Tổng Bí thư Tô Lâm dự, chỉ đạo hội nghị ‘Bình dân học vụ số – Quốc hội số’

TPO - Chiều 13/9, Đảng ủy Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Hội nghị chuyên đề “Bình dân học vụ số – Quốc hội số: Khung kiến thức, kỹ năng số cho Quốc hội hiện đại”. Tổng Bí thư Tô Lâm dự và có bài phát biểu chỉ đạo quan trọng tại Hội nghị.

Hội nghị có sự tham dự của hơn 750 đại biểu dự trực tiếp tại hội trường Diên Hồng, cùng 10 nghìn đại biểu tham dự trực tuyến tại các điểm cầu trên cả nước. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì hội nghị. Tổng Bí thư Tô Lâm dự và có bài phát biểu chỉ đạo quan trọng tại Hội nghị.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham quan khu trưng bày tại hành lang và sảnh phòng họp Diên Hồng.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, đây là hoạt động thể hiện sự quyết tâm của Quốc hội trong việc chuyển đổi số trong thực thi công vụ; thực hiện chỉ đạo cụ thể của Tổng Bí thư Tô Lâm là: phải triển khai bài bản, có bộ tài liệu, tổ chức tập huấn, đánh giá để mỗi người thấy rõ trách nhiệm, nhu cầu, phục vụ công việc hiệu quả hơn.

Hội nghị nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng, nâng cao nhận thức đến hành động về chuyển đổi số cho toàn thể đại biểu Quốc hội, cán bộ, công chức, viên chức; chủ động ứng dụng công nghệ trong công việc hằng ngày; nhất là trong xây dựng pháp luật, hoạt động giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng.

Từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa 14, đã có hạ tầng công nghệ thông tin, ứng dụng “Quốc hội điện tử 1.0”, cung cấp cho đại biểu Quốc hội công cụ hiện đại trên máy tính bảng, khởi đầu cho các kỳ họp Quốc hội “không giấy tờ”, góp phần nâng cao hiệu quả và tính chuyên nghiệp trong hoạt động nghị trường.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự hội nghị.

Ngày 15/11/2024, Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số của Quốc hội được thành lập do một Phó Chủ tịch Quốc hội làm Trưởng ban;

Ngày 13/5/2025, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 1637 phê duyệt Đề án Chuyển đổi số của Quốc hội giai đoạn 2025-2030, tạo nền tảng để thực hiện chuyển đổi số một cách bài bản, toàn diện, khoa học, hiệu quả và minh bạch.

Kế thừa của nhiệm kỳ trước về xây dựng Quốc hội điện tử, đã nâng cấp, triển khai ứng dụng “Quốc hội 2.0” với cải tiến vượt bậc. Đặc biệt, ứng dụng mới tích hợp trợ lý ảo AI: hỗ trợ tra cứu thông tin, cho phép đăng nhập bằng vân tay, giọng nói; gửi chất vấn bằng văn bản; chuyển giọng nói thành văn bản, gỡ băng và nhận diện được cả giọng nói theo vùng miền.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc.

“Nhờ App Quốc hội 2.0, góp phần giúp cho Kỳ họp thứ 8, thứ 9 vừa qua, Quốc hội đã xem xét, thông qua số lượng rất lớn các Luật, Nghị quyết với sự đồng thuận cao của các vị đại biểu Quốc hội”, ông Trần Thanh Mẫn chia sẻ.

Cùng với đó, hệ thống quản lý văn bản và điều hành điện tử đã được liên thông với trục văn bản quốc gia, cho phép xử lý công việc mọi lúc, mọi nơi, tích hợp chữ ký số và công cụ theo dõi tiến độ công việc.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Ứng dụng này sẽ được mở rộng triển khai tới Hội đồng Nhân dân các cấp, các đoàn đại biểu Quốc hội trong thời gian tới.

“Chúng ta quyết tâm thực hiện chỉ đạo quan trọng của đồng chí Tổng Bí thư là: phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực chủ chốt, là “chìa khóa vàng” để đưa đất nước phát triển bứt phá, vượt qua thách thức và hiện thực hóa khát vọng hùng cường”, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ.