TP Cần Thơ, Lạng Sơn kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam

Tôn vinh 80 điển hình tiên tiến Công an Lạng Sơn

Chiều 15/8, Công an tỉnh Lạng Sơn tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945- 19/8/2025), 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005- 19/8/2025), tôn vinh những tập thể, cá nhân xuất sắc trong các phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Đây là dịp ôn lại những trang sử hào hùng, vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân nói chung và Công an Lạng Sơn nói riêng.

Trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng Công an Lạng Sơn đã lập được nhiều thành tích xuất sắc trong tất cả lĩnh vực công tác. Trong 10 năm trở lại đây, các đơn vị thuộc Công an Lạng Sơn đã phát hiện, điều tra, làm rõ, bắt giữ, khởi tố, xử lý 11 đối tượng về hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia; 4.127 vụ phạm tội về trật tự xã hội; 3.969 vụ phạm tội về tệ nạn xã hội; 3.347 vụ phạm tội về ma túy; 2.853 vụ sai phạm về quản lý kinh tế, tham nhũng, tiêu cực; 1.624 vụ tội phạm về môi trường...

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn tặng lẵng hoa tươi thắm cho Công an tỉnh Lạng Sơn. Ảnh: Duy Chiến.

Thực hiện phương châm “danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất”; “khi dân cần, khi dân khó, có Công an”, Công an Lạng Sơn đã tích cực, chủ động tham gia và là “lá chắn phòng chống dịch COVID - 19”; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống cho đồng bào dân tộc thiểu số ở những vùng sâu, vùng xa, đặc biệt khó khăn..

Dấu ấn đặc biệt nổi bật là, đã hoàn thành xuất sắc việc xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và hệ thống sản xuất, cấp, quản lý căn cước. Triển khai quyết liệt và thực hiện có hiệu quả Đề án số 06 của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025; gương mẫu, đi đầu triển khai quyết liệt và có hiệu quả chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước về tinh gọn bộ máy công an địa phương hai cấp với phương châm “Tỉnh toàn diện, xã vững mạnh, bám cơ sở”, vận hành có hiệu quả mô hình tổ chức mới, được cấp ủy, chính quyền và Nhân dân khen ngợi, ủng hộ.

Các cá nhân điển hình tiên tiến trong công an tỉnh Lạng Sơn được tôn vinh, khen thưởng. Ảnh: Duy Chiến.

20 điển hình tiên tiến thuộc lực lượng đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở được tôn vinh, khen thưởng. Ảnh: Duy Chiến.

Nhân dịp này, Công an Lạng Sơn tổ chức tôn vinh 80 điển hình tiên tiến (12 tập thể, 68 cá nhân) trong công an tỉnh Lạng Sơn; 20 điển hình tiên tiến thuộc lực lượng đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở.

Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn tặng Bằng khen cho 16 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác. Bên cạnh đó, tổ chức tổng kết, trao thưởng cuộc thi tìm hiểu 80 năm thành lập Công an nhân dân với 3 giải A, 5 giải B cùng nhiều giải thưởng khác.

Lấy sự hài lòng của nhân dân làm thước đo

Chiều 15/8, Công an TP. Cần Thơ tổ chức kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy Cần Thơ Đỗ Thanh Bình nhấn mạnh, lực lượng công an ra đời trong khói lửa của những ngày tổng khởi nghĩa tháng 8 năm 1945, được Đảng, Bác Hồ lãnh đạo, nhân dân tin yêu, giúp đỡ.



Bí thư Thành ủy Cần Thơ Đỗ Thanh Bình phát biểu.

Công an Cần Thơ trải qua nhiều tên gọi, nhiều giai đoạn chiến đấu oanh liệt, gắn với các chiến công như “trận Lê Bình”, “trận Cầu Đen”, “diệt Sáu Khẩn”... Sau ngày giải phóng, lực lượng Công an Cần Thơ nhanh chóng củng cố, truy quét tàn quân, phá tan các tổ chức phản cách mạng, giữ vững an ninh trật tự.

Trong giai đoạn mới, Công an thành phố đổi mới tổ chức, nâng cao nghiệp vụ, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với nhiều mô hình hiệu quả, như “camera an ninh”, “Tổ liên gia an toàn PCCC”...

Bí thư Thành ủy đề nghị, lực lượng công an tiếp tục giữ vững sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng; chủ động nắm, dự báo chính xác tình hình; thực hiện phương châm “an ninh chủ động”, không để bị động, bất ngờ. Đề cao thượng tôn pháp luật, nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật; ứng dụng mạnh mẽ công nghệ, chuyển đổi số, cải cách hành chính, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo. Xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh toàn diện, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Thiếu tướng Huỳnh Việt Hòa - Giám đốc Công an TP. Cần Thơ phát biểu. Ảnh: Minh Trung

Thiếu tướng Huỳnh Việt Hòa - Giám đốc Công an TP. Cần Thơ khẳng định, lực lượng sẽ tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, gắn bó máu thịt với nhân dân, kiên quyết bảo vệ Đảng, chính quyền và cuộc sống bình yên của người dân.

Theo Thiếu tướng Huỳnh Việt Hòa, lực lượng công an sẽ tập trung 6 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó lấy sự hài lòng của nhân dân làm thước đo, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, giữ vững bình yên cho thành phố.