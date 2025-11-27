Tống Tổ Nhi "hồi sinh" vặn ga hết cỡ, đóng máy chưa đầy 1 tuần liền quay phim mới

HHTO - Không phải ngôi sao nào được trở lại sau bê bối cũng tỏa sáng, Tống Tổ Nhi là ngoại lệ hiếm hoi. Bù lại gần 2 năm đóng băng hoạt động, Tống Tổ Nhi hóa con ong chăm chỉ, đánh dấu cột mốc "hồi sinh" rực rỡ trong năm 2025.

Tống Tổ Nhi vướng bê bối trốn thuế vào tháng 8/2023. Sau khi truyền thông bùng nổ tin tức, nữ diễn viên im lặng. Tên, hình ảnh của cô bị các thương hiệu, nền tảng gỡ bỏ như thông báo ngầm rằng Tống Tổ Nhi bị cấm sóng. Việc cô trở lại cũng không phải "một phát ăn ngay".

Đầu năm nay, phim điện ảnh Nhiệt Liệt chiếu lại. Cảnh của Tống Tổ Nhi được giữ nguyên. Đây là "phép thử" đầu tiên. Nhận thấy công chúng không có thái độ gay gắt, Vô Ưu Độ - phim truyền hình do cô và Nhậm Gia Luân được cho "nhảy dù" phát sóng vào giữa tháng 4. Tống Tổ Nhi được khen hết lời từ nhan sắc đến diễn xuất. Đề tài bắt yêu, kỳ ảo của Vô Ưu Độ mới lạ, tạo nên cơn sốt nhỏ.

Dù hiệu quả phim phát sóng tốt nhưng thời điểm này, nữ diễn viên vẫn rất cẩn trọng. Tống Tổ Nhi không chạy lịch quảng bá dày đặc trong khoảng 1 tuần đầu phim chiếu và chỉ thực sự xuất hiện trước truyền thông khi chắc chắn rằng dư luận không có phản ứng tiêu cực về việc cô quay lại.

Giữa lúc Vô Ưu Độ phát sóng thì có tin Khom Lưng được cấp phép lên sóng. Phim chiếu vào giữa tháng 5. Khom Lưng được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên, quay hồi đầu năm 2023. Dù có nguyên tác nổi tiếng nhưng kịch bản phim vẫn đối mặt với lo ngại bị lỗi thời, bão hòa giữa thị trường phim lạnh tanh. Khom Lưng phát sóng thành công đột phá. Kịch bản cũ nhưng biên dựng, hậu kỳ tốt. Lưu Vũ Ninh - Tống Tổ Nhi "thoát vòng" với "ê hề" cảnh nổi bật, diễn xuất, nhan sắc đều hợp gu đại chúng.

Cô bắt đầu phủ sóng dày đặc hơn với hình ảnh tươi sáng, tràn đầy năng lượng, chính thức thoát khỏi "lãnh cung". Tống Tổ Nhi một lần nữa được khán giả công nhận là "tiểu hoa" thế hệ 95 tài sắc vẹn toàn. Tận dụng phản ứng tốt, phía nữ diễn viên cũng không để cô "mất nhiệt" khi từ từ phủ sóng trong các quảng cáo của thương hiệu tầm cỡ, đi tuần lễ thời trang...

Năm Tháng Tôi Luyện (hay Chế Tạo Gian Nan) - một dự án bị "xếp kho" khác của Tống Tổ Nhi cũng được đẩy lên sóng ngay sau Khom Lưng. Dù không thành công nhưng tác phẩm này cũng giúp cô duy trì sức hút trên mạng xã hội nhờ tạo hình cổ điển đẹp mê mẩn.

Phim "đắp chiếu" đã an toàn phát sóng. Tống Tổ Nhi "vặn ga" hết cỡ với một loạt dự án mới. Cô đóng vai khách mời cho phần Nhiếp Tiểu Thiện - Liêu Trai. Đầu tháng 11, Tống Tổ Nhi hoàn thành ghi hình vai chính của Biểu Muội Vạn Phúc. Chưa đầy 1 tuần sau, fan lại thấy mỹ nhân sinh năm 1998 bận rộn ở trường quay, ghi hình cho Nhập Cuộc.

Tạo hình trong 3 phim mới của Tống Tổ Nhi đều được khen ngợi.

Giới giải trí Trung Quốc chứng kiến không ít ngôi sao đến nay vẫn chưa thể quay lại hoạt động vì bê bối trốn thuế. Sai phạm của Tống Tổ Nhi được khắc phục kịp thời, cho phép cô quay lại màn ảnh là "phép màu" hiếm hoi. Nữ diễn viên tận dụng cơ hội, chăm chỉ hoạt động được người hâm mộ nói riêng và khán giả nói chung ủng hộ "hai tay, hai chân".

Ngoài các tác phẩm đã/ đang quay, còn nhiều tin đồn về việc nhà sản xuất của dự án lớn để mắt đến mỹ nhân 9X này. Năm 2026 hứa hẹn sẽ tiếp tục là một năm chăm chỉ của Tống Tổ Nhi với ít nhất 3 bộ phim chờ chiếu và 1 - 2 tác phẩm được "chốt vai".