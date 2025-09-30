Tổng thống Ukraine đề xuất xây dựng lá chắn phòng không chung với các đồng minh

TPO - Ukraine đề xuất xây dựng một lá chắn phòng không chung với các đồng minh để tự vệ trước các cuộc tấn công của Nga, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói, sau một loạt các vụ xâm nhập không phận ở sườn phía đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

"Ukraine đề xuất với Ba Lan và tất cả các đối tác của chúng tôi về việc xây dựng một lá chắn chung, hoàn toàn đáng tin cậy chống lại các mối đe dọa trên không", ông Zelensky phát biểu tại Diễn đàn An ninh Warsaw ngày 29/9. “Điều này là khả thi. Ukraine có thể chống lại tất cả các loại máy bay không người lái và tên lửa. Nếu chúng ta cùng nhau hành động, chúng ta sẽ có đủ vũ khí và năng lực sản xuất”.

Thời gian gần đây, các lãnh đạo NATO đã bày tỏ lo ngại về những vụ xâm nhập không phận ở Ba Lan và các quốc gia Baltic. Trong khi đó, Ukraine khẳng định kinh nghiệm của nước này trong việc đối phó với các mối đe dọa trên không sẽ rất quý giá.

Ukraine từng tuyên bố, quân đội và kỹ sư nước này sẽ đào tạo các đối tác Ba Lan về cách ngăn chặn máy bay không người lái. Trong khi đó, Romania đặt mục tiêu hợp tác với Ukraine để chế tạo máy bay không người lái theo cơ chế tài trợ quốc phòng mới của Liên minh châu Âu.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu qua video tại Diễn đàn An ninh Warsaw ngày 29/9. (Ảnh: Reuters)

Chủ đề hợp tác quốc phòng với Kiev đã được đặt lên hàng đầu trong chương trình nghị sự khi các nhà lãnh đạo tập trung tại Warsaw để tham dự diễn đàn an ninh thường niên.

Bộ trưởng Quốc phòng Romania Ionut Mosteanu phát biểu tại Diễn đàn An ninh Warsaw, rằng các mảnh vỡ máy bay không người lái mới đã được tìm thấy ở hạt Tulcea (miền đông Romania, giáp ranh với Ukraine) vào ngày 29/9.

Cũng tại sự kiện, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius cho biết: "Ngành công nghiệp quốc phòng của châu Âu và Ukraine cần phải hợp tác chặt chẽ và hiệu quả hơn. Liên minh châu Âu phải ủng hộ điều này bằng cách cung cấp một khuôn khổ pháp lý linh hoạt hơn nhiều cho ngành công nghiệp quốc phòng tại châu Âu”.

Sau các cuộc xâm nhập vào không phận NATO, các quốc gia ở sườn phía đông của liên minh đã nhất trí về sự cần thiết của một "bức tường máy bay không người lái" với khả năng phát hiện, theo dõi và đánh chặn tiên tiến.

Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Wladyslaw Kosiniak-Kamysz cho biết, sự tham gia của Ukraine sẽ rất cần thiết cho dự án. "Hợp tác giữa Ba Lan và Ukraine trong lĩnh vực này đã được thiết lập, nhưng chúng tôi hy vọng sẽ có sự hợp tác giữa Liên minh châu Âu và Ukraine", ông nói. "Nếu không, chúng ta sẽ có những khoảng trống nguy hiểm, chúng ta sẽ có những lỗ hổng trong hệ thống phòng không”.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Pistorius cảnh báo, việc thiết lập một bức tường máy bay không người lái sẽ không phải là một quá trình nhanh chóng có thể diễn ra trong vòng 3 đến 4 năm tới. “Chúng ta phải nhận ra rằng chúng ta cần nhiều năng lực hơn từng nghĩ trước đây”, ông nói.