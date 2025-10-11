Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ cháy làm chết 5 người ở Hà Nội

TPO - Thủ tướng yêu cầu Hà Nội phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an chỉ đạo các lực lượng chức năng tập trung khắc phục hậu quả, khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy, xử lý nghiêm vi phạm (nếu có).

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện gửi Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội về vụ cháy nhà dân tại phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, thành phố Hà Nội.

Công điện nêu rõ: Khoảng 5h30 phút ngày 11/10 đã xảy ra vụ cháy nhà dân tại số nhà 9, hẻm 12, ngách 17, ngõ 180 phố Kim Hoa, phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, thành phố Hà Nội. Vụ cháy gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, làm chết 5 người trong một gia đình.

Vụ cháy gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, làm chết 5 người trong một gia đình.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc tới thân nhân, gia đình người bị nạn.

Cùng với đó, Thủ tướng cũng yêu cầu UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo tổ chức thăm hỏi chu đáo, kịp thời động viên, hỗ trợ vật chất, tinh thần, tạo mọi điều kiện tốt nhất hỗ trợ gia đình người bị nạn;

Hà Nội cần phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an chỉ đạo các lực lượng chức năng tập trung khắc phục hậu quả, khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy, xử lý nghiêm vi phạm (nếu có) theo quy định của pháp luật.

Người đứng đầu Chính phủ lưu ý tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; tập trung kiểm tra, khắc phục các điều kiện đảm bảo an toàn cháy, nổ; chủ động phương án phòng, chống cháy, nổ trên địa bàn.

