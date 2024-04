Britney Spears chỉ trích cha mẹ

TPO - Britney Spears cho biết gia đình làm tổn thương cô và không có công lý được thực thi trong bài đăng mới nhất. Trước đó, cô nhận phán quyết phải trả 2 triệu USD phí pháp lý cho cha ruột để kết thúc hoàn toàn vụ kiện về quyền bảo hộ.

Ngày 28/4, Britney Spears đăng lên Instagram bức ảnh lộ lưng trần, kèm những dòng trạng thái được cho là phán quyết mới nhất của tòa án về vụ kiện quyền giám hộ từng khiến thế giới rúng động hơn 2 năm rưỡi trước.

“Tôi thực sự đã đúng về tổn thương dây thần kinh ở lưng. Bây giờ tôi phải châm cứu mỗi ngày trong đời. Giá như mọi người biết tôi đã phải bò đến cửa nhà mình một lần. Gia đình làm tổn thương tôi! Đã không có công lý và có lẽ không bao giờ có”, nữ ca sĩ sinh năm 1981 viết.

Britney nhắc đến một nhóm người giấu tên đã ngồi yên và không làm gì trong nhiều tháng khi mà cô bị ngược đãi, đồng thời có ý mỉa mai về việc được nuôi dạy để phân biệt đúng và sai nhưng lại bị chính những người nuôi dạy làm tổn thương. Nữ ca sĩ ám chỉ đến cha mẹ cô là Jamie và Lynne Spears.

Ngôi sao Gimmie More nhấn mạnh đôi khi phải đối mặt với thủ phạm trên Instagram vì cô không tin sẽ an toàn nếu mặt đối mặt với họ.

Cuối bài đăng, Britney cho biết nhớ ngôi nhà ở tiểu bang Louisiana, muốn đến thăm nhưng gia đình đã tước đoạt mọi thứ.

Britney Spears hiện đã xóa bài đăng chỉ trích cha mẹ, đồng thời khóa luôn tài khoản Instagram hơn 42 triệu người theo dõi.

Những chia sẻ đầy cảm xúc của Britney xuất hiện vài ngày sau khi cô chính thức giải quyết triệt để vụ kiện quyền bảo hộ chống lại cha ruột.

“Thật vinh dự cho chúng tôi khi được đại diện và bảo vệ Britney Spears… Mặc dù quyền bảo hộ đã chấm dứt vào tháng 11/2021, nhưng phải đến bây giờ mong muốn được tự do của cô ấy mới thực sự trọn vẹn. Như cô ấy mong muốn, quyền tự do của cô ấy giờ đây bao gồm việc không cần phải tham dự hoặc có mặt tại tòa án hoặc vướng vào các thủ tục pháp lý trong vấn đề này nữa”, ông Mathew Rosengart, luật sư đại diện cho Britney, nói với Page Six vào ngày 26/4.

Bất chấp tuyên bố của ông Rosengart rằng Britney thắng kiện, bà mẹ hai con phải trả các hóa đơn pháp lý cho cha cô, ước tính khoảng 2 triệu USD.

Theo một người trong cuộc, Britney không vui với phát quyết cuối cùng nhưng vẫn chấp nhận vì “muốn bỏ lại mọi thứ phía sau” và tránh bị xét xử lần nữa.

Ngoài phí pháp lý của cha, Britney đã chi hơn 4 triệu USD để mời luật sư hàng đầu Hollywood Rosengart làm người đại diện pháp luật cho cô kể từ tháng 7/2021.