Tiểu thư lừa đảo được mời diễn thuyết tại Harvard

TPO - Không chỉ mở triển lãm tranh, tổ chức tiệc tối dành cho giới thượng lưu, tiểu thư lừa đảo Anna Sorokin còn được mời đến nói chuyện với các sinh viên MBA tại Harvard.

Đầu tháng 2, nguồn tin độc quyền của Page Six tiết lộ Anna Sorokin được mời nói chuyện với một lớp MBA (Thạc sĩ Quản trị kinh doanh) tại Harvard – đại học danh tiếng nhất nước Mỹ bất chấp việc đang bị quản thúc tại nhà.

Đại diện của ngôi trường ở Cambridge (Massachusetts, Mỹ) xác nhận thông tin này. Theo người đại diện, Anna dự kiến có bài diễn thuyết trước sinh viên MBA năm hai trong khóa học được gọi là Borderline vào cuối học kỳ này.

Mô tả cho hay khóa học khám phá các công ty được điều hành bởi những nhà quản lý có thiện chí nhưng kế hoạch đi chệch hướng, những doanh nhân tham vọng đánh giá sai rủi ro và các tổ chức chuyên nghiệp do những kẻ lừa đảo đứng đầu. Khóa học do Giáo sư Eugene Soltes giảng dạy đi sâu vào những rủi ro phức tạp và thường tiềm ẩn trong thế giới kinh doanh, đồng thời thảo luận về vấn đề đạo đức trong kinh doanh.

Ngoài sử dụng các tài liệu bị rò rỉ, khóa học còn mời những khách mời có kiến thức và chuyên môn độc đáo về khía cạnh đen tối, tiêu cực trong kinh doanh. Với tư cách là kẻ đã làm giả loạt tài liệu nhằm ý định thành lập trung tâm nghệ thuật, Anna hoàn toàn phù hợp với khóa học tập trung vào mặt tối của kinh doanh.

Đây không phải lần đầu tiểu thư lừa đảo có cơ hội hợp tác với đại học top đầu. Tháng 9/2022, cô đã giao lưu trực tuyến từ nhà tù của Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) với sinh viên trong lớp Intro to Reporting của Đại học Columbia.

Một nguồn tin cho biết Anna cũng đã nói chuyện với một số sinh viên của Đại học New York về luận án của họ. Ngoài ra, Đại học Oxford (Anh) cũng đã liên hệ với cô.

Sau khi được ra tù, sự nghiệp của Anna Sorokin lên như diều gặp gió. Bị quản thúc tại gia không ngăn cô xây dựng hình ảnh phụ nữ bận rộn với công việc.

Đầu tháng 12/2022, cô hợp tác với phòng trưng bày nghệ thuật The Locker Room, có trụ sở ở New York, để tổ chức bữa tiệc cho các nhà sưu tập nghệ thuật tại một tư gia ở Miami, Florida, Mỹ. Bữa tiệc có tên Art Basel Miami giới thiệu đến những người tham gia các tác phẩm nghệ thuật do Anna tạo ra trong thời gian bị quản thúc tại gia sau 4 năm ngồi tù vì tội lừa đảo. Tiểu thư lừa đảo kiếm được hàng chục nghìn USD nhờ bán tranh.

Cô cũng tổ chức tiệc tối mỗi tháng một lần trong căn hộ thuê để tiếp đón những người trong giới thượng lưu và thảo luận những vấn đề có chiều sâu trong xã hội. Bữa tiệc gần nhất là vào 27/1, có tên là Club House Arrest. Khách tham dự phải ký thỏa thuận không tiết lộ và cung cấp số an sinh xã hội mới được vào trong.

Bên cạnh đó, Ann còn ấp ủ ý định làm podcast và viết sách. Cô còn thực hiện các buổi chụp ảnh tại căn hộ cho thuê, đồng thời đã bắt đầu quay chương trình truyền hình thực tế Delvey’s Dinner Club.

Tú Oanh