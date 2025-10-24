Tổng Bí thư Tô Lâm thăm nơi Bác Hồ từng ở tại Bulgaria

TPO - Chiều 23/10 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến thăm Cung điện Vrana ở ngoại ô thủ đô Sofia.

Cung điện Vrana được xây dựng từ những năm đầu thế kỷ 20, là nơi chứng kiến nhiều sự kiện trọng đại của đất nước Bulgaria cũng như trong quan hệ quốc tế.

Chủ nhân hiện nay của Cung điện Vrana là Cựu hoàng Bulgaria Simeon Saxe-Coburg-Gotha, người từng là Thủ tướng Bulgaria từ tháng 2001 - 2005.

Với tình cảm đặc biệt dành cho vị lãnh tụ Việt Nam và đất nước, con người mảnh đất hình chữ S, Cựu hoàng Simeon Saxe-Coburg-Gotha là người đã nêu ý tưởng gắn Biển kỷ niệm chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Cung điện Vrana, với mong muốn nơi đây trở thành biểu tượng cho tình hữu nghị truyền thống giữa hai dân tộc.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân gặp Cựu hoàng Simeon Saxe-Coburg-Gotha; trân trọng trao tặng Cựu hoàng Biển kỷ niệm chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh để gắn tại Cung điện. Ảnh: TTXVN

Theo TTXVN, nhân chuyến thăm Cung điện Vrana, Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao đã gặp Cựu hoàng Simeon Saxe-Coburg-Gotha; trân trọng trao tặng Cựu hoàng Biển kỷ niệm chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh để gắn tại Cung điện.

Phát biểu tại cuộc gặp, Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ xúc động được đến thăm Cung điện Vrana, nơi gắn liền với tình hữu nghị giữa hai dân tộc Việt Nam và Bulgaria. Cách đây 68 năm, vào tháng 8/1957, Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam, lưu trú tại nơi này trong chuyến thăm hữu nghị chính thức tới Bulgaria. Chuyến thăm có ý nghĩa lịch sử đó đã mở ra một giai đoạn mới trong quan hệ truyền thống, hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Bulgaria.

Tổng Bí thư bày tỏ trân trọng sự ủng hộ của Cựu hoàng đối với ý tưởng gắn Biển kỷ niệm chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Cung điện Vrana; tin tưởng đây sẽ là biểu tượng trường tồn của tình hữu nghị giữa hai dân tộc, là "địa chỉ đỏ" cho các đoàn Việt Nam cũng như các thế hệ người Việt, bạn bè và nhân dân Bulgaria ghé thăm, ghi nhớ và tiếp nối truyền thống quan hệ tốt đẹp này. Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định Việt Nam không quên những đóng góp thiết thực của Cựu hoàng đối với quan hệ Việt Nam - Bulgaria.

Trong giai đoạn Chính phủ do Cựu hoàng lãnh đạo, hai nước đã ký kết Hiệp định hợp tác kinh tế và trao nhau quy chế tối huệ quốc, mở ra điều kiện thuận lợi cho thương mại, đầu tư song phương. Đồng thời, Hiệp định hợp tác giáo dục cũng được ký kết, qua đó nối lại truyền thống trao đổi học sinh, sinh viên, chuyên gia giữa hai nước.

Những thành tựu đó góp phần làm sâu sắc thêm mối quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Bulgaria, đặt nền móng để hai nước tiếp tục mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực ngày nay.

Cựu hoàng Simeon Saxe-Coburg-Gotha bày tỏ xúc động khi sau một thời gian dài ông lại được đón một lãnh đạo cao nhất Việt Nam tới nhà riêng. Cựu hoàng khẳng định luôn ghi nhớ những kỷ niệm của Chủ tịch Hồ Chí Minh khi tới Bulgaria và thăm gia đình ông.

Cho biết bản thân theo dõi theo sự phát triển của Việt Nam, Cựu hoàng bày tỏ vui mừng trước những thành tựu phát triển toàn diện mà Việt Nam đạt được trong thời gian qua. Ông đồng thời khẳng định Bulgaria và cá nhân ông luôn dành tình cảm đặc biệt và sự ủng hộ mạnh mẽ đối với công cuộc phát triển, hội nhập quốc tế của Việt Nam.

Tối 23/10, Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến tham quan Bảo tàng Lịch sử quốc gia Bulgaria. Cùng dự có Tổng thống Bulgaria Rumen Radev và Phu nhân.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân tham quan Bảo tàng Lịch sử quốc gia Bulgaria. Ảnh: TTXVN

Bảo tàng Lịch sử quốc gia Bulgaria được thành lập vào năm 1973, là một trong những bảo tàng lịch sử lớn và phong phú nhất trên bán đảo Balkan. Hơn 700.000 di tích văn hóa được lưu giữ bên trong, phản ánh lịch sử những vùng đất ngày nay thuộc Bulgaria từ cách đây khoảng 8.000 năm cho đến ngày nay.

Bảo tàng hiện trưng bày các công cụ xương và đá lửa, tượng thần, đồ trang sức và đồ gốm từ thời tiền sử, đồ trang sức, đồng tiền, đồ gốm trang trí, biểu tượng tôn giáo, hộp đựng thánh tích...

Sau khi tham quan Bảo tàng, Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Tổng thống Bulgaria Rumen Radev và Phu nhân cùng xem biểu diễn nghệ thuật với sự góp mặt của Đoàn Nghệ thuật Trakia nổi tiếng của Bulgaria và các nghệ sĩ Việt Nam.

Tối cùng ngày, Tổng thống Bulgaria Rumen Radev và Phu nhân chủ trì tiệc chiêu đãi chính thức Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam.