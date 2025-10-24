Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Tổng Bí thư Tô Lâm thăm hãng công nghiệp quốc phòng tiêu biểu của Bulgaria

Bình Giang
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sáng 24/10 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Tổng thống Bulgaria Rumen Radev đến thăm Công ty công nghiệp quốc phòng Samel-90.

Ra đời năm 1964, Công ty công nghiệp quốc phòng Samel-90 - đặt trụ sở tại Samokov, cách thủ đô Sofia gần 60km - ban đầu có nhiệm vụ cung cấp thiết bị thông tin liên lạc điện tử cho Quân đội Bulgaria, sau đó mở rộng sang sản phẩm dân dụng.

Đến nay, Samel-90 trở thành doanh nghiệp quốc phòng tiêu biểu của Bulgaria trong lĩnh vực thiết bị điện tử và liên lạc quân sự.

tbt-1.jpg
tbt-2.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm thăm Công ty công nghiệp quốc phòng Samel-90. Ảnh: TTXVN

Theo TTXVN, trong chuyến thăm Tổng Bí thư Tô Lâm nghe đại diện công ty giới thiệu những công nghệ quốc phòng tiên tiến trong lĩnh vực tầm soát radar, công nghệ chế áp thiết bị bay không người lái, chế tạo máy bay không người lái phục vụ công tác thông tin liên lạc…

Tổng thống Bulgaria Rumen Radev giới thiệu với Tổng Bí thư Tô Lâm về nền công nghiệp quốc phòng của Bulgaria, nhấn mạnh những năng lực và sản phẩm chủ chốt của Công ty công nghiệp quốc phòng Samel-90.

Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá cao nền công nghiệp quốc phòng của Bulgaria và năng lực của Công ty Samel 90 với những sản phẩm chất lượng đã được kiểm chứng.

Tổng Bí thư đề nghị công ty trao đổi phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng của Bộ Quốc phòng và các doanh nghiệp quốc phòng Việt Nam trong lĩnh vực cụ thể, phù hợp với nhu cầu và khả năng của mỗi bên.

Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định Đảng, Nhà nước và Chính phủ Việt Nam sẵn sàng ủng hộ, tạo điều kiện cho Công ty Samel-90 và các doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng uy tín của Bulgaria trao đổi với các doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng của Việt Nam để giới thiệu sản phẩm, tìm hiểu lĩnh vực hợp tác phù hợp với nhu cầu và khả năng của hai nước, đồng thời tham gia trưng bày sản phẩm tại Triển lãm Quốc phòng quốc tế tại Việt Nam.

Cũng trong ngày 24/10, tại thủ đô Sofia, Tổng Bí thư Tô Lâm tới thăm và có bài phát biểu chính sách tại Đại học Sofia.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, ngày 23/10, bà Ngô Phương Ly - Phu nhân Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Phu nhân Tổng thống Bulgaria Desislava Radeva tới thăm và giao lưu với các em nhỏ tại Trường mầm non số 2 Zvanche ở thủ đô Sofia. Phu nhân Ngô Phương Ly trao tặng công trình sân chơi trẻ em cho nhà trường cùng nhiều sách và truyện thiếu nhi, gửi gắm thông điệp về tình bạn, tri thức và niềm vui tuổi thơ.

Bình Giang
#Tổng Bí thư Tô Lâm #Bulgaria #Samel-90 #Hợp tác Việt Nam - Bulgaria #Công ty công nghiệp quốc phòng Samel-90

Xem thêm

Cùng chuyên mục