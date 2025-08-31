Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ truy tặng Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân cho Thượng tướng Bùi Thiện Ngộ

Thượng tướng Bùi Thiện Ngộ là nhà lãnh đạo kiên trung, mẫu mực của Đảng và Nhà nước; người chỉ huy xuất sắc của lực lượng Công an nhân dân, suốt đời cống hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và bảo vệ Tổ quốc.
Trên nhiều cương vị công tác, đồng chí Bùi Thiện Ngộ luôn thể hiện bản lĩnh, tầm nhìn chiến lược, có nhiều đóng góp quan trọng trong sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh.
Đặc biệt, trong giai đoạn giữ cương vị Bộ trưởng Bộ Nội vụ (1991–1996), Thượng tướng Bùi Thiện Ngộ đã lãnh đạo lực lượng Công an nhân dân vững vàng vượt qua những biến động lớn của thế giới, kiên định bảo vệ Đảng, Nhà nước và Nhân dân, góp phần giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa và thành quả đổi mới.
Phát biểu tại buổi lễ, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, khẳng định lực lượng Công an nhân dân luôn khắc ghi, biết ơn những cống hiến to lớn của Thượng tướng Bùi Thiện Ngộ. Toàn lực lượng nguyện noi gương các thế hệ tiền bối, tiếp tục xây dựng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, xứng đáng là “lá chắn thép, thanh bảo kiếm” bảo vệ Đảng, Nhà nước và Nhân dân.
Việc truy tặng Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho Thượng tướng Bùi Thiện Ngộ thể hiện sự tri ân sâu sắc, sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước và Nhân dân đối với những đóng góp lớn lao của đồng chí trong sự nghiệp cách mạng.