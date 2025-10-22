Tổng Bí thư Tô Lâm kết thúc chuyến thăm Phần Lan, lên đường thăm Bulgaria

TPO - Chiều 22/10 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thủ đô Helsinki, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Phần Lan, lên đường thăm chính thức Bulgaria.

Tổng Bí thư Tô Lâm kết thúc chuyến thăm Phần Lan, lên đường thực hiện chuyến thăm Bulgaria. (Ảnh: TTXVN)

Trước đó, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới thăm Đại học Aalto, gặp ban lãnh đạo trường và các sinh viên Việt Nam đang theo học tại Phần Lan.

Chủ tịch Đại học Aalto cho biết, Đại học Aalto là trường đại học đứng đầu Phần Lan về chuyên môn, nằm trong nhóm 20 trường đại học trẻ tốt nhất thế giới.

Đại học Aalto nổi tiếng với chương trình đào tạo đa dạng về lĩnh vực, từ các ngành công nghệ cao, công nghiệp cho tới các lĩnh vực về xã hội, nghệ thuật. Đặc biệt, trường nổi tiếng về chuyên môn trong lĩnh vực khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo. Đại học Aalto là chiếc nôi đào tạo nhiều nhân vật nổi tiếng, có vị thế, vị trí cao trong xã hội Phần Lan.

Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị Ban lãnh đạo Đại học Aalto tiếp tục quan tâm, ủng hộ việc thúc đẩy hợp tác đào tạo đại học, sau đại học, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, phát huy các thế mạnh riêng của Đại học Aalto như giáo dục đa ngành, kết hợp giữa kinh doanh, khoa học-công nghệ và nghệ thuật, cùng với triết lý giáo dục khuyến khích tư duy sáng tạo, tinh thần khởi nghiệp và khả năng giải quyết các vấn đề toàn cầu, phù hợp với định hướng phát triển của Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới.

Cùng ngày, Tổng Bí thư Tô Lâm có cuộc hội kiến Phó Chủ tịch thứ nhất Quốc hội Phần Lan Paula Risikko; tiếp Chủ tịch Đảng Cộng sản Phần Lan Tiina Sandberg; tiếp Hội hữu nghị Phần Lan-Việt Nam và nhóm chuyên gia Phần Lan từng tham gia các dự án hỗ trợ tại Việt Nam.

Sáng 21/10, Phu nhân Ngô Phương Ly cùng Phu nhân Tổng thống Phần Lan Suzanne Innes-Stubb đến thăm Thư viện Trung tâm Oodi tại thủ đô Helsinki, Phần Lan.