Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Giải trí

Google News

Tống Tổ Nhi "hồi sinh" vặn ga hết cỡ, đóng máy chưa đầy 1 tuần liền quay phim mới

Han
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Không phải ngôi sao nào được trở lại sau bê bối cũng tỏa sáng, Tống Tổ Nhi là ngoại lệ hiếm hoi. Bù lại gần 2 năm đóng băng hoạt động, Tống Tổ Nhi hóa con ong chăm chỉ, đánh dấu cột mốc "hồi sinh" rực rỡ trong năm 2025.

Tống Tổ Nhi vướng bê bối trốn thuế vào tháng 8/2023. Sau khi truyền thông bùng nổ tin tức, nữ diễn viên im lặng. Tên, hình ảnh của cô bị các thương hiệu, nền tảng gỡ bỏ như thông báo ngầm rằng Tống Tổ Nhi bị cấm sóng. Việc cô trở lại cũng không phải "một phát ăn ngay".

Đầu năm nay, phim điện ảnh Nhiệt Liệt chiếu lại. Cảnh của Tống Tổ Nhi được giữ nguyên. Đây là "phép thử" đầu tiên. Nhận thấy công chúng không có thái độ gay gắt, Vô Ưu Độ - phim truyền hình do cô và Nhậm Gia Luân được cho "nhảy dù" phát sóng vào giữa tháng 4. Tống Tổ Nhi được khen hết lời từ nhan sắc đến diễn xuất. Đề tài bắt yêu, kỳ ảo của Vô Ưu Độ mới lạ, tạo nên cơn sốt nhỏ.

vo-uu-do.jpg

Dù hiệu quả phim phát sóng tốt nhưng thời điểm này, nữ diễn viên vẫn rất cẩn trọng. Tống Tổ Nhi không chạy lịch quảng bá dày đặc trong khoảng 1 tuần đầu phim chiếu và chỉ thực sự xuất hiện trước truyền thông khi chắc chắn rằng dư luận không có phản ứng tiêu cực về việc cô quay lại.

Giữa lúc Vô Ưu Độ phát sóng thì có tin Khom Lưng được cấp phép lên sóng. Phim chiếu vào giữa tháng 5. Khom Lưng được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên, quay hồi đầu năm 2023. Dù có nguyên tác nổi tiếng nhưng kịch bản phim vẫn đối mặt với lo ngại bị lỗi thời, bão hòa giữa thị trường phim lạnh tanh. Khom Lưng phát sóng thành công đột phá. Kịch bản cũ nhưng biên dựng, hậu kỳ tốt. Lưu Vũ Ninh - Tống Tổ Nhi "thoát vòng" với "ê hề" cảnh nổi bật, diễn xuất, nhan sắc đều hợp gu đại chúng.

khom-ung.jpg
tong-to-nhi-3.jpg

Cô bắt đầu phủ sóng dày đặc hơn với hình ảnh tươi sáng, tràn đầy năng lượng, chính thức thoát khỏi "lãnh cung". Tống Tổ Nhi một lần nữa được khán giả công nhận là "tiểu hoa" thế hệ 95 tài sắc vẹn toàn. Tận dụng phản ứng tốt, phía nữ diễn viên cũng không để cô "mất nhiệt" khi từ từ phủ sóng trong các quảng cáo của thương hiệu tầm cỡ, đi tuần lễ thời trang...

aa1hb5yc.jpg
Năm Tháng Tôi Luyện (hay Chế Tạo Gian Nan) - một dự án bị "xếp kho" khác của Tống Tổ Nhi cũng được đẩy lên sóng ngay sau Khom Lưng. Dù không thành công nhưng tác phẩm này cũng giúp cô duy trì sức hút trên mạng xã hội nhờ tạo hình cổ điển đẹp mê mẩn.

Phim "đắp chiếu" đã an toàn phát sóng. Tống Tổ Nhi "vặn ga" hết cỡ với một loạt dự án mới. Cô đóng vai khách mời cho phần Nhiếp Tiểu Thiện - Liêu Trai. Đầu tháng 11, Tống Tổ Nhi hoàn thành ghi hình vai chính của Biểu Muội Vạn Phúc. Chưa đầy 1 tuần sau, fan lại thấy mỹ nhân sinh năm 1998 bận rộn ở trường quay, ghi hình cho Nhập Cuộc.

tong-to-nhi-lao-lao.jpg
bieu-muoi-1.jpg
tong-to-nhi-1.jpg
Tạo hình trong 3 phim mới của Tống Tổ Nhi đều được khen ngợi.

Giới giải trí Trung Quốc chứng kiến không ít ngôi sao đến nay vẫn chưa thể quay lại hoạt động vì bê bối trốn thuế. Sai phạm của Tống Tổ Nhi được khắc phục kịp thời, cho phép cô quay lại màn ảnh là "phép màu" hiếm hoi. Nữ diễn viên tận dụng cơ hội, chăm chỉ hoạt động được người hâm mộ nói riêng và khán giả nói chung ủng hộ "hai tay, hai chân".

Ngoài các tác phẩm đã/ đang quay, còn nhiều tin đồn về việc nhà sản xuất của dự án lớn để mắt đến mỹ nhân 9X này. Năm 2026 hứa hẹn sẽ tiếp tục là một năm chăm chỉ của Tống Tổ Nhi với ít nhất 3 bộ phim chờ chiếu và 1 - 2 tác phẩm được "chốt vai".

cover-1469.jpg
Han
#Tống Tổ Nhi #Tống Tổ Nhi trở lại #phim Tống Tổ Nhi #Tống Tổ Nhi lịch trình #Nhập Cuộc #Liêu Trai #Biểu Muội Vạn Phúc #Khom Lưng

Xem thêm

Cùng chuyên mục