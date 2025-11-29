Thủ tướng Úc Albanese kết hôn

TPO - Lễ cưới của Thủ tướng Úc Anthony Albanese và bạn gái Jodie Haydon vừa diễn ra tại Canberra, và ông trở thành nhà lãnh đạo Úc đầu tiên kết hôn khi đang tại nhiệm.

Thủ tướng Albanese và Phu nhân trong lễ cưới. (Ảnh: The Guardian)

Buổi lễ diễn ra vào chiều nay (29/11), tại dinh thự công vụ của Thủ tướng Albanese, với sự chứng kiến ​​của một nhóm nhỏ gia đình và bạn bè thân thiết, bao gồm con trai Nathan của ông Albanese và cha mẹ của bà Haydon.

"Chúng tôi vô cùng hạnh phúc khi được chia sẻ tình yêu và cam kết sẽ cùng nhau sống trọn vẹn cuộc sống tương lai, trước mặt gia đình và những người bạn thân thiết nhất", ông Albanese và bà Haydon tuyên bố.

Cặp đôi đã tự tay viết lời thề. Bà Haydon được cha mẹ dắt tay vào lễ đường trong giai điệu bài hát "The Luckiest" của Ben Folds. Cháu gái 5 tuổi của bà Haydon làm phù dâu, còn chú chó Toto của ông Albanese là người mang nhẫn.

Cặp đôi sẽ hưởng tuần trăng mật tại Úc vào tuần tới.

Thủ tướng Albanese và con trai. (Ảnh: The Guardian)

Chi tiết về đám cưới được văn phòng lãnh đạo Công đảng giữ kín. Chi phí sự kiện do cặp đôi tự chi trả. Đám cưới diễn ra sau ngày họp cuối cùng trong năm của Quốc hội Úc, và 6 tháng sau chiến thắng vang dội của ông Albanese trong nỗ lực tái tranh cử.

Khách mời tới buổi lễ có Bộ trưởng Tài chính Jim Chalmers và Phu nhân Laura, Ngoại trưởng Penny Wong, Bộ trưởng Tài chính Katy Gallagher và Thư ký quốc gia Công đảng Úc Paul Erickson. Chánh Văn phòng Thủ tướng Tim Gartrell cũng có mặt.

Thủ tướng Albanese và Phu nhân gặp nhau lần đầu tại một sự kiện công cộng ở Melbourne cách đây hơn 5 năm.

Ông Albnese cầu hôn bà Haydon trên ban công của dinh thự vào Ngày lễ tình nhân năm ngoái.

Bà Haydon thường xuyên tháp tùng ông Albanese đến các sự kiện công cộng, trong các chuyến công du nước ngoài và chiến dịch tranh cử.

Bà thường né tránh truyền thông, thể hiện một số vai trò truyền thống của phu nhân thủ tướng như bảo trợ cho Phòng trưng bày chân dung quốc gia ở Canberra.

Ông Albanese đã chia tay vợ cũ - cựu Phó Thủ hiến New South Wales Carmel Tebbutt năm 2019, sau gần 2 thập kỷ chung sống.

Bà Haydon từng làm việc trong lĩnh vực dịch vụ công. Bà có cha mẹ đều là giáo viên ở Sydney.