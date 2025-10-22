Mở ra không gian hợp tác mới giữa Việt Nam với Bulgaria

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - Chuyến thăm chính thức tới Bulgaria của Tổng Bí thư Tô Lâm là cơ hội để Việt Nam mở ra không gian hợp tác mới với Bulgaria nói riêng và các nước khu vực Balkan nói chung.

Nhận lời mời của Tổng thống Bulgaria Rumen Radev, Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm chính thức Bulgaria từ ngày 22 - 24/10.

Trả lời báo chí trước thềm chuyến thăm, Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết, chuyến thăm diễn ra vào thời điểm rất ý nghĩa, khi Việt Nam và Bulgaria kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và đây là chuyến thăm đầu tiên của một Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam sau khi Bulgaria chuyển đổi thể chế năm 1990.

Tiếp nối ngay sau chuyến thăm chính thức tới Phần Lan, chuyến thăm chính thức tới Bulgaria của Tổng Bí thư Tô Lâm mang thông điệp về tình cảm chân thành và sự coi trọng của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam dành cho đối tác, bạn bè truyền thống đã có những hỗ trợ, đóng góp quý báu đối với sự nghiệp đấu tranh bảo vệ Tổ quốc trước đây và công cuộc xây dựng và phát triển đất nước ngày nay của Việt Nam.

Chuyến thăm cũng là cơ hội để Việt Nam mở ra không gian hợp tác mới với Bulgaria nói riêng và các nước khu vực Balkan nói chung.

Là một trong những nước đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam, từ năm 1950, tình hữu nghị Việt Nam – Bulgaria được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp.

Tháng 8/1957, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có chuyến thăm hữu nghị chính thức Bulgaria, đặt nền móng, mở ra giai đoạn phát triển tốt đẹp trong quan hệ hai nước với sự ủng hộ và giúp đỡ quý báu về vật chất cũng như tinh thần mà Bulgaria dành cho Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc.

Người dân Việt Nam luôn khắc ghi hình ảnh hàng nghìn học sinh, sinh viên, nhân dân Bulgaria xuống đường phản đối chiến tranh ở Việt Nam. Bệnh viện Việt-Bun ở Thái Bình, Trường Mầm non Việt – Bun tại Thủ đô Hà Nội là món quà nghĩa tình mà nhân dân Bulgaria trao tặng cho nhân dân Việt Nam.

Bulgaria từng đào tạo cho Việt Nam hàng ngàn chuyên gia có trình độ đại học, trên đại học và hàng chục ngàn lao động có tay nghề… là nguồn nhân lực chất lượng cao rất quý giá cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước của Việt Nam.

Theo Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng, chuyến thăm lần này sẽ là dịp để lãnh đạo cấp cao hai nước cùng nhìn lại những thành tựu phát triển quan hệ để từ đó có những định hướng mang tính chiến lược, đưa quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời Việt Nam – Bulgaria lên tầm cao mới, nhất là trong các lĩnh vực hợp tác Bulgaria có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu như công nghệ thông tin, lượng tử, trí tuệ nhân tạo (AI), chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, y sinh...

Đồng thời, đây cũng là dịp để hai nước xây dựng vững chắc cầu nối tin cậy gắn kết Bulgaria với ASEAN và ngược lại, Việt Nam với EU.

Bình Giang
#Bulgaria #Tổng Bí thư Tô Lâm #Quan hệ Việt Nam - Bulgaria #Balkan

