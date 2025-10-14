Tổng thống Madagascar rời khỏi đất nước

TPO - Người đứng đầu phe đối lập và các quan chức Madagascar cho biết Tổng thống Andry Rajoelina đã rời khỏi quốc gia châu Phi này, giữa làn sóng biểu tình lan rộng của những người thuộc Thế hệ Z.

Tổng thống Madagascar Andry Rajoelina được cho là đã rời khỏi đất nước. (Ảnh: AP)

Ông Siteny Randrianasoloniaiko, lãnh đạo phe đối lập tại Quốc hội Madagascar, nói với Reuters rằng Tổng thống Rajoelina đã rời đi sau khi đơn vị tinh nhuệ của quân đội tham gia biểu tình.

"Chúng tôi gọi cho nhân viên của tổng thống và họ xác nhận ông ấy đã rời khỏi đất nước", ông Randrianasoloniaiko nói. Hiện vẫn chưa rõ ông Rajoelina đang ở đâu.

Trước đó, văn phòng tổng thống thông báo ông Rajoelina sẽ có bài phát biểu trước toàn dân lúc 7 giờ tối (giờ địa phương).

Một nguồn tin quân sự nói với Reuters rằng ông Rajoelina đã rời khỏi đất nước trên máy bay quân sự của Pháp. Đài phát thanh RFI của Pháp đưa tin ông đã đạt được thỏa thuận với Tổng thống Emmanuel Macron.

Theo nguồn tin, chiếc máy bay Casa của quân đội Pháp đã hạ cánh xuống sân bay Sainte Marie của Madagascar hôm 12/10. "Năm phút sau, một chiếc trực thăng đã đến và hành khách chuyển sang chiếc Casa", nguồn tin tiết lộ, đồng thời khẳng định ông Rajoelina chính là hành khách đó.

Làn sóng biểu tình nổ ra ở quốc gia từng là thuộc địa của Pháp từ hôm 25/9, để phản đối tình trạng thiếu nước và điện, sau đó leo thang thành cuộc nổi dậy để phản đối những vấn nạn nghiêm trọng hơn như tham nhũng, quản trị yếu kém và thiếu dịch vụ cơ bản. Sự phẫn nộ này tương tự làn sóng nổi dậy chống lại giới tinh hoa cầm quyền một số quốc gia như Nepal và Ma-rốc.

Ông Rajoelina ngày càng bị cô lập sau khi đánh mất sự ủng hộ của CAPSAT - đơn vị tinh nhuệ đã giúp ông lên nắm quyền sau cuộc đảo chính năm 2009.

CAPSAT tham gia cùng những người biểu tình vào cuối tuần qua, sau đó tuyên bố sẽ nắm quyền kiểm soát quân đội và bổ nhiệm một tổng tư lệnh quân đội mới.

Madagascar có dân số khoảng 30 triệu người. Có tới 3/4 người dân nước này sống trong cảnh nghèo đói, với GDP bình quân đầu người giảm 45% từ khi giành được độc lập vào năm 1960 đến năm 2020, theo số liệu của Ngân hàng Thế giới.

Quốc gia này nổi tiếng nhất với ngành công nghiệp sản xuất vani, ngoài ra còn có ngành niken, coban, dệt may và tôm.