Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giáo dục

Google News

TPHCM cho học sinh ở nhà nếu bão Kalmaegi phức tạp

Anh Nhàn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TPHCM yêu cầu các trường khẩn trương triển khai biện pháp phòng tránh bão Kalmaegi, đảm bảo an toàn cho học sinh, giáo viên và chuẩn bị sẵn sàng chuyển sang học trực tuyến, tạm hoãn lịch học khi thời tiết diễn biến xấu.

Ngày 5/11, Sở GD&ĐT TPHCM đã có văn bản yêu cầu khẩn trương triển khai các phương án, biện pháp ứng phó do ảnh hưởng của bão Kalmaegi tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn.

Trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi, Sở GD&ĐT TPHCM đề nghị lãnh đạo các đơn vị tập trung triển khai các biện pháp phòng tránh, ứng phó với ảnh hưởng của bão.

Theo đó, các trường học phải chuẩn bị sẵn sàng phương án ứng phó với ảnh hưởng của bão, nhất là giông, lốc, sạt lở, ngập úng do mưa lớn kết hợp triều cường gây ra.

image.jpg
Người dân TPHCM di chuyển khó khăn do triều cường dâng cao. Ảnh: Hữu Huy

Các cơ sở giáo dục khẩn trương thực hiện sửa chữa, gia cố các công trình có nguy cơ mất an toàn, phối hợp đơn vị chuyên môn cắt tỉa hệ thống cây xanh bên trong trường học, kiểm tra hệ thống cống rãnh thoát nước, mạng lưới điện nhằm đảm bảo an toàn.

Các đơn vị sẵn sàng phương án sơ tán học sinh, giáo viên đến nơi an toàn, di dời hồ sơ, trang thiết bị đến địa điểm khô ráo trước khi có bão, lũ lụt. Chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng tại địa phương để được hỗ trợ về chuyên môn, vật tư, trang thiết bị khi có tình huống xảy ra.

Đặc biệt, Sở GD&ĐT TPHCM yêu cầu thủ trưởng các cơ sở giáo dục phải theo dõi chặt chẽ diễn biến của mưa bão, giữ liên hệ thường xuyên với các cơ quan chức năng, lực lượng cứu hộ địa phương để kịp thời ứng phó trong trường hợp có sự cố xảy ra. Các trường phải có phương án học trực tuyến, tạm hoãn lịch học trong những ngày mưa bão diễn biến phức tạp.

Ngoài ra, các đơn vị chủ động phối hợp với Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tại địa phương tổ chức tuyên truyền cho giáo viên, học sinh, sinh viên và cha mẹ học sinh về kỹ năng ứng phó thiên tai, sơ cứu và đảm bảo an toàn trong tình huống khẩn cấp. Sở GD&ĐT cũng yêu cầu các trường học tạm hoãn các hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khoá cho học sinh trước - trong và sau khi bão diễn ra cho đến khi công tác đảm bảo an toàn trở lại bình thường.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới và hoàn lưu xa của bão Kalmaegi, khu vực TPHCM và Nam Bộ xuất hiện mưa nhiều ngày liên tiếp, có nơi mưa vừa đến mưa to, đặc biệt trong khoảng ngày 6-10/11.

Cơ quan khí tượng thủy văn dự báo mưa kéo dài kết hợp với triều cường cao có thể gây ngập cục bộ ở một số khu vực trũng thấp tại TPHCM, nhất là các phường ven sông Sài Gòn, khu vực Nhà Bè, Bình Thạnh, phường Bình Đông, Phú Định,… Người dân cần theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo mưa lớn, triều cường và chủ động kế hoạch di chuyển, làm việc.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết sáng 5/11, bão Kalmaegi đã đi vào phía Đông của giữa Biển Đông, trở thành cơn bão thứ 13 trong khu vực này trong năm 2025.

Dự báo đến 7h ngày 6/11, tâm bão cách bờ biển tỉnh Gia Lai khoảng 480 km, đạt cực đại 166 km/h, đạt cấp 14, giật tăng ba cấp, giữ hướng nhưng tốc độ tăng lên 25 km/h. Bão sau đó đi vào vùng bờ biển Quảng Ngãi - Đăk Lăk với sức gió cấp 13-14 và đến 7h ngày 7/11 ở trên đất liền hai tỉnh trên. Sức gió giảm còn cấp 8, giật cấp 10, đi sâu vào đất liền và suy yếu dần.

Anh Nhàn
#Ứng phó bão và thiên tai trong giáo dục #Biện pháp đảm bảo an toàn trường học #Chuẩn bị sơ tán và di dời trong thiên tai #Tuyên truyền kỹ năng phòng chống thiên tai #Học trực tuyến và hoãn hoạt động giáo dục #Phối hợp với cơ quan chức năng ứng phó bão #Bảo đảm cơ sở vật chất và an toàn học sinh #Quản lý và kiểm tra hệ thống thoát nước #điện #Tình hình ứng phó bão tại các địa phương Việt Nam

Xem thêm

Cùng chuyên mục