Thủ tướng Úc bênh vực đại sứ sau phát biểu của Tổng thống Mỹ Trump

TPO - Thủ tướng Úc Anthony Albanese vừa lên tiếng ủng hộ Đại sứ Kevin Rudd, khẳng định ông đang “làm công việc tuyệt vời” và cho rằng phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump về vị đại sứ là “lời nói đùa nhẹ nhàng”.

Thủ tướng Úc Anthony Albanese phát biểu trong cuộc gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng, ngày 20/10. (Ảnh: Reuters)

Trong cuộc họp báo tại Washington ngày 20/10, Tổng thống Trump nói rằng ông “không thích” ông Rudd. Đảng đối lập Úc kêu gọi sa thải Đại sứ Rudd – cựu Thủ tướng của Công đảng.

Được một phóng viên Úc hỏi về những lời chỉ trích trước đây mà ông Rudd viết trên mạng xã hội, ông Trump nói: “Tôi cũng không thích ông đâu, và có lẽ sẽ không bao giờ thích”. Khi đó, Đại sứ Úc đang ngồi đối diện tổng thống Mỹ.

Thủ tướng Albanese cho biết sau đó ông Trump đã nói với Đại sứ Rudd rằng “mọi chuyện đã được tha thứ”.

“Đó chỉ là một cuộc trao đổi khá vui vẻ, không có gì nghiêm trọng. Kevin đã nói, ‘Ồ, xin lỗi về những bình luận trước đây’, rồi họ bỏ qua và tiếp tục công việc”, Thủ tướng Albanese nói trong cuộc phỏng vấn trên truyền hình với đài Nine ngày 21/10.

Thủ tướng Albanese, người từng là cấp phó của ông Rudd, khen ngợi vai trò của vị đại sứ trong việc vận động Quốc hội Mỹ ủng hộ thỏa thuận tàu ngầm hạt nhân AUKUS và chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh đầu tiên với ông Trump mà phía Úc đánh giá là thành công.

“Kevin Rudd đang làm một công việc tuyệt vời trên cương vị đại sứ”, Thủ tướng Albanese nói với báo giới tại Washington.

Năm 2020, ông Rudd gọi ông Trump là “vị tổng thống hủy hoại nhất trong lịch sử”, nhưng đã xóa nhận xét này khỏi mạng xã hội khi được bổ nhiệm làm đại sứ.

Ông Rudd trở thành thủ tướng năm 2007, đưa Công đảng trung tả trở lại cầm quyền sau một thập kỷ. Ông bị chính đảng của mình phế truất năm 2010, nhưng trở lại vị trí thủ tướng trong thời gian ngắn năm 2013.

Trong chiến dịch tranh cử tổng thống Mỹ năm 2024, ông Trump từng mô tả ông Rudd là “hơi cay nghiệt một chút” khi được hỏi về các bài đăng trên mạng xã hội của ông Rudd.

Phát biểu này khiến đảng đối lập tại Úc kêu gọi sa thải ông Rudd sau khi ông Trump trở lại Nhà Trắng.