Pháp luật

Tiếp tục mở rộng điều tra vụ án tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa

Hoàng An
TPO - Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao cho hay, sẽ tục làm rõ các hành vi vi phạm quy định về quản lý đối tượng điều trị bắt buộc tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa; điều tra trình tự, thủ tục trưng cầu giám định của cơ quan tiến hành tố tụng và mở rộng với đối tượng liên quan khác.

Lợi dụng chính sách miễn, giảm trách nhiệm hình sự để phạm tội

Ban hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố 33 bị can trong vụ đưa, nhận hối lộ xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa (Bộ Y tế, đóng tại tỉnh Đồng Nai), Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao nêu một số nguyên nhân và điều kiện dẫn đến hành vi phạm tội của các bị can.

Theo Viện Kiểm sát, căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được, xác định, lợi dụng chính sách miễn, giảm trách nhiệm hình sự đối với những người có bệnh tâm thần, các đối tượng vi phạm pháp luật đã móc nối với một số đối tượng là lãnh đạo, bác sĩ công tác tại Viện pháp y tâm thần Trung ương Biên Hoà để làm kết luận giám định pháp y bị tâm thần “sai sự thật” để không bị xử lý hình sự và không phải thi hành án.

Các đối tượng đã có sự bàn bạc, thống nhất với nhau cùng thực hiện hành vi đã phạm vào tội.

Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao cho hay, sẽ tục điều tra làm rõ các nội dung liên quan đến các hành vi vi phạm quy định về quản lý đối tượng điều trị bắt buộc; trình tự, thủ tục trưng cầu giám định của các Cơ quan tiến hành tố tụng; các hồ sơ có dấu hiệu kết luận giám định sai sự thật; các nội dung đơn tố cáo (phát sinh trong quá trình giải quyết vụ án và theo Thông báo kết luận của Bộ Y tế).

Đồng thời, Viện Kiểm sát cũng mở rộng vụ án, để xác định các đối tượng liên quan khác.

screen-shot-2025-08-23-at-161504.png
Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa.

Hai cựu Viện trưởng "cắt phế" tiền bồi dưỡng của bác sĩ, giám định viên

Theo hồ sơ, ngoài nêu sai phạm liên quan đến hành vi đưa, nhận hối lộ, Cơ quan điều tra cũng xác định hai cựu Viện trưởng Lê Văn HùngBùi Thế Hùng có hành vi “hợp thức hóa thủ tục” để chiếm đoạt tiền tỷ, tiền này phần lớn là của bác sĩ, giám định viên và giúp việc cho giám định viên, gây ra sự bất bình.

Cụ thể, từ năm 2016 – 2024, Cơ quan điều tra các địa phương đã ra quyết định trưng cầu giám định tâm thần tại Viện pháp y tâm thần Trung ương Biên Hoà là 2.752 vụ án; đã quyết toán tổng số tiền bồi dưỡng giám định viên và giúp việc giám định là 16,7 tỷ đồng. Số tiền này, Phòng kế hoạch tổng hợp nhận 4,1 tỷ đồng; Khoa giám định nhận 4,1 tỷ đồng; còn lại 'rơi' vào túi hai Viện trưởng Bùi Thế Hùng và Lê Văn Hùng.

Theo Viện Kiểm sát, Bùi Thế Hùng và Lê Văn Hùng lợi dụng chức vụ Viện trưởng đã chỉ đạo bị can Lê Thị Hà Nghĩa, Phó Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, giữ lại 50% tiền giúp việc giám định và 10% tiền bồi dưỡng giám định viên.

Lời khai của hai cựu Viện trưởng thể hiện, việc giữ lại tiền nhằm mục đích chi đối ngoại và các công việc của cơ quan. Nghĩa là người trực tiếp "cắt" lại số tiền này và quản lý chi tiêu theo chỉ đạo của Bùi Thế Hùng và Lê Văn Hùng.

Khi phát tiền, Nghĩa không lập bảng thống kê tổng số tiền giám định viên và người giúp việc giám định được nhận trong tháng, nên khi ký nhận các bảng kê do Nghĩa đưa thì các giám định viên và giúp việc không biết cụ thể số tiền được hưởng.

Sau khi sự việc bị Cơ quan điều tra phát hiện và khởi tố, Nghĩa xuống họp giao ban với Khoa giám định và yêu cầu các nhân viên ký vào biên bản họp thống nhất việc cắt lại tiền bồi dưỡng giám định cho Viện trưởng sử dụng vào hoạt động chung, nhưng không được nhân viên đồng ý.

Theo điều tra, đối với số tiền bồi dưỡng giám định viên, hai ông Hùng đều chỉ đạo bà Nghĩa giữ lại 10% để đưa cho mình chi tiêu cá nhân, chứ không chi đối ngoại.

Giai đoạn ông Bùi Thế Hùng làm Viện trưởng từ 2016 - 2022, ông này chỉ đạo bà Nghĩa làm và không công khai nên tất cả các giám định viên đều không biết việc bị bà Nghĩa cắt lại 10% và vẫn ký xác nhận đã nhận đủ số tiền vào bảng thống kê tiền bồi dưỡng giám định hàng tháng.

Đến tháng 5/2022, khi ông Lê Văn Hùng ngồi vào ghế Viện trưởng thay cho Bùi Thế Hùng thì được bà Nghĩa báo cáo về việc cắt lại 10% tiền bồi dưỡng Giám định viên.

Ông Lê Văn Hùng thời điểm này biết việc "cắt phế" như vậy là không đúng nhưng vẫn yêu cầu bà Nghĩa tiếp tục thực hiện.

Đến tháng 5/2023, khi Phòng Tài chính kế toán thanh toán tiền bồi dưỡng giám định viên bằng hình thức chuyển tiền vào thẳng tài khoản của từng người, ông Lê Văn Hùng đã tổ chức cuộc họp xin ý kiến. Trong đó, mỗi giám định viên sau khi nhận tiền bồi dưỡng phải nộp lại 10% số tiền được nhận cho bà Nghĩa để làm quỹ cho Viện trưởng phục vụ công tác đối ngoại. Các giám định viên đồng ý với điều kiện, số tiền giữ lại phải được sử dụng đúng mục đích.

Theo kết luận điều tra, tổng số tiền mà ông Bùi Thế Hùng và Lê Văn Hùng chiếm đoạt từ năm 2016 - 2024, khoảng gần 9 tỷ đồng.

Hoàng An
