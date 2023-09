Tiền gửi tiết kiệm ngân hàng tăng mạnh bất chấp lãi suất giảm

Ngày 31-8, tại Công an thị xã Bình Long và Công an huyện Phú Riềng, Đại tá Lâm Văn Long, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước đã chủ trì lễ công bố các quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về công tác cán bộ.