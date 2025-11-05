Tổng thống Nga Putin ca ngợi hai loại vũ khí mang ý nghĩa lịch sử của thế kỷ 21

TPO - Tổng thống Vladimir Putin ca ngợi hai loại vũ khí mới nhất của Nga là nhanh hơn, hiệu quả hơn, có khả năng đảm bảo an ninh và duy trì thế cân bằng chiến lược, thậm chí có thể phục vụ mục đích khai thác kim loại hiếm và các sứ mệnh lên Mặt trăng.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: Sputnik)

Tổng thống Putin nhấn mạnh ưu điểm của tên lửa hành trình Burevestnik và siêu ngư lôi Poseidon tại buổi lễ ghi nhận công lao của các chuyên gia đã thiết kế và chế tạo những vũ khí này.

“Kết quả mà các bạn đạt được thực sự mang ý nghĩa lịch sử đối với nhân dân chúng ta trong việc bảo đảm an ninh và cân bằng chiến lược trong nhiều thập kỷ tới, và chúng ta có thể mạnh dạn nói rằng cho cả thế kỷ 21”, các hãng tin Nga dẫn lời Tổng thống Putin phát biểu ngày 4/11.

Tuần trước, ông Putin cho biết Nga đã thử nghiệm thành công tên lửa Burevestnik có khả năng mang đầu đạn hạt nhân, khẳng định nó có thể vượt qua mọi hệ thống phòng thủ. Theo Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga, tên lửa đã bay quãng đường 14.000 km.

Nhà lãnh đạo Nga ca ngợi tốc độ của tên lửa - nhanh hơn 3 lần tốc độ âm thanh - và hệ thống đẩy bằng lò phản ứng hạt nhân cỡ nhỏ có thể được kích hoạt chỉ trong vài giây, nhanh hơn nhiều so với các lò phản ứng thông thường. Ông cũng cho biết một tàu chiến Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã có mặt gần khu vực mà Nga thử nghiệm tên lửa.

Tuần trước, ông chủ Điện Kremlin công bố việc thử nghiệm thành công siêu ngư lôi Poseidon hoạt động bằng năng lượng hạt nhân, loại vũ khí mà giới phân tích quân sự cho rằng có thể tàn phá các vùng ven biển bằng cách tạo ra những đợt sóng biển nhiễm xạ khổng lồ.

Tại buổi lễ ngày 4/11, ông Putin nói rằng tốc độ của ngư lôi vượt qua bất kỳ tàu mặt nước nào.

Ông cho biết công nghệ hạt nhân quy mô nhỏ sử dụng trong tên lửa Burevestnik và siêu ngư lôi Poseidon đặc biệt hữu ích cho công việc ở Bắc cực và các sứ mệnh trong vũ trụ, để xây dựng trạm Mặt trăng trong tương lai. Ông nói thêm rằng công nghệ này cũng hữu ích cho việc tạo ra nguồn năng lượng phục vụ khai thác kim loại hiếm.

Tổng thống Putin cũng cho biết Nga đang tiến hành sản xuất hàng loạt tên lửa Oreshnik, loại vũ khí được sử dụng lần đầu tiên trong cuộc tấn công Ukraine vào tháng 11/2024.