ảnh hưởng của bão, nhất là giông, lốc, sạt lở, ngập úng do mưa lớn kết hợp triều cường gây ra.

Người dân TPHCM di chuyển khó khăn do triều cường dâng cao. Ảnh: Hữu Huy

Các cơ sở giáo dục khẩn trương thực hiện sửa chữa, gia cố các công trình có nguy cơ mất an toàn, phối hợp đơn vị chuyên môn cắt tỉa hệ thống cây xanh bên trong trường học, kiểm tra hệ thống cống rãnh thoát nước, mạng lưới điện nhằm đảm bảo an toàn.

Các đơn vị sẵn sàng phương án sơ tán học sinh, giáo viên đến nơi an toàn, di dời hồ sơ, trang thiết bị đến địa điểm khô ráo trước khi có bão, lũ lụt. Chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng tại địa phương để được hỗ trợ về chuyên môn, vật tư, trang thiết bị khi có tình huống xảy ra.

Đặc biệt, Sở GD&ĐT TPHCM yêu cầu thủ trưởng các cơ sở giáo dục phải theo dõi chặt chẽ diễn biến của mưa bão, giữ liên hệ thường xuyên với các cơ quan chức năng, lực lượng cứu hộ địa phương để kịp thời ứng phó trong trường hợp có sự cố xảy ra. Các trường phải có phương án học trực tuyến, tạm hoãn lịch học trong những ngày mưa bão diễn biến phức tạp.

Ngoài ra, các đơn vị chủ động phối hợp với Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tại địa phương tổ chức tuyên truyền cho giáo viên, học sinh, sinh viên và cha mẹ học sinh về kỹ năng ứng phó thiên tai, sơ cứu và đảm bảo an toàn trong tình huống khẩn cấp. Sở GD&ĐT cũng yêu cầu các trường học tạm hoãn các hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khoá cho học sinh trước - trong và sau khi bão diễn ra cho đến khi công tác đảm bảo an toàn trở lại bình thường.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới và hoàn lưu xa của bão Kalmaegi, khu vực TPHCM và Nam Bộ xuất hiện mưa nhiều ngày liên tiếp, có nơi mưa vừa đến mưa to, đặc biệt trong khoảng ngày 6-10/11.

Cơ quan khí tượng thủy văn dự báo mưa kéo dài kết hợp với triều cường cao có thể gây ngập cục bộ ở một số khu vực trũng thấp tại TPHCM, nhất là các phường ven sông Sài Gòn, khu vực Nhà Bè, Bình Thạnh, phường Bình Đông, Phú Định,… Người dân cần theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo mưa lớn, triều cường và chủ động kế hoạch di chuyển, làm việc.