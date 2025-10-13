Tổng Bí thư: Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức dám đương đầu với thử thách

TPO - Tổng Bí thư Tô Lâm lưu ý, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức “có tài, có tầm, có tâm”; có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, trách nhiệm cao, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đương đầu với khó khăn, thử thách.

"Bước đều, bước vững chắc” vào kỷ nguyên mới

Sáng 13/10, phát biểu chỉ đạo Đại hội Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, Tổng Bí thư Tô Lâm điểm lại những kết quả nổi bật đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Trong đó, công tác xây dựng Đảng được triển khai toàn diện, đồng bộ, chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo và chất lượng đảng viên.

Trong cả giai đoạn 2021-2025, ước đạt và vượt 22/26 chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu, các chỉ tiêu còn lại xấp xỉ đạt. Kinh tế vĩ mô ổn định, tăng trưởng GDP bình quân khoảng 6,3%/năm; quy mô GDP tăng từ 346 tỷ USD năm 2020 lên khoảng 510 tỷ USD năm 2025, đưa Việt Nam lên vị trí thứ 32 thế giới, thứ 4 ASEAN; GDP bình quân đầu người đạt khoảng 5.000 USD...

“Đại hội cần thảo luận thẳng thắn, phân tích rõ nguyên nhân, để có giải pháp căn cơ, chiến lược, khắc phục và nâng cao hiệu quả hoạt động của Đảng bộ Chính phủ và Chính phủ trong nhiệm kỳ tới đây, nhất là công tác chỉ đạo, tổ chức vận hành bộ máy chính quyền – coi đây là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách cần được hoàn thành càng sớm càng tốt để chúng ta đã có “hàng thẳng, lối thông” thì bây giờ phải “bước đều, bước vững chắc” vào kỷ nguyên mới”, Tổng Bí thư lưu ý.

Đến hết năm 2025, cả nước sẽ hoàn thành trên 3.200km đường cao tốc và hơn 1.700 km đường ven biển, vượt xa mục tiêu Đại hội XIII của Đảng đề ra; cơ bản hoàn thành; đang rà soát, tháo gỡ vướng mắc cho gần 3.000 dự án với tổng số vốn khoảng gần 6 triệu tỷ đồng. Bộ máy hành chính được sắp xếp tinh gọn, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp vận hành bước đầu hiệu quả hơn…

Bên cạnh kết quả rất tích cực, Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá rất cao tinh thần cầu thị, thẳng thắn “nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, nói rõ sự thật” đối với những tồn tại, hạn chế như đã nêu trong báo cáo của Đảng ủy Chính phủ.

Trong đó, kinh tế vĩ mô còn tiềm ẩn rủi ro, cơ cấu lại nền kinh tế, nâng cao chất lượng tăng trưởng còn chậm; hạ tầng chưa đồng bộ, nhất là giao thông, đô thị, y tế, giáo dục, hạ tầng số. Thể chế, pháp luật còn nhiều vướng mắc; phân cấp, phân quyền và cải cách thủ tục hành chính chưa thật mạnh mẽ; hiệu quả quản lý nhà nước một số lĩnh vực còn hạn chế.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, đất nước đang trong giai đoạn chuyển mình mang tính lịch sử với việc vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; không gian phát triển được quy hoạch lại; nhiều chủ trương, định hướng chiến lược, giải pháp đột phá đang được triển khai.

“Đây là lúc chúng ta phải nắm bắt được thời cơ, đi tắt đón đầu bằng trí tuệ Việt Nam kết hợp với tri thức tiến bộ của nhân loại, sớm tạo lập trạng thái “tự chủ chiến lược”, nỗ lực hết sức để đạt được và duy trì tốc độ phát triển cao, bền vững, thực hiện thành công 2 mục tiêu chiến lược 100 năm”, Tổng Bí thư nói.

Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức “có tài, có tầm, có tâm”

Đề cập đến 3 yêu cầu trọng tâm, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh đến việc thống nhất nhận thức, xác định rõ mục tiêu đưa đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Đồng thời cần nỗ lực lớn hơn, khát vọng mạnh mẽ hơn; nâng cao năng lực dự báo, lãnh đạo, chỉ đạo; đổi mới sáng tạo trong quản lý nhà nước. Thoát khỏi lối mòn, tư duy cũ, đề ra các định hướng, nhiệm vụ, giải pháp thực chất.

“Tất cả vì sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước với mục tiêu cuối cùng là nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và hạnh phúc của nhân dân”, Tổng Bí thư bày tỏ.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham quan triển lãm chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ. Ảnh: Như Ý

Tổng Bí thư cũng lưu ý, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức “có tài, có tầm, có tâm”; có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, trách nhiệm cao, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đương đầu với khó khăn, thử thách. Chuyển từ tư duy hành chính sang tư duy phục vụ; chuyển từ “làm hết trách nhiệm” sang “làm đến nơi đến chốn”.

Về 5 công tác trọng tâm, Tổng Bí thư lưu ý, Đảng bộ Chính phủ phải là tấm gương mẫu mực về bản lĩnh chính trị, trí tuệ, đổi mới và đạo đức công vụ; là trung tâm đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động trong toàn bộ bộ máy hành chính nhà nước. Kiên quyết phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực với phương châm “không có vùng tối, vùng xám”, “khoảng trống, điểm mờ”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.

Đồng thời, cần tập trung phát triển kinh tế, giữ vững ổn định vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn. Mục tiêu giai đoạn 2026 – 2030: phấn đấu đạt tăng trưởng hai con số; xác lập mô hình tăng trưởng mới, đảm bảo phát triển nhanh nhưng phải bền vững.

Tổng Bí thư Tô Lâm thăm khu trưng bày về Mạng Dịch vụ Đa chuỗi Blockchain Việt Nam tại triển lãm chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ.

Tổng Bí thư cũng đặc biệt lưu ý, trong nhiệm kỳ này phải giải quyết được những vấn đề bức xúc như ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường, ngập lụt - những vấn đề đã tồn tại nhiều năm, nhiều nhiệm kỳ.

Đảng ủy Chính phủ cùng các địa phương phải quyết tâm giải quyết dứt điểm, mỗi trận mưa đến nhân dân rất lo lắng, băn khoăn, không chỉ ảnh hưởng đời sống mà còn ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội chung của khu vực, của các đô thị.

Cùng với đó, Tổng Bí thư cũng đề nghị chú trọng thực hiện 3 đột phá chiến lược (thể chế, hạ tầng, nhân lực). Trong đó, thể chế phải trở thành lợi thế cạnh tranh, giải phóng toàn bộ sức sản xuất, khơi thông mọi nguồn lực phát triển. Đầu tư hoàn thiện hạ tầng chiến lược; thực hiện nhất quán và quyết liệt quan điểm coi giáo dục – đào tạo là “quốc sách hàng đầu”…

