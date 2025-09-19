“Tổng tài” bị tố ra lệnh đánh nhân viên quán cà phê: Đến tận nơi xin lỗi nhưng bị từ chối

HHTO - Những ngày qua, dư luận xôn xao trước vụ việc một nhân viên quán cà phê ở khu đô thị Times City (Hà Nội) bị hành hung sau khi nhắc khách không hút thuốc trong quán. Sáng 19/9, người đàn ông được gọi là “tổng tài” - nhân vật liên quan trực tiếp đến vụ việc đã đến quán để xin lỗi nhưng bị chủ quán cũng là mẹ nạn nhân từ chối tiếp chuyện.

Trước đó khoảng 14h20' ngày 17/9, tại một quán cà phê trong khu đô thị Times City (phường Vĩnh Tuy, Hà Nội), anh N.M.Đ. (28 tuổi, nhân viên thu ngân) nhiều lần nhắc nhở nhóm khách ngồi trong khu vực có biển “cấm hút thuốc”. Sau đó, giữa hai bên xảy ra lời qua tiếng lại và anh Đ. bất ngờ bị hành hung.

Theo trình báo, anh Đ. bị một cú đánh mạnh khiến choáng váng, ù tai, mặt sưng tấy và ngã xuống sàn. Theo hình ảnh từ camera quán, một người đàn ông trong nhóm - được gọi là “tổng tài” Nguyễn Văn T. dường như có cử chỉ ra hiệu để nhân viên của mình đánh người.

(Ảnh cắt từ camera an ninh)

Sáng 19/9, khoảng 10h30, ông Nguyễn Văn T. bịt khẩu trang đen xuất hiện tại quán cà phê, mong gặp gia đình nạn nhân để xin lỗi. Chia sẻ với báo chí, ông T. khẳng định bản thân không hút thuốc, chỉ cầm một chiếc ống tẩu bị tắc. Khi bị nhắc nhở, ông tưởng nhân viên nhắc người khác.

Ông cho biết khi xảy ra va chạm, em trai của mình đã tham gia hành hung nhân viên, một cái tát được ông cho là “phản xạ tự vệ”. “Tôi mất ngủ cả đêm, áp lực vì thông tin trên mạng sai lệch, thậm chí bị mạo danh và bôi nhọ. Tôi muốn trực tiếp nói lời xin lỗi và làm rõ sự thật” - ông T. nói.

Tại quán cà phê sáng cùng ngày, ban đầu mẹ anh Đ. cho biết gia đình bận việc chưa thể tiếp chuyện. Sau đó, bà kiên quyết từ chối lời xin lỗi, khẳng định gia đình không muốn đôi co nữa. “Mọi việc giờ đây phải để cơ quan chức năng giải quyết” - mẹ anh Đ. nói.

Ảnh cắt từ clip trên mạng xã hội.

Về phía nạn nhân, anh Đ. hiện vẫn bị ảnh hưởng sức khỏe, đau đầu, chóng mặt, ăn uống khó khăn. Gia đình cho biết tinh thần của anh chưa ổn định sau sự cố bất ngờ này.

Công an phường Vĩnh Tuy (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) đã tiếp nhận đơn trình báo và đang tiến hành điều tra. Hiện cả hai phía đều mong muốn sự việc được xử lý khách quan, đúng pháp luật.

Vụ việc nhanh chóng gây bão mạng xã hội, nhiều ý kiến lên án hành vi hành hung nhân viên trong khi chỉ vì nhân viên nhắc nhở khách theo đúng quy định của quán. Đồng thời, không ít người cho rằng cần chờ kết quả điều tra chính thức để làm rõ mâu thuẫn lời khai giữa các bên.