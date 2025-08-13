Tỉnh ủy Lạng Sơn chỉ đạo xử lý dứt điểm nhiều vụ việc tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

TPO - Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tỉnh Lạng Sơn vừa tổ chức họp Thường trực Ban Chỉ đạo để xem xét, cho ý kiến vào các nội dung báo cáo thuộc thẩm quyền. Trong đó xem xét cụ thể nhiều vụ án, nội dung đang được dư luận quan tâm.

Theo báo cáo, trong tháng 7/2025, Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (gọi tắt là Ban chỉ đạo) tỉnh Lạng Sơn kịp thời tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, tổ chức, đơn vị triển khai thực hiện, cụ thể hóa các nội dung hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực.

Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn Hoàng Văn Nghiệm (giữa) phát biểu chỉ đạo cuộc họp.

Về tiến độ giải quyết các vụ án, vụ việc diện Ban chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo đã tổng kết, đánh giá, để xem xét đưa ra khỏi diện BCĐ theo dõi, chỉ đạo đối với 2 vụ án, vụ việc. Tiếp tục theo dõi, chỉ đạo giải quyết đối với 2 vụ án, vụ việc, cụ thể: Đối với vụ án “vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Sở Y tế (liên quan đến Công ty AIC), tiến độ giải quyết vụ án còn chậm, Ban chỉ đạo cần tiếp tục chỉ đạo khẩn trương đẩy nhanh điều tra, làm rõ các sai phạm và xử lý nghiêm theo quy định. Đối với vụ việc tại Dự án khu đô thị mới Mai Pha, cần tiếp tục rà soát những khó khăn, vướng mắc, những nội dung đơn thư của người dân để giải quyết kịp thời theo đúng quy định của pháp luật và theo thẩm quyền.

Liên quan đến Dự án Chợ cửa khẩu Chi Ma và Dự án Khu thương mại 4 - Khu đô thị Nam Hoàng Đồng 1; Sở Tài chính, Ban Quản lý Khu Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn theo chức năng, nhiệm vụ đang phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, tập trung đẩy nhanh tiến độ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc các dự án trên.

Vụ việc sai phạm tại Dự án khu đô thị mới Mai Pha được đánh giá là phức tạp, kéo dài.

Trong chương trình cuộc họp, Thường trực Ban chỉ đạo cũng đã xem xét các nội quan trọng khác liên quan đến công tác kiểm tra giám sát. Các đại biểu cơ bản nhất trí với dự thảo các báo cáo, đồng thời, tập trung thảo luận, làm rõ tiến độ giải quyết các vụ án, vụ việc diện Ban chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo.

Phát biểu kết luận cuộc họp, ông Hoàng Văn Nghiệm, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn nhấn mạnh cần thành lập đoàn công tác của Ban chỉ đạo khảo sát, nắm tình hình việc quản lý, sử dụng trụ sở làm việc và các tài sản công sau triển khai chính quyền địa phương hai cấp để đề xuất, kiến nghị phương án xử lý đảm bảo đúng mục đích, hiệu quả, tránh lãng phí. Rà soát các nội dung kết luận, kiến nghị thanh tra, kiểm toán đến nay chưa hoàn thành, chưa thực hiện, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm để có giải pháp thực hiện và xác định thời gian hoàn thành; triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thực hiện kết luận các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và thực hiện các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước năm 2025. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan tố tụng đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ án, vụ việc liên quan đến tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm.