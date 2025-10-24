Tổng Bí thư Tô Lâm thăm hãng công nghiệp quốc phòng tiêu biểu của Bulgaria

Ra đời năm 1964, Công ty công nghiệp quốc phòng Samel-90 - đặt trụ sở tại Samokov, cách thủ đô Sofia gần 60km - ban đầu có nhiệm vụ cung cấp thiết bị thông tin liên lạc điện tử cho Quân đội Bulgaria, sau đó mở rộng sang sản phẩm dân dụng.

Đến nay, Samel-90 trở thành doanh nghiệp quốc phòng tiêu biểu của Bulgaria trong lĩnh vực thiết bị điện tử và liên lạc quân sự.

Tổng Bí thư Tô Lâm thăm Công ty công nghiệp quốc phòng Samel-90. Ảnh: TTXVN

Theo TTXVN, trong chuyến thăm Tổng Bí thư Tô Lâm nghe đại diện công ty giới thiệu những công nghệ quốc phòng tiên tiến trong lĩnh vực tầm soát radar, công nghệ chế áp thiết bị bay không người lái, chế tạo máy bay không người lái phục vụ công tác thông tin liên lạc…

Tổng thống Bulgaria Rumen Radev giới thiệu với Tổng Bí thư Tô Lâm về nền công nghiệp quốc phòng của Bulgaria, nhấn mạnh những năng lực và sản phẩm chủ chốt của Công ty công nghiệp quốc phòng Samel-90.

Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá cao nền công nghiệp quốc phòng của Bulgaria và năng lực của Công ty Samel 90 với những sản phẩm chất lượng đã được kiểm chứng.

Tổng Bí thư đề nghị công ty trao đổi phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng của Bộ Quốc phòng và các doanh nghiệp quốc phòng Việt Nam trong lĩnh vực cụ thể, phù hợp với nhu cầu và khả năng của mỗi bên.

Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định Đảng, Nhà nước và Chính phủ Việt Nam sẵn sàng ủng hộ, tạo điều kiện cho Công ty Samel-90 và các doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng uy tín của Bulgaria trao đổi với các doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng của Việt Nam để giới thiệu sản phẩm, tìm hiểu lĩnh vực hợp tác phù hợp với nhu cầu và khả năng của hai nước, đồng thời tham gia trưng bày sản phẩm tại Triển lãm Quốc phòng quốc tế tại Việt Nam.

Cũng trong ngày 24/10, tại thủ đô Sofia, Tổng Bí thư Tô Lâm tới thăm và có bài phát biểu chính sách tại Đại học Sofia.