Khối tài sản 60 triệu USD của Britney Spears đang cạn kiệt

TPO - Gần 3 năm kể từ ngày được nắm quyền kiểm soát tài chính, khối tài sản trị giá 60 triệu USD của Britney Spears được cho là đang dần cạn kiệt do người đẹp không giỏi trong quản lý chi tiêu. Tuy nhiên, khả năng “Công chúa nhạc pop” phá sản là rất thấp.

Ngày 12/11/2021, Britney Spears chạm tay được đến tự do mà cô khao khát suốt 13 năm khi thẩm phán ở Los Angeles ra phán quyết chấm dứt quyền bảo hộ áp lên cô từ tháng 2/2008. Ngoài khôi phục quyền tự chủ, nữ ca sĩ sinh năm 1981 còn được quyền tự định đoạt khối tài sản trị giá 60 triệu USD mà cô kiếm được ở thời kỳ sự nghiệp đỉnh cao.

Tuy nhiên, hai năm rưỡi trôi qua, các nguồn tin của Page Six cho biết giọng ca Baby One More Time đang cạn kiệt tài chính.

“Cô ấy không có khái niệm về tiền bạc. Trong hơn một thập kỷ, những người khác chịu trách nhiệm quản lý tài khoản ngân hàng của cô ấy và mọi giao dịch đều phải báo cáo lên tòa án - ngay cả khi đó chỉ là một gói kẹo cao su. Nhưng hiện tại cô ấy ở một mình”, một người thạo tin nói.

Nguồn tin thứ hai thông tin thêm những người thân cận với Britney đang ở tình thế khó xử vì không muốn khiến nữ ca sĩ cảm thấy như bị bảo hộ một lần nữa bằng cách gây lo ngại về việc chi tiêu.

“Thật khó khăn. Không ai muốn trở thành Jamie 2.0”, nguồn tin nhấn mạnh.

Chủ nhân hit Toxic không phát hành album nào kể từ tháng 8/2016 và chuyến lưu diễn cuối cùng kết thúc vào tháng 10/2018. Vào tháng 1, cô viết trên Instagram sẽ không bao giờ quay trở lại ngành công nghiệp âm nhạc.

Tuy nhiên, Britney đã thực hiện hai dự án lớn kể từ khi quyền bảo hộ kết thúc. Bài hát Hold Me Closermà cô hợp tác vào tháng 8/2022 với Elton John lọt vào Top 10 trên Billboard Hot 100. The Woman In Me, cuốn hồi ký ra mắt vào tháng 10/2023, lọt vào danh sách bán chạy nhất của New York Times.

Theo Page Six, Britney đã đến lúc thu hồi vốn cho hợp đồng xuất bản trị giá 15 triệu USD. Theo báo cáo, cô nhận được 25% lợi nhuận ròng từ việc bán sách. Chỉ riêng ở Mỹ, The Woman In Me đạt doanh thu hơn 2 triệu bản.

“Cô ấy không phá sản. Nhưng cô ấy chắc chắn có thể hưởng lợi từ việc cẩn thận hơn trong việc sử dụng tiền bạc”, nguồn tin nhận định.

Phần lớn chi tiêu của Britney bắt nguồn từ những kỳ nghỉ thường xuyên tới điểm du lịch hàng đầu như Maui, Hawaii và Cabo San Lucas, Mexico… Cô được cho là bỏ ra hàng trăm nghìn USD vào năm 2023 chỉ trong chuyến đi đến Polynesia thuộc Pháp. Cô lưu trú tại khu nghỉ dưỡng Brando sang trọng, giá phòng có thể lên tới 23.400 USD/đêm.

Một người trong cuộc cho biết việc thực hiện các chuyến bay riêng và đặt biệt thự 5 sao khiến tài sản hao hụt nhanh chóng.

Nguồn tin khác đồng ý Britney không phá sản nhưng cần lưu tâm đến việc di chuyển bằng chuyên cơ riêng. Theo công ty kinh doanh hàng không Clay Lacy Aviation, giá thuê máy bay riêng có thể dao động từ 3.000 USD đến 185.000 USD/giờ tùy thuộc vào kích cỡ máy bay và đường bay.