Tổng Bí thư Tô Lâm bắt đầu thăm chính thức Phần Lan

TPO - Tối 20/10 (giờ địa phương), chuyên cơ chở Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã hạ cánh tại sân bay quốc tế Helsinki, bắt đầu chuyến thăm chính thức Phần Lan theo lời mời của Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb.

Tổng Bí thư Tô Lâm đến sân bay Helsinki. Ảnh: TTXVN

Đón Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại sân bay quốc tế Helsinki, về phía Phần Lan có ông Mika Koskinen, Cục trưởng Cục Lễ tân, Bộ Ngoại giao; ông Pekka Juhani Voutilaine, Đại sứ Phần Lan tại Việt Nam. Về phía Việt Nam có Đại sứ Việt Nam tại Phần Lan Phạm Thị Thanh Bình, cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Phần Lan.

Trong chuyến thăm, Tổng Bí thư Tô Lâm dự kiến sẽ có cuộc hội đàm với Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb, hội kiến Thủ tướng, Phó Chủ tịch thứ Nhất Quốc hội Phần Lan, Chủ tịch Đảng Cộng sản Phần Lan.

Tổng Bí thư Tô Lâm cũng sẽ gặp các doanh nghiệp tiêu biểu và có một số hoạt động đối ngoại quan trọng khác.