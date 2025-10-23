Việt Nam - Bulgaria thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược

TPO - Trưa 23/10 (giờ địa phương), tại Phủ Tổng thống ở thủ đô Sofia, Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Bulgaria Rumen Radev gặp gỡ báo chí thông báo về kết quả hội đàm. Hai nhà lãnh đạo nhất trí thông qua Tuyên bố chung về thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam – Bulgaria.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân chụp ảnh chung với Tổng thống Bulgaria Rumen Radev và Phu nhân. Ảnh: TTXVN

Tổng thống Bulgaria Rumen Radev bày tỏ sự quan tâm, ngưỡng mộ và chúc mừng những thành tựu to lớn mà Việt Nam đã đạt được trong công cuộc Đổi mới, phát triển đất nước cũng như hội nhập quốc tế; cho rằng với thành tích phát triển kinh tế, vị thế chính trị ngày càng cao, Việt Nam là nhân tố quan trọng tại khu vực Đông Nam Á.

Tổng thống Rumen Radev bày tỏ mong muốn trong thời gian tới, hai nước đẩy mạnh hợp tác hiệu quả trong các lĩnh vực truyền thống như quốc phòng-an ninh, giáo dục-đào tạo, khoa học-công nghệ, nông nghiệp, văn hóa-thể thao, du lịch, giao lưu nhân dân.

Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết, trên cơ sở những bước phát triển tích cực và thành tựu to lớn của quan hệ Việt Nam-Bulgaria sau 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, với sự tin tưởng vững chắc vào tương lai tốt đẹp của quan hệ hai nước, hai bên đã thông qua Tuyên bố chung về thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Bulgaria.

Đây là dấu mốc quan trọng, tạo cơ sở, nền tảng đưa quan hệ hai nước lên tầm cao mới, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định và phát triển trong khu vực và trên thế giới.

Khuôn khổ hợp tác này sẽ tạo cơ sở vững chắc để củng cố và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Việt Nam-Bulgaria, phát huy tối đa những thế mạnh của nhau để hai nước tiếp tục phát triển nhanh và bền vững trong tình hình mới.

Nhằm hiện thực hóa nội dung Tuyên bố chung, đưa quan hệ song phương bước vào kỷ nguyên phát triển mới, Tổng Bí thư nêu rõ, hai bên đã trao đổi và nhất trí cao về 6 nhóm giải pháp: Tăng cường tin cậy chính trị thông qua việc tiếp tục đẩy mạnh trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao trên tất cả các kênh Đảng, Nhà nước, Quốc hội và giao lưu nhân dân, kể cả trong khuôn khổ song phương và đa phương; nhất trí tiếp tục thúc đẩy các cơ chế hợp tác sẵn có, mở rộng các cơ chế hợp tác mới, làm sâu sắc hợp tác chuyên ngành.

Hai bên đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng-an ninh, phù hợp với khuôn khổ Đối tác Chiến lược hiện nay; nhất trí đẩy mạnh hợp tác đào tạo, trao đổi học thuật giữa các học viện, cơ sở nghiên cứu quốc phòng, hợp tác trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, an ninh mạng, quân y...

Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Bulgaria tại cuộc họp báo chung sau hội đàm. Ảnh: TTXVN

Cuộc hội đàm ngày 23/10. Ảnh: TTXVN

Đẩy mạnh hợp tác kinh tế, khoa học công nghệ

Trong bối cảnh kinh tế thế giới đang đứng trước nhiều thách thức to lớn, hai nước nhất trí phối hợp chặt chẽ, đưa hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư thành trụ cột trung tâm trong quan hệ Đối tác Chiến lược; cam kết phối hợp chặt chẽ nhằm duy trì và củng cố tự do thương mại; thúc đẩy mạnh mẽ thương mại đầu tư thông qua việc mở cửa thị trường cho nhau; triển khai hiệu quả Hiệp định thương mại tự do Việt Nam-EU (EVFTA), với mục tiêu tăng kim ngạch thương mại song phương lên gấp đôi trong những năm tới; sẵn sàng là cửa ngõ cho hàng hóa của Việt Nam và Bulgaria thâm nhập vào thị trường ASEAN và thị trường EU.

Hai bên nhất trí đưa hợp tác khoa học công nghệ trở thành trụ cột quan trọng trong quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Bulgaria, với việc mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực hai bên có thế mạnh và nhu cầu như đào tạo nguồn nhân lực công nghệ thông tin trong các lĩnh vực về chuyển đổi số, kinh tế số, hạ tầng số và chính phủ điện tử, dược phẩm và y sinh học, trí tuệ nhân tạo (AI) và khoa học máy tính hiện đại, năng lượng xanh...

Hai bên nhất trí đẩy mạnh hợp tác về đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, xây dựng các chương trình, hoạt động văn hóa, du lịch, triển lãm, giao lưu âm nhạc... Bulgaria nhất trí tiếp tục tạo thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam ngày càng hội nhập sâu rộng, đóng góp tích cực vào mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước.

Hai bên tăng cường trao đổi quan điểm về các vấn đề cùng quan tâm, thúc đẩy hợp tác giải quyết các vấn đề an ninh truyền thống và phi truyền thống, phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương như Liên Hợp Quốc, ASEAN-EU, ASEM... nhằm duy trì hoà bình, ổn định và phát triển ở mỗi khu vực và thế giới.

Hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh ủng hộ lập trường quan điểm trong việc bảo đảm an ninh, an toàn, tự do hàng hải, hàng không trên Biển Đông; đề cao thượng tôn pháp luật, giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình, không sử dụng hoặc đe doạ sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế, phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982 (UNCLOS).