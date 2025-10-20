Tổng Bí thư Tô Lâm lên đường thăm chính thức Phần Lan

TPO - Trưa nay, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam lên đường thăm chính thức Phần Lan từ ngày 20-22/10, theo lời mời của Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân lên đường thăm chính thức Phần Lan. Ảnh: TTXVN

Tham gia Đoàn chính thức có các đồng chí: Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; Phạm Gia Túc, Ủy viên Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương; Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương; Trần Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Quyền Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường; Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương; Bùi Thị Quỳnh Vân, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Tô Ân Xô, Trợ lý Tổng Bí thư, Phụ trách Văn phòng Tổng Bí thư; Phạm Thị Thanh Bình, Đại sứ Việt Nam tại Phần Lan.

Đây là chuyến thăm đầu tiên của một Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam đến Phần Lan kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1973.

Chuyến thăm mang thông điệp về tình cảm chân thành, sự coi trọng của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đối với Phần Lan, nước đã tích cực giúp đỡ Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh bảo vệ Tổ quốc trước đây và công cuộc xây dựng và phát triển đất nước hiện nay.

Phần Lan là một trong những nước Bắc Âu đầu tiên công nhận và thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam. Trong nhiều thập kỷ, Phần Lan là đối tác viện trợ phát triển quan trọng của Việt Nam, tập trung vào các lĩnh vực như cấp - thoát nước, xóa đói giảm nghèo, biến đổi khí hậu, lâm nghiệp…góp phần quan trọng vào quá trình phát triển kinh tế- xã hội ở Việt Nam.

Chuyến thăm cũng là cơ hội quan trọng để Việt Nam thúc đẩy hợp tác với khu vực Bắc Âu, đồng thời phát huy vai trò cầu nối của Việt Nam trong việc gắn kết Phần Lan với ASEAN, EU với ASEAN, góp phần tăng cường liên kết khu vực trong bối cảnh thế giới có nhiều thay đổi nhanh chóng với nhiều thách thức cần chung tay giải quyết, ứng phó như hiện nay.

Trong chuyến thăm, Tổng Bí thư Tô Lâm dự kiến sẽ có cuộc hội đàm với Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb, hội kiến Thủ tướng, Phó Chủ tịch thứ Nhất Quốc hội Phần Lan, Chủ tịch Đảng Cộng sản Phần Lan.

Tổng Bí thư Tô Lâm cũng sẽ gặp các doanh nghiệp tiêu biểu và có một số hoạt động đối ngoại quan trọng khác.